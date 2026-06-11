Atacuri verbale, jigniri, țipete. Așa vă certați voi, exploziv? De ce trebuie corectat acest comportament

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Considerați certurile intense drept o dovadă clară de pasiune? Ne certăm foarte tare, dar ne împăcăm repede. Așa suntem noi, temperamentali. Măcar reușim să zicem tot ce avem de spus. Iată diferite justificări pentru conflictele marcate de atacuri verbale, jigniri și țipete. În realitate, acest stil de comunicare vă poate eroda treptat relația, chiar dacă după fiecare conflict lucrurile par să revină la normal.

Nesiguranță emoțională

Atunci când unul dintre voi sau amândoi ridicați tonul, folosiți insulte sau atacuri la persoană, discuția nu mai este despre rezolvarea unei probleme, ci despre apărare, competiție și luptă pentru putere. În timp nu vă mai simți în siguranță să fiți vulnerabili unul în fața celuilalt și începeți să vă ascundeți gândurile, emoțiile, nemulțumirile pentru a evita o următoare explozie atât de bine cunoscută, devenită deja tipar.

Rememorarea trecutului

Țipetele și jignirile ați putea spune că sunt un fel de ventilare, dați afară, nu lăsați încărcătura emoțională să vă macine pe dinăuntru. Iar ceea ce se întâmplă frecvent este că în loc să vă concentrați asupra subiectului conflictului, ajungeți să vă apărați, să contraatacați aducând în discuție greșeli mai vechi. Și nu mai aveți o temă de discuție ci trei-patru pe care le rotiți ca argument.

Scuzele…

… vin după certa amplă, și poate că în primele dăți erau integrate emoțional și procesul de reparare realizat. Dar când îți ceri scuze pentru ceva ce repeți iar și iar, în final arunci niște vorbe care nu sunt susținute și comportamental. Nu e de ajuns să spui că îți pare rău, ci trebuie să faci și diferit. Iar o insultă repetată de multiple ori sau o umilire în timpul unui conflict poate afecta încrederea în sine a partenerului și poate naște semne serioase de întrebare nu doar despre cum e privit de fapt, ci și despre cum vă raportați fiecare la relația voastră.

Normalizați ceva ce este nesănătos

Comportamentele repetate vor deveni o obișnuință. Dacă atacurile verbale sunt tolerate, ele vor deveni regula nescrisă a relației. De asemenea, cu timpul pragul de toleranță crește, iar conflictele devin din ce în ce mai agresive, pentru că ceea ce odinioară părea inacceptabil începe să fie perceput drept normal, familiar.

Cum să mai existe conexiunea emoțională?

Este dificil să te simți apropiat emoțional de cineva care te rănește verbal în mod repetat. Chiar dacă există iubire și atracție sexuală, frustrarea, teama de conflict, lipsa de siguranță emoțională pot reduce intimitatea. Iar de multe ori viața sexuală care începe să aibă de suferit devine semnalul de alarmă că vă face să vă puneți întrebări și să vă uitați la ce se petrece în cuplul vostru. Sau actele sexuale din ce în ce mai rare să constituie o nouă temă de conflict exploziv, nu subiect de analiză onestă și realistă.

Ce transmiteți copiilor

Dacă aveți copii, ei bine, pentru ei sunteți primul și cel mai important model de cuplu. De la voi învață cum se comportă adulții unii cu ceilalți, ce se petrece într-o ceartă, cum sunt rezolvate (sau nu) problemele, ce înseamnă compromis și până unde se merge cu el. Și chiar dacă nu sunt implicați direct, ci doar spectatori, cei mici pot ajunge să considere că țipetele, umilințele sau atacurile personale sunt modalități normale de a comunica atunci când apar frustrarea, furia, nemulțumirea, tristețea sau teama.

Foto: PR

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