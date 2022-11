10 filme SF subapreciate, pe care chiar ar trebui să le vezi

Unele filme pot fi trecute cu vederea, mai ales dacă lansările lor coincid cu alte pelicule așteptate de public și așa ajung să fie considerate subapreciate. Deși nu au primit aprecierile în momentul în care au apărut, în timp părerile s-au schimbat. Iar dacă ai ratat până acum aceste filme, e cazul să le acorzi acum o șansă.

1. Ad Astra

Filmul Ad Astra regizat de James Gray îl are ca protagonist pe Brad Pitt, care îl joacă pe Roy McBride, un astronaut care face o misiune periculoasă în spațiu. Scopurile călătoriei sunt acelea de a descoperi informații importante care ar duce la salvarea Pământului și de a afla adevărul cu privire la tatăl său pe care îl credea dispărut. Deși a avut recenzii pozitive, pelicula a dezamăgit la box office.

2. Prometheus

Prometheus, producția lui Ridley Scott, are ca temă existența umană și aflarea originilor rasei umane. Odată cu descoperirea făcută de către o echipă, va fi pus sub semnul întrebării viitorul omenirii. Pelicula merită urmărită datorită secvențelor tensionate și a distribuției care include staruri precum Charlize Theron și Michael Fassbender.

3. Colossal

În filmul Colossal, Anne Hathaway o interpretează pe Gloria, care e nevoită să-și ia adio de la viața pe care o avea din New York după ce e dată afară din apartament de către iubitul ei. Se întoarce în orașul ei natal, acolo unde ies la iveală informații cu privire la o creatură gigantică care distruge orașul Seul. Ce mai e neașteptat e faptul că Gloria are o legătură misterioasă cu tot ceea ce se petrece.

4. Beyond the Infinite Two Minutes

Filmul Beyond the Infinite Two Minutes a avut un buget redus și a fost filmat într-o singură locație. În peliculă, e arătată povestea unui proprietar de cafenea care își dă seama că televizorul din localul său îi dă voie să vadă două minute în viitor. În momentul în care și prietenii lui află de această descoperire, lucrurile se schimbă.

5. Alien: Covenant

În Alien: Covenant, echipajul unei nave de colonizare pornește în direcția unei planete îndepărtate. În această călătorie, află de ceea ce lasă impresia că e un paradis neexplorat. Asta nu înseamnă că nu întâmpină o amenințare care le întrece așteptările și că trebuie să pună în aplicare o evadare.

6. Elysium

Elysium este al doilea lungmetraj al regizorului Neill Blomkamp și nici măcar el nu a fost mulțumit de rezultatul final. Acțiunea peliculei se desfășoară în anul 2154, atunci când oamenii sunt împărțiți în două clase: cei bogați trăiesc pe o stație spațială creată de om care se numește Elysium, iar restul se află pe un Pământ ruinat și suprapopulat. Un bărbat vrea să aducă echilibrul acestor două lumi diferite. Filmul a avut un buget considerabil, iar acest lucru s-a văzut prin prisma efectelor speciale.

7. High Life

High Life e un film regizat de Claire Denis în care Robert Pattinson îl joacă pe Monte, fiind unul dintre cele mai subapreciate roluri din cariera lui. Monte e un bărbat care își crește fiica pe o navă care navighează printre stele. În parcursul său, se întâlnesc și cu situații uimitoare.

8. Another Earth

Another Earth este o dramă care îmbină elementele science fiction cu o poveste emoționantă. Filmul arată cum oamenii de știință au aflat de existența unei planete care se întâmplă să fie copia Pământului populată de oameni. Rhoda Williams speră să-și diminueze din vinovăția resimțită în urma unui accident tragic din cauza celui de-al doilea Pământ.

9. The Adjustment Bureau

George Nolfi a regizat filmul The Adjustment Bureau. În această peliculă, rolurile principale sunt jucate de Matt Damon și Emily Blunt. Actorul interpretează rolul unui politician, aflat în plină ascensiune, care trece peste ceea ce îi stă în cale pentru a fi împreună cu femeia pe care o iubește. Însă, relația lor are de suferit din cauza forțelor misterioase.

10. Snowpiercer

La fel ca în cazul Parasite, Bong Joon Ho s-a bazat și în Snowpiercer, un film regizat tot de el, pe o poveste care să aibă un impact asupra publicului. Acțiunea are loc în 2031 și pelicula se concentrează pe acțiunile care au loc după ce eșuează un experiment referitor la schimbările climatice.

