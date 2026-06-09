Ești singură, vrei să atragi un potențial partener și folosești afirmații pozitive pentru a avea mai multă încredere în tine? Unde greșești

Afirmațiile pozitive sunt populare și utile pentru creșterea stimei de sine și atragerea unui partener. Dar în realitate e nevoie de mai mult decât doar cuvinte.

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  de  Cristescu Catalina
Ești singură, vrei să atragi un potențial partener și folosești afirmații pozitive pentru a avea mai multă încredere în tine? Unde greșești

Merit să fiu iubită. Merit o relație sănătoasă. Sunt atractivă și valoroasă. Iată câteva exemple de afirmații pozitive pe care poate că le repeți zilnic, iar în ele elementul comun este de cele mai multe ori cuvântul merit, alături de intenția clar pozitivă. Cu toate astea, ai observat că în ciuda hotărârii cu care le spui, anxietatea, nesiguranța sau dezamăgirea persistă, deci problema nu este lipsa de consecvență, ci modul în care folosești mai departe aceste afirmații.

Mergi la sursă?

Da, deși este dureros, o parte din tine spune că nu ești suficient de bună, că vei fi respinsă. Iar în loc să genereze încredere, afirmațiile pozitive sunt un șal superb de mătase așezat peste o rană care trebuie înțeleasă și tratată corect. Ai integrat sursa nesiguranțelor tale sau încerci să le acoperi cu formule optimiste?

Un exemplu de strategie ar fi: ceea ce îmi spun acum, că nu sunt suficient de bună să fiu iubită, are legătură cu ceea ce am învățat în copilărie de la tatăl meu care după divorțul de mama nu m-a mai contactat; deci s-a activat rana mea de abandon care mă determină să exagerez faptul că bărbații pe care îi plac nu sunt deloc interesați de mine și mă refuză; chiar dacă eu cred că toți mă vor respinge realitatea este că am văzut persoane pe stradă care m-au privit admirativ și am persoane în viața mea care mă iubesc și alături de care mă simt în siguranță emoțional.

Un soi de gândire magică

Tu poți să spui zilnic în fața oglinzii afirmațiile pozitive, în timp ce te relaxezi în cadă sau te pregătești să pleci la cumpărături, dar lipsa acțiunii nu poate fi compensată de cuvinte. Încrederea nu este construită exclusiv prin ceea ce îți spui, ci și prin ceea ce faci. Experiențele noi, dezvoltarea unor interese, asumarea unor riscuri sociale și gestionarea provocărilor contribuie adesea mai mult la sentimentul de valoare personală decât repetarea unor afirmații. Fără acțiuni concrete, mesajele pozitive pot rămâne doar un exercițiu intelectual.

O formă de evitare?

Uneori, concentrarea pe gândirea pozitivă poate deveni o metodă de a evita aspectele mai dificile ale procesului de construire a unei relații. Pe scurt, e mai confortabil să repeți că vei atrage partenerul potrivit decât să analizezi tiparele relaționale care se tot repetă, ce faci din frica de respingere sau te pierzi în dificultatea de a iniția conversații și întâlniri.

Ignori emoțiile negative

Oare consideri că trebuie să elimini complet gândurile și emoțiile negative? Până la urmă tristețea, frustrarea sau teama sunt emoții normale. Iar când încerci să le înlocuiești imediat cu afirmații pozitive, pierzi ocazia de a înțelege ce încearcă ele să îți comunice despre nevoile și vulnerabilitățile tale. Până la urmă acestea poartă mesaje importante, inclusiv despre ce ar fi util să faci diferit de acum înainte, astfel încât nevoile tale emoționale să fie împlinite.

Formulările mai realiste…

… și mai flexibile sunt mai utile decât repetarea unor afirmații în care nu crezi. Valoarea mea ca persoană nu depinde de statutul meu relațional. Pot face față unei respingeri fără ca aceasta să mă definească. Oare nu se simt mai bine, mai ușor emoțional, nu sunt mai credibile? Afirmațiile pozitive devin eficiente atunci când completează autocunoașterea, acțiunea și acceptarea emoțiilor dificile. Altfel, ele riscă să fie doar o încercare de a te convinge de ceva ce încă nu ai avut ocazia să construiești cu adevărat.

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Foto: PR

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