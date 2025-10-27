Documentare de neratat, care analizează fenomene sociale și de interes pentru toată lumea

Documentarele acestea propun discuții pe marginea unor subiecte sociale și care ar trebui să ne preocupe tot mai serios.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Unknown Number: The High School Catfish
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Documentarele de mai jos te vor ajuta să înțelegi mai bine fenomene sociale care sunt tot mai răspândite.

1. Unknown Number: The High School Catfish

În documentarul Unknown Number: The High School Catfish, o adolescentă și iubitul ei sunt victimele hărțuirii. Apelează la poliție, iar cu ocazia asta descoperă o mulțime de alte adevăruri crude. 

2. The Cost of Convenience

The Cost of Convenience este un documentar care se concentrează pe felul în care rețelele de socializare pot lăsa urme adânci asupra sănătății noastre mintale, pe măsură ce suntem expuși la o realitate mult prea cosmetizată. De asemenea, privește și maniera prin care social media poate influența democrația. 

3. Cowspiracy: The Sustainability Secret

O societate preocupată de sustenabilitate, criză climatică și politici de mediu pare foarte îndepărtată de noi, dar cu fiecare pas, oricât de mic ar fi, suntem mai aproape de acel obiectiv. Sau cel puțin asta putem extrage din optimismul protagonistului documentarului Cowspiracy: The Sustainability Secret, care își folosește curiozitatea și resursele pentru a afla cum ajungem la o astfel de societate.

4. Can’t Look Away: The Case Against Social Media

Can’t Look Away: The Case Against Social Media arată lupta unor părinți de a-și găsi dreptatea în instanță, după ce viețile copiilor lor au fost grav afectate de lipsa unor reglementări puternice din partea companiilor de tehnologie. Filmul propune o conversație mai largă despre expunerea tinerilor către lumea rețelelor sociale. 

5. This Changes Everything

Jessica Chastain, Reese Witherspoon, Meryl Streep, Chloë Grace Moretz, Geena Davis și Sandra Oh sunt câteva dintre actrițele care au acceptat invitația de a apărea în This Changes Everything, un documentar care privește cu îngrijorare la numărul scăzut de regizoare de televiziune și film și de roluri principale feminine. De asemenea, analizează reprezentarea stereotipică a femeilor în producții cinematografice și sexismul la care sunt expuse. 

6. 13th

13th, documentarul cineastei Ava DuVernay, se uită cu ochi critici la sistemul penitenciar și rasismul din America. Titlul filmului face referire la cel de-al 13-lea amendament al Constituției, care a intrat în vigoare pe data de 18 decembrie 1865 și prin care sclavia era abolită.

7. The True Cost

Andrew Morgan a scris și regizat The True Cost, un documentar care privește cu atenție la industria modei, care rămâne una dintre cele mai poluante la nivel global. Filmul analizează și practicile abuzive în munca în această industrie, precum și impactul negativ asupra mediului. 

8. Lead Me Home

Documentarul Lead Me Home regizat de Pedro Kos și Jon Shenk ne aduce la cunoștință povești dramatice de viață ale persoanelor fără adăpost din Statele Unite ale Americii. Filmat în Los Angeles, San Francisco și Seattle între 2017 și 2020, filmul le dă o voce acestor oameni de a-și arăta realitatea dură pe care o trăiesc, dar și eșecul societății de a veni cu soluții și politici publice către ei. Lead Me Home a primit și o nominalizare la Oscar la categoria cel mai bun scurtmetraj documentar.

9. Crip Camp

În documentarul Crip Camp aflăm de existența unei tabere de vară pentru adolescenții cu dizabilități. Ei decid să pornească o revoluție pentru câștigarea drepturilor civile, transformându-și viața și redându-și din nou speranța. Odată cu trecerea timpului, participanții din această tabără se folosesc de propria experiență de viață pentru a construi o societate sigură și incluzivă pentru persoanele cu dizabilități. 

10. The Social Dilemma

The Social Dilemma a stârnit mai multe discuții atunci când s-a lansat, mulți considerând că informațiile expuse sunt oarecum redundante. Documentarul ne pune față în față cu ascensiunea tot mai periculoasă pe care rețelele de socializare o pot avea asupra vieții oamenilor. În film, experții în tehnologie discută și trag un semnal de alarmă despre propriile platforme, dar și despre cum ele ne pot distorsiona percepția asupra realității. 

Citește și:
Artiste care au vorbit onest despre sexismul și prejudecățile cu care se confruntă

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ești de acord cu tot ce spune sau propune partenerul și de fapt asta te frustrează? Cum înveți să fii tu o prioritate în viața ta
Lifestyle
Ești de acord cu tot ce spune sau propune partenerul și de fapt asta te frustrează? Cum înveți să fii tu o prioritate în viața ta
Nu este genul care comunică? Semne că partenerul tău este foarte nemulțumit și relația devine mai șubredă
Lifestyle
Nu este genul care comunică? Semne că partenerul tău este foarte nemulțumit și relația devine mai șubredă
Așteptări nerealiste care creează adevărate capcane în relația de cuplu
Lifestyle
Așteptări nerealiste care creează adevărate capcane în relația de cuplu
Staruri care nu au acceptat roluri din cauza scenariului propus pentru film
Lifestyle
Staruri care nu au acceptat roluri din cauza scenariului propus pentru film
Tipuri de probleme în cuplu care pot duce la despărțire și cum să le depășiți
Lifestyle
Tipuri de probleme în cuplu care pot duce la despărțire și cum să le depășiți
Filme de acțiune pe care merită să le urmărești dacă până acum le-ai trecut cu vederea
Lifestyle
Filme de acțiune pe care merită să le urmărești dacă până acum le-ai trecut cu vederea
Libertatea
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Mirabela Grădinaru, în negru din cap până în picioare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce a purtat pe cap partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, în negru din cap până în picioare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce a purtat pe cap partenera lui Nicușor Dan
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
„Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!”. O cunoscută artistă din România a făcut dezvăluiri tulburătoare din copilărie. Prin ce calvar a trecut
„Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!”. O cunoscută artistă din România a făcut dezvăluiri tulburătoare din copilărie. Prin ce calvar a trecut
A născut al 10-lea copil la 41 de ani!! Celebra influenceriță a povestit cum a decurs totul: „După 9 nașteri dureroase, acum am trăit șocul vieții mele: doar lacrimi de recunoștință”
A născut al 10-lea copil la 41 de ani!! Celebra influenceriță a povestit cum a decurs totul: „După 9 nașteri dureroase, acum am trăit șocul vieții mele: doar lacrimi de recunoștință”
catine.ro
Cele patru zodii care rămân tinere o viață întreagă. Ce trăsături de personalitate le definesc
Cele patru zodii care rămân tinere o viață întreagă. Ce trăsături de personalitate le definesc
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor
Cât timp se ține ceafa de porc la cuptor. Rețetă, ingrediente și trucuri pentru un gust desăvârșit
Cât timp se ține ceafa de porc la cuptor. Rețetă, ingrediente și trucuri pentru un gust desăvârșit
Mai multe din lifestyle
Ringier România Media devine membru al Camerei de Comerț Elveția-România
Ringier România Media devine membru al Camerei de Comerț Elveția-România
Lifestyle

Ringier România Media devine membru al Camerei de Comerț Elveția-România, ca un pas firesc pentru o companie cu origini elvețiene și care împărtășește valori similare cu cele pentru care sunt cunoscute în general afacerile din țară.

+ Mai multe
Vrei să ai o relație sănătoasă și nu știi cum să lucrezi cu tine în sensul acesta? Câteva repere
Vrei să ai o relație sănătoasă și nu știi cum să lucrezi cu tine în sensul acesta? Câteva repere
Lifestyle

Pentru o relație sănătoasă ești dispusă să te uiți la partea ta de responsabilitate în cuplu și ce trebuie ajustat.

+ Mai multe
Decizii de casting neașteptate, care au salvat un film de la eșec
Decizii de casting neașteptate, care au salvat un film de la eșec
Lifestyle

Aceste decizii de casting s-au dovedit a fi inspirate și au salvat un film de la o dezamăgire totală.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC