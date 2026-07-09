Cate Blanchett, apariție rară alături de fiul său, Ignatius Upton, la prezentarea Giorgio Armani Privé

Cate Blanchett a atras toate privirile la prezentarea Giorgio Armani Privé din cadrul Paris Fashion Week Haute Couture, unde a fost însoțită de fiul său, Ignatius Upton.

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  de  ELLE.ro
Cate Blanchett, apariție rară alături de fiul său, Ignatius Upton, la prezentarea Giorgio Armani Privé

Cate Blanchett și fiul său, Ignatius Upton, au avut o apariție rară împreună la prezentarea Giorgio Armani Privé Haute Couture pentru sezonul toamnă/iarnă 2026-2027, desfășurată în cadrul Paris Fashion Week.

Prima apariție publică după aproape 10 ani

Actriț a fost însoțită de fiul său, Ignatius Upton, în vârstă de 18 ani, care a atras imediat atenția, având în vedere că nu mai participase la un eveniment public alături de mama sa de aproape un deceniu.

Foto: Profimedia

Ignatius Upton a fost văzut ultima dată pe covorul roșu în 2018, la Green Carpet Fashion Awards Italia. Înainte de acel eveniment, el și Cate Blanchett au participat împreună la premiera londoneză a filmului Ocean’s 8.

Foto: Profimedia

Tânărul este cel mai mic dintre cei trei fii ai actriței și ai soțului său, dramaturgul și scenaristul Andrew Upton. Cei doi mai au împreună doi băieți, Dashiel, în vârstă de 24 de ani, și Roman, de 22 de ani, precum și o fiică adoptată, Edith, în vârstă de 11 ani.

Povestea inedită din spatele numelui Ignatius

În urmă cu câțiva ani, Cate Blanchett a dezvăluit că alegerea numelui fiului său a fost influențată de o serie de cărți pentru copii.

Invitată în emisiunea Jimmy Kimmel Live!, actrița a povestit că era însărcinată în opt luni și foarte obosită când citea seria Captain Underpants.

„Eram însărcinată în opt luni și aveam halucinații. Există un moment în carte în care personajul este atât de supărat pentru că toată lumea râde de numele lui, Profesor Pee-Pee Poopypants, încât îi obligă pe toți să își schimbe numele.”, a povestit Cate Blanchett.

Cate Blanchett este considerată una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale. De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, a câștigat două premii Oscar, patru trofee BAFTA, patru Globuri de Aur și numeroase alte distincții pentru rolurile sale din filme precum The Aviator, Blue Jasmine, Carol, Tár, The Curious Case of Benjamin Button și trilogia The Lord of the Rings, unde a interpretat-o pe Galadriel. În ultimii ani, actrița a continuat să alterneze proiectele comerciale cu producțiile independente și teatrul.

Dincolo de cariera sa impresionantă, Cate Blanchett este cunoscută și pentru discreția cu care își protejează viața de familie. De-a lungul anilor, Blanchett și-a expus foarte rar copiii în spațiul public, motiv pentru care apariția lui Ignatius la prezentarea Giorgio Armani Privé a atras imediat atenția fotografilor și a presei internaționale.

Vedete prezente la prezentarea Giorgio Armani Privé

La prezentarea casei de modă italiene au mai participat actrițele Laura Harrier și Rosamund Pike, însoțită de partenerul său, Robie Uniacke, dar și modelul Cindy Bruna.

Noua colecție, semnată de Silvana Armani, directorul de creație al liniei de damă, explorează ideea ritualului intim al îmbrăcării.

„Ritualul intim al îmbrăcării devine o expresie a sinelui, dezvăluindu-se prin precizie, delicatețe și contraste subtile în Boudoir.”, au transmis reprezentanții casei Giorgio Armani.

Colecția este a doua realizată de Silvana Armani în calitate de director de creație, după decesul unchiului său, Giorgio Armani, în septembrie anul trecut.

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Foto: Instagram

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