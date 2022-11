10 filme bune care nu merită impresia greșită pe care au primit-o

Nu vrem ca așteptările noastre cu privire la un film să fie spulberate, însă e posibil ca acest lucru să se întâmple. Iar percepția colectivă despre o peliculă poate fi influentață de atenția negativă care se creează în jurul ei. Deși acest lucru s-a reflectat în faptul că nu au avut succes comercial și nici în rândul criticilor și a privitorilor, cumva reputația despre aceste filme s-a schimbat de-a lungul timpului.

1. The English Patient

În 1996, când a avut loc premiera filmului The English Pacient regizat de Anthony Minghella, a înregistrat un mare succes, iar asta s-a văzut și în faptul că a primit nouă premii Oscar, printre care și pentru cel mai bun film. La box office, a încasat peste 200 de milioane de dolari. Trecând peste aceste realizări, au existat și voci care au considerat că în anul în care a fost răsplătit cu un Oscar pentru cel mai bun film, pelicula Fargo ar fi trebuit să câștige. The English Pacient a fost comentat și într-un episod din serialul Seinfeld, dar impresia despre el s-a schimbat destul de mult în decursul anilor.

2. Annihilation

Annihilation este un film regizat de Alex Garlang și e bazat pe romanul cu același nume scris de Jeff VanderMeer. Pe parcursul producției peliculei au existat o serie de probleme, printre care și conflicte între producători care și-au dorit ca versiunea finală să fie prietenoasă cu publicul, care avea așteptări mari. Filmul a eșuat și din cauza strategiei de marketing care a fost slabă, iar reacțiile negative la adresa lui au demonstrat acest lucru.

3. It Comes At Night

Trey Edward Shults a regizat și scris It Comes At Night, un film care a fost detestat de public și care a avut o performanță dezamăgitoare la box office. Printre motivele principale ale criticilor despre acest film de groază se numără povestea sa neclară și lipsa unor explicații pentru misterele sale.

4. Licorice Pizza

Licorice Pizza, care cuprinde atât adevăr, cât și elemente de ficțiune, are la bază experiențele regizorului Paul Thomas Anderson. În ciuda faptului că s-a numărat printre cele mai apreciate filme din 2021, acest lucru nu l-a împiedicat să primească o serie de reacții negative. Iar cei care au refuzat să vizioneze pelicula invocă povestea care surprinde o relație dintre un elev de liceu și o femeie de 20 de ani.

5. Blade Runner

Deși acum e un film clasic și a fost considerat printre cele mai bune din cinematografie, prima dată Blade Runner a fost un eșec, inclusiv la nivel comercial. Publicul a fost în asentimentul criticilor, care nu au primit bine pelicula. Iar acest lucru a condus și la câștiguri slabe la box office. Câteva dintre explicații ar fi că are un ritm lent și că nu conține suficientă acțiune pe cât promite.

6. Punch-Drunk Love

Punch-Drunk Love a eșuat la box office în principal din cauza publicității exagerate. Adam Sandler, pe care publicul îl asociază cu filmele de comedie, a jucat în această peliculă regizată de Paul Thomas Anderson, interpretând cel mai dramatic rol al său de până acum. Chiar dacă publicul nu s-a bucurat de film, criticii l-au apreciat. În timp, reputația despre Punch-Drunk Love s-a schimbat, și a devenit unul dintre cele mai bune filme ale anilor 2000.

7. Vertigo

Filmul Vertigo regizat de Alfred Hitchcock a fost lansat în 1958. Criticii și publicul aveau așteptări mari de la această peliculă, dar care nu au fost deloc atinse. Au considerat că filmul este plictisitor și că nu se regăsesc emoțiile cu care regizorul obișnuise până atunci. Deși inițial nu a avut o prestație strălucită, inclusiv comercial, în timp a ajuns unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile.

8. The Night of the Hunter

Actorul Charles Laughton a ales în 1955 să-și pună amprenta asupra regiei filmului The Night of the Hunter. Pelicula a eșuat, iar din cauza asta Charles Laughton nu a mai regizat niciodată. Revolta a venit din partea unor organizații religioase care au catalogat povestea despre un predicator criminal drept inacceptabilă.

9. Peeping Tom

Filmul Peeping Tom a fost regizat de Michael Powells și nu a fost primit de critici și de public. Din cauza asta, a fost scos din cinematografe după mai puțin de o săptămână. Reputația regizorului Michael Powells a fost influențată de asta, motiv pentru care nici nu a mai regizat vreun alt film important pentru restul carierei sale. Dar, în prezent, este un film de referință când vine vorba de cinematografia britanică.

10. Freaks

Publicul a considerat că filmul Freaks despre membrii unui spectacol secundar de circ, regizat de Tod Browning, este grotesc. Pentru că a stârnit această dezaprobare, a fost interzis în mai multe țări, printre care și în Marea Britanie, acolo unde a fost interzis timp de mai bine de 30 de ani. Când s-a referit la Freaks, criticul Andrew Sarris a spus că este un film plin de compasiune. Freaks a fost inclus în 1994 în Registrul Național de Film pe motiv că este unul dintre cele mai importante filme din istoria Americii din punct de vedere cultural.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro