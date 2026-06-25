10 filme uimitoare cu și despre spionaj, pe care merită să le vizionezi

Iată câteva recomandări de filme care expun momente tensionante din lumea spionajului.

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  de  Braslasu Iulia
1. Black Bag
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Dacă îți produce o fascinație, oricât de mică ar fi ea, spionajul, îți propunem mai jos câteva filme care abordează din plin această temă generoasă. 

1. Black Bag

Black Bag este un thriller regizat de Steven Soderbergh cu Michael Fassbender și Cate Blanchett în rolurile a doi agenți britanici căsătoriți și puși în fața unei provocări care le va dicta destinul căsniciei lor. O poveste intensă de spionaj cu Gustaf Skarsgård, Marisa Abela, Regé-Jean Page, Pierce Brosnan și Ambika Mod în distribuție.

2. Tinker Tailor Soldier Spy 

Cu o distribuție formată din Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy și Mark Strong, Tinker Tailor Soldier Spy este un film adaptat după romanul lui John le Carré și se desfășoară în timpul Războiului Rece. În film este vorba despre un agent retras, care trebuie să se ocupe cu eliminarea unor probleme din organizația sa. 

3. The Good Shepherd

Robert De Niro a regizat filmul The Good Shepherd cu Angelina Jolie, Matt Damon, Alec Baldwin, Billy Crudup și Tammy Blanchard în distribuție. Pelicula își propune să analizeze istoria primei organizații de informații integrate din America, Office of Strategic Services (OSS) și a ascensiunii pe care a avut-o.

4. Charlie Wilson’s War

Un film intens discutat, în mare parte datorită interpretărilor care au ridicat semne de întrebare din partea unor staruri de la Hollywood, cum ar fi Julia Roberts, Tom Hanks, Amy Adams și Philip Seymour Hoffman. Charlie Wilson’s War spune povestea lui Charlie Wilson, un reprezentant al Congresului SUA din Texas, cel care a jucat un rol cheie în războiul secret al Statelor Unite împotriva URSS în Afganistan.

5. Zero Dark Thirty

În filmul Zero Dark Thirty, Jessica Chastain a jucat-o pe Maya, o agentă CIA, care este pe urmele lui Osama Bin Laden, liderul Al-Qaeda. Investighează și compune piesele din puzzle-ul care o duc mai aproape de locul în care se află organizatorul atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite.

6. The Courier

The Courier a recreat atmosfera din timpul Războiului Rece. Actorul Benedict Cumberbatch l-a jucat pe Greville Wynne, un om de afaceri britanic care devine spion. El ajunge să dezvolte o relație apropiată cu un informator sovietic de rang înalt, pe nume Oleg Penkovsky.

7. Fair Game

Naomi Watts și Sean Penn au jucat în Fair Game, un film cu spionaj bazat pe cărțile scrise de Valerie Plame și Joseph Wilson. În urma unui articol de opinie din 2003 scris pentru New York Times de Joseph Wilson, fost ambasador în Niger, în care critica administrația Bush, se află că soția lui, Valerie Plame, era agentă CIA. 

8. True Lies

Jamie Lee Curtis și Arnold Schwarzenegger au interpretat rolurile principale în True Lies, filmul din 1994 care poartă regia lui James Cameron. Pelicula îl surprinde pe un agent secret care își păstreză slujba cât mai departe de soția lui. Cei doi trec prin multe momente, iar relația lor evoluează spre o nouă etapă, mai ales că lucrează și împreună cu scopul de a-și apăra țara.

9. Syriana

George Clooney, Matt Damon și Amanda Peet au avut rolurile principale în thrillerul politic Syriana. Cu o regie semnată de Stephen Gaghan, filmul ne aduce mai aproape de jocurile puterii din spatele industriei petroliere. Syriana se inspiră din cartea See No Evil scrisă de Robert Baer și mizează pe trădare, conspirații periculoase și răzbunări sângeroase. 

10. Breach

Breach este un thriller politic și psihologic regizat de Billy Ray. Filmul se inspiră foarte mult din povestea agentului FBI Robert Hanssen, care a fost un spion veteran pentru Rusia și Uniunea Sovietică. Pelicula își concentrează atenția pe munca depusă de un nou agent FBI, care se ocupă să cerceteze întreaga activitate a lui Hanssen. 

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Foto: PR

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