Filme care și-au mințit publicul și au creat numeroase controverse

Există câteva exemple de filme care și-au indus publicul în eroare prin diferite aspecte, pe alocuri false, pe care le-au prezentat în poveștile lor. Însă modificările adevăratelor narațiuni și scopul pentru care aceste pelicule și-au mințit privitorii au fost scoase la iveală.

1. American Sniper

Filmul American Sniper regizat de Clint Eastwood, în care joacă Bradley Cooper și Sienna Miller, a fost ținta criticilor. S-a adus în atenție faptul că există o diferență între viața reală pe care a avut-o lunetistul Chris Kyle și felul în care este prezentată în peliculă. Un alt aspect ar mai fi că Mustafa, lunetistul cu care se luptă, apare în memoriile lui Kyle un paragraf, iar filmul îl portretizează drept un opozant de mai multă vreme.

2. The Blind Side

The Blind Side spune povestea lui Michael Oher, un băiat fără adăpost, și provocările prin care trece în viață pentru a ajunge un jucător de fotbal american și de a fi parte din echipa Baltimore Ravens. Pelicula a fost apreciată, iar Sandra Bullock a primit un premiu Oscar pentru interpretarea ei. Oher a scris și o carte din dorința de a-și rescrie povestea și de a clarifica anumite lucruri care au fost expuse în film. „Ăsta nu sunt eu deloc. Chiar am studiat fotbalul de când eram copil. Am simțit că mă înfățișează ca pe un fraier și nu ca un copil care nu a avut niciodată o pregătire academică constantă și care a ajuns să prospere în momentul în care a primit-o”, a spus el pentru NPR.

3. Rush

Filmul Rush regizat de către Ron Howard arată rivalitatea dintre piloții James Hunt și Niki Lauda, jucați de Chris Hemsworth și Daniel Brühl. Însă, acest lucru este o exagerare pentru că ei erau, de fapt, prieteni buni, iar cândva au și împărțit un apartament și ieșeau frecvent să bea împreună.

4. King Lear

Filmul King Lear din 1987 a fost regizat de Jean-Luc Godard. Pelicula nu a fost o adaptare a operei lui William Shakespeare, ci a propus o perspectivă avangardistă a temelor propuse de piesă și s-au păstrat câteva citate, dar și titlul. Motiv pentru care au existat și voci care l-au criticat.

5. Trail Of The Pink Panther

Peter Sellers, cunoscut pentru rolul inspectorului Jacques Clouseau din seria The Pink Panther, a murit în 1980. Filmul Trail of the Pink Panther din 1982 a fost prezentat drept un omagiu adus lui, însă presupusa sa interpretare finală a fost formată, de fapt, din filmări de arhivă și alte scene. Studioul MGM/UA nu a cerut înainte acordul familiei actorului, dând dovadă de lipsă de respect, și a fost dat în judecată de Lynne Frederick, soția lui Peter Sellers.

6. Game of Death

Filmul Game of Death din 1978 este considerat unul dintre cele mai bune care au fost făcute când vine vorba de artele marțiele. A fost și ultima peliculă a regretatului actor Bruce Lee, iar el a apărut în film 11 minute și 7 secunde. El a murit în timp ce lucra pentru Game of Death, în 1973, și producătorii nu au ales să oprească filmările, ci să le ducă la bun sfârșit și să-l vândă drept ultimul film al actorului. Rezultatul final a fost construit pe baza scenelor deja existente. S-au folosit dubluri, iar chipul lui Bruce Lee a fost arătat cât mai puțin posibil.

7. Halloween Kills

Fanii așteptau să vadă în Halloween Kills o luptă decizivă între Laurie Strode și Michael Myers. Însă, nu s-a întâmplat așa și au fost dezamăgiți, iar asta pentru că Laurie, interpretată de Jamie Lee Curtis, abia apare în film. Ea a petrecut întreaga peliculă într-un spital și nici nu l-a întâlnit pe Michael.

8. Scream

Încă din primele minute, Scream o arată pe Casey, jucată de Drew Barrymore, în ipostaza unei protagoniste, până când e omorâtă cu brutalitate. Scopul nu a fost niciodată acela ca protagonista să fie Casey, deși când te gândești la peliculă o asociezi cu personajul interpretat de Barrymore, și nu este de mirare că pentru acea scenă a petrecut pe platourile de filmare cinci zile.

9. Escape Plan 2: Hades

Escape Plan 2: Hades este continuarea unui film în care Sylvester Stallone a avut rolul principal. Fanii lui sperau să fie așa și în această peliculă, dar au avut parte de o surpriză neplăcută. Vedeta peliculei a fost Huang Xiaoming, iar anunțurile cu privire la promovarea filmului și premisa au ascuns acest lucru.

10. Kangaroo Jack

În Kangaroo Jack, cangurul care vorbea rapid și care a apărut în promovarea și anunțarea peliculei, a fost, de fapt, o halucinație pe care a avut-o Charlie, unul dintre personaje, în timp ce era deshidratat. Scena a durat două minute, iar publicul a taxat acest aspect în recenzii.

