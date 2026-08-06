Keely Shaye Smith și Pierce Brosnan au aniversat 25 de ani de căsnicie. Fotografiile romantice publicate de soția actorului

Pierce Brosnan și Keely Shaye Smith au marcat un sfert de secol de căsnicie, celebrând una dintre cele mai longevive povești de dragoste de la Hollywood.

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  de  ELLE
Keely Shaye Smith și Pierce Brosnan au aniversat 25 de ani de căsnicie. Fotografiile romantice publicate de soția actorului

Keely Shaye Smith și Pierce Brosnan au marcat un moment important din povestea lor de dragoste, sărbătorind 25 de ani de căsnicie. Cu această ocazie, soția actorului a publicat pe Instagram o serie de imagini surprinse de-a lungul relației lor, de la apariții elegante pe covorul roșu până la momente intime petrecute împreună.

Alături de imagini, Keely Shaye Smith i-a transmis actorului un mesaj emoționant.

„La mulți ani pentru cei 25 de ani de căsnicie, iubirea mea! Ce aventură este viața alături de tine. Abia aștept următorii 25 de ani petrecuți împreună cu tine”, a scris aceasta pe Instagram.

Povestea lor de dragoste a început în 1994, în Cabo San Lucas, Mexic. Potrivit Daily Mail, Keely Shaye Smith, care lucra la acea vreme ca jurnalistă, fusese trimisă să îl intervieveze pe actorul Ted Danson. Cei doi s-au întâlnit însă la o petrecere, iar relația lor a început la scurt timp după aceea.

Într-un interviu acordat publicației People, Keely Shaye Smith își amintea că l-a găsit pe actor „captivant” încă din primul moment și că acesta avea „o sclipire ștrengărească în privire”.

La rândul său, Pierce Brosnan declara pentru People, în 2011: „Am găsit o femeie extraordinară în Keely Shaye. Chiar dacă aș căuta de un milion de ori, nu aș găsi una la fel de bună”.

Relația lor a început într-o perioadă extrem de dificilă din viața actorului. Potrivit Daily Mail, Pierce Brosnan și-a cunoscut actuala soție la trei ani după moartea primei sale soții, Cassandra Harris. Cei doi se căsătoriseră în 1980, iar Cassandra a murit de cancer ovarian în 1991, la vârsta de 43 de ani, la doar o zi după cea de-a 11-a aniversare a căsătoriei lor. Împreună au avut un fiu, Sean, iar actorul i-a adoptat și pe cei doi copii ai acesteia dintr-o relație anterioară, Charlotte și Christopher. Charlotte a murit ulterior, la vârsta de 41 de ani, din cauza aceleiași boli.

În 1992, Pierce Brosnan vorbea pentru People despre pierderea suferită.

„Există o cruzime incredibilă în toate acestea. Să pierzi persoana cu care ai împărțit totul. Este pentru prima dată în viața mea când trec printr-o astfel de pierdere și este copleșitor”.

Ani mai târziu, actorul a explicat că Keely a avut un rol esențial în procesul său de vindecare.

„Viața este făcută din suișuri și coborâșuri. Dar amintirea lui Cassie și lupta ei cu cancerul nu vor fi uitate niciodată. Keely a fost întotdeauna blândă și plină de compasiune și m-a încurajat să îmi trăiesc doliul pentru Cassie”, declara el pentru The Mail on Sunday în 2013.

Înainte de a deveni jurnalistă și realizatoare de documentare, Keely Shaye Smith a avut câteva apariții în producții de televiziune și film în anii ’80. Originară din Oahu, Hawaii, aceasta s-a implicat de-a lungul anilor în numeroase campanii dedicate protejării oceanelor din Pacific și din Mexic, notează Daily Mail.

Pierce Brosnan și Keely Shaye Smith au devenit părinți pentru prima dată în ianuarie 1997, odată cu nașterea fiului lor, Dylan. Al doilea fiu al cuplului, Paris, s-a născut în februarie 2001. În august 2001, cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii organizate la Ballintubber Abbey, în Irlanda, iar petrecerea a avut loc la Ashford Castle.

De-a lungul anilor, Pierce Brosnan a vorbit în repetate rânduri despre relația lor. Într-un interviu acordat Fox News în 2023, actorul mărturisea:

„Ne iubim foarte mult. Am parcurs un drum lung împreună și am trecut prin multe greutăți, așa cum se întâmplă în orice familie. Dar să vezi pe cineva crescând și îmbătrânind alături de tine este o experiență profund spirituală”.

Actorul și-a apărat întotdeauna soția în fața comentariilor răutăcioase din mediul online referitoare la aspectul ei fizic. Potrivit Daily Mail, într-o postare din 2022, ștearsă ulterior, Pierce Brosnan le-a răspuns celor care criticau schimbările prin care a trecut corpul lui Keely.

„Prietenii i-au sugerat să facă o operație pentru a slăbi. Dar eu iubesc sincer fiecare formă a corpului ei. Este cea mai frumoasă femeie în ochii mei. În trecut am iubit-o cu adevărat pentru ceea ce este, nu doar pentru frumusețea ei, iar acum o iubesc și mai mult pentru că este mama copiilor mei. Sunt foarte mândru de ea și încerc mereu să fiu demn de iubirea ei”.

Pierce Brosnan își exprimă frecvent admirația pentru soția sa și pe Instagram. Cu ocazia aniversării de 60 de ani a lui Keely, în septembrie 2023, actorul i-a dedicat un mesaj special.

„Șaizeci de trandafiri pentru fata mea cu ochi căprui, la aniversarea celor 60 de ani”.

Amintindu-și prima lor întâlnire, acesta a adăugat:

„Voi fi pentru totdeauna fericit și binecuvântat că mă aflam acolo în dimineața în care ai apărut după colț, în Cabo San Lucas”.

În iunie 2025, Pierce Brosnan a vorbit din nou despre secretul relației lor într-un interviu citat de Daily Mail.

„Keely și cu mine ne iubim și suntem binecuvântați că ne avem unul pe celălalt drept parteneri de viață. Am construit împreună o viață frumoasă, prin muncă și perseverență”.

Întrebat care este secretul unei căsnicii de lungă durată, actorul a răspuns:

„Este vorba despre rezolvarea unei probleme după alta, fie că este vorba despre mașina de spălat, despre situația financiară sau despre visurile voastre. Dar, în cele din urmă, pur și simplu ne bucurăm enorm de compania celuilalt.”

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Foto: Getty Images

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