Documentare de neratat, care analizează fenomene sociale și de interes pentru toată lumea

1. Unknown Number: The High School Catfish

În documentarul Unknown Number: The High School Catfish, o adolescentă și iubitul ei sunt victimele hărțuirii. Apelează la poliție, iar cu ocazia asta descoperă o mulțime de alte adevăruri crude.

2. The Cost of Convenience

The Cost of Convenience este un documentar care se concentrează pe felul în care rețelele de socializare pot lăsa urme adânci asupra sănătății noastre mintale, pe măsură ce suntem expuși la o realitate mult prea cosmetizată. De asemenea, privește și maniera prin care social media poate influența democrația.

3. Cowspiracy: The Sustainability Secret

O societate preocupată de sustenabilitate, criză climatică și politici de mediu pare foarte îndepărtată de noi, dar cu fiecare pas, oricât de mic ar fi, suntem mai aproape de acel obiectiv. Sau cel puțin asta putem extrage din optimismul protagonistului documentarului Cowspiracy: The Sustainability Secret, care își folosește curiozitatea și resursele pentru a afla cum ajungem la o astfel de societate.

4. Can’t Look Away: The Case Against Social Media

Can’t Look Away: The Case Against Social Media arată lupta unor părinți de a-și găsi dreptatea în instanță, după ce viețile copiilor lor au fost grav afectate de lipsa unor reglementări puternice din partea companiilor de tehnologie. Filmul propune o conversație mai largă despre expunerea tinerilor către lumea rețelelor sociale.

5. This Changes Everything

Jessica Chastain, Reese Witherspoon, Meryl Streep, Chloë Grace Moretz, Geena Davis și Sandra Oh sunt câteva dintre actrițele care au acceptat invitația de a apărea în This Changes Everything, un documentar care privește cu îngrijorare la numărul scăzut de regizoare de televiziune și film și de roluri principale feminine. De asemenea, analizează reprezentarea stereotipică a femeilor în producții cinematografice și sexismul la care sunt expuse.

6. 13th

13th, documentarul cineastei Ava DuVernay, se uită cu ochi critici la sistemul penitenciar și rasismul din America. Titlul filmului face referire la cel de-al 13-lea amendament al Constituției, care a intrat în vigoare pe data de 18 decembrie 1865 și prin care sclavia era abolită.

7. The True Cost

Andrew Morgan a scris și regizat The True Cost, un documentar care privește cu atenție la industria modei, care rămâne una dintre cele mai poluante la nivel global. Filmul analizează și practicile abuzive în munca în această industrie, precum și impactul negativ asupra mediului.

8. Lead Me Home

Documentarul Lead Me Home regizat de Pedro Kos și Jon Shenk ne aduce la cunoștință povești dramatice de viață ale persoanelor fără adăpost din Statele Unite ale Americii. Filmat în Los Angeles, San Francisco și Seattle între 2017 și 2020, filmul le dă o voce acestor oameni de a-și arăta realitatea dură pe care o trăiesc, dar și eșecul societății de a veni cu soluții și politici publice către ei. Lead Me Home a primit și o nominalizare la Oscar la categoria cel mai bun scurtmetraj documentar.

9. Crip Camp

În documentarul Crip Camp aflăm de existența unei tabere de vară pentru adolescenții cu dizabilități. Ei decid să pornească o revoluție pentru câștigarea drepturilor civile, transformându-și viața și redându-și din nou speranța. Odată cu trecerea timpului, participanții din această tabără se folosesc de propria experiență de viață pentru a construi o societate sigură și incluzivă pentru persoanele cu dizabilități.

10. The Social Dilemma

The Social Dilemma a stârnit mai multe discuții atunci când s-a lansat, mulți considerând că informațiile expuse sunt oarecum redundante. Documentarul ne pune față în față cu ascensiunea tot mai periculoasă pe care rețelele de socializare o pot avea asupra vieții oamenilor. În film, experții în tehnologie discută și trag un semnal de alarmă despre propriile platforme, dar și despre cum ele ne pot distorsiona percepția asupra realității.

