Tu ai devenit întreaga lui lume? Ce se întâmplă când partenerul se izolează și se dedică doar relației

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Relațiile solide nu se construiesc prin renunțarea la propria identitate, ci prin echilibrul dintre apropiere și autonomie. Un cuplu funcționează mai bine atunci când fiecare partener are prieteni, interese și obiective personale, surse de satisfacție care există și în afara relației. Astfel, cei doi aleg să fie împreună nu pentru că nu au altceva care să le coloreze existența ori nicio soluție, ci pentru că relația adaugă valoare unei vieți deja bogate și pline de sens.

O teorie sănătoasă pe care unii oameni o știu, dar nu o aplică. Atunci când partenerul tău începe să renunțe la prieteni, hobby-uri, interese personale pentru a se concentra exclusiv pe relație, situația poate deveni problematică. Chiar dacă ai fi tentată să numești asta o dovadă impresionantă de iubire și devotament, consecințele pe termen lung sunt rareori benefice pentru cuplu.

Relația e unica sa sursă de împlinire

Când partenerul tău își reduce viața socială și activitățile personale, relația ajunge să fie responsabilă pentru aproape toate nevoile sale emoționale. Doar de aici să primească validare, companie, distracție, sens, apartenență, sprijin etc., deci o presiune care te copleșește, dificil de gestionat. În plus, ți se atribuie mai multe roluri decât ar trebui să ai în realitate. Și iată cum devii responsabilă pentru starea de bine a persoanei iubite, care practic a externalizat către tine tot ceea ce presupune a fi fericit sau împlinit.

Dependența emoțională

Cu cât partenerul investește mai puțin în alte domenii ale vieții sale, cu atât va deveni mai dependent de relație. Și așa apar mult mai ușor anxietatea, gelozia, nevoia constantă de reasigurare sau teama exagerată de abandon. În loc să fiți doi parteneri autonomi care aleg să fie împreună, relația începe să funcționeze ca o sursă de siguranță fără alternative.

Din iubit în tătic

Dedicându-se complet ție și relației probabil va face o mulțime de lucruri ca să te mulțumească, să fie de neînlocuit. Să-l apreciezi, să consideri că poate fără el ți-ar fi mult mai dificil să te descurci în viața de zi cu zi. Și din partener să devină treptat un soi de tată supraprotectiv care îți sabotează propria ta independență sau autonomie, ne având ocazia să exersezi anumite abilități de rezolvare de probleme. Un confort care îți taie aripile. Și cum face atât de multe, s-a sacrificat fără să îi ceri asta, când contabilizează contribuția ta constată că nu primește suficient în schimb, ceea ce generează un nou șir de dispute.

Atracție scăzută

Suntem atrași de parteneri care au o identitate proprie, pasiuni și relații semnificative în afara cuplului. Când cineva își restrânge întreaga existență la relație, el poate deveni mai puțin interesant. Iar ceea ce a fost făcut din iubire să afecteze serios dinamica atracției, inclusiv din punct de vedere sexual. Libidoul să scadă, sexul să se întâmple foarte rar, iar concentrarea excesivă pe a te satisface între așternuturi să ducă la tulburări de dinamică sexuală pentru partener.

Conflicte mai ample

Atunci când relația este singurul centru al vieții partenerul tău, fiecare problemă din cuplu capătă proporții mult mai mari, este amplificată. O ceartă nu mai este doar o problemă cu care cuplul se confruntă la momentul respectiv, ci pare sfârșitul lumii. Deci conflictele pot genera ușor reacții disproporționate, multă anxietate, și devin chiar o amenințare la identitatea persoanei care a pus semnul egal între sine și cuplu. Dacă eu îmi pierd partenera, atunci cine mai sunt?

De ce fuge partenerul tău?

În unele situații, izolarea în cuplu nu este doar expresia iubirii, ci și o strategie inconștientă de evitare. Partenerul poate evita anumite provocări profesionale, relațiile sociale dificile, dezvoltarea personală sau confruntarea cu propriile nesiguranțe. Relația devine astfel un refugiu care oferă confort pe termen scurt, dar îi limitează creșterea personală.

Foto: PR

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