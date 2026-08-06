O imagine de acum 20 de ani cu Prințesa Charlene de Monaco face valuri pe internet. Care este motivul

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Tonurile mai delicate și croielile moderne definesc în prezent garderoba Prințesei Charlene de Monaco, așa că s-ar putea să te surprindă apariția sa cu un aer mult mai seducător de dinaintea căsătoriei cu Prințul Albert.

Cum arăta Prințesa Charlene de Monaco în urmă cu 20 de ani

În 2007, cu patru ani înainte de nunta regală, fosta înotătoare olimpică Charlene, acum în vârstă de 48 de ani, și-a pus în valoare silueta atletică într-un top de tip „naked', când l-a însoțit pe iubitul ei de atunci, în vârstă de 68 de ani, la o recepție organizată în cadrul Festivalului de Televiziune de la Monte Carlo din 2007.

Maioul într-o nuanță nude era purtat peste un top transparent din dantelă neagră, care se asorta cu fusta până la genunchi și pantofii stiletto.

Fidelă tendințelor de beauty ale anilor 2000, Charlene și-a coafat părul blond deschis cu cărare pe mijloc și breton care îi încadra chipul și și-a accentuat privirea cu un fard de pleoape argintiu, cu efect sidefat. Este evidentă însă și schimbarea de fizionomie a Prințesei, care nu a recunoscut niciodată că a apelat la intervenții estetice. Între timp, Prințul Albert a avut o apariție elegantă într-un costum albastru, completat de o cravată cu un model jucăuș.

După ce s-a mutat în Monaco, sportiva născută în Zimbabwe – care are acum gemenii, Prințul Jacques și Prințesa Gabriella, împreună cu Albert – a mărturisit că și-a dezvoltat treptat propriul stil vestimentar.

„Dar mi-a luat timp să mă descopăr. Pentru că am umerii lați, mi se potrivesc cel mai bine liniile curate, simple și elegante.”, a declarat ea într-un interviu acordat Tatler.

Prințesa Charlene a învățat să adopte siluete care îi puneau în valoare postura de fostă înotătoare, renunțând la ținutele mai îndrăznețe, influențate de tendințele trecătoare, în favoarea unor croieli fluide și atemporale. Astăzi, această filosofie se regăsește în ținutele monocrome ale lui Charlene, care îmbină eleganța formală cu feminitatea.

Prințesa Charlene de Monaco, schimbare neașteptată de look

Prințesa Charlene de Monaco a fost prezentă în urmă cu câteva săptămâni la cea de-a 77-a ediție a Galei Crucii Roșii din Monaco, alături de soțul său, Prințul Albert, și de Camille Gottlieb, nepoata lui Grace Kelly.

Cunoscută pentru tunsoarea sa scurtă și coafurile simple, cu părul prins într-un coc, Charlene și-a schimbat de această dată look-ul și a optat pentru bucle lejere, cu șuvițe care îi încadrau fața. Noua coafură a amintit de stilul purtat de Grace Kelly, regretata Prințesă de Monaco și mama Prințului Albert, care apărea adesea cu onduleuri elegante și un bob perfect coafat.

Pentru eveniment, Prințesa Charlene de Monaco a purtat o rochie Elie Saab, într-o nuanță champagne cu reflexii aurii. Ținuta a fost completată de un plic din aceeași colecție. Potrivit contului Royal Fashion Police de pe Instagram, modelul „The Midnight” este realizat din piele întoarsă, decorată cu cristale Swarovski, și costă 1.680 de dolari.

Prințesa Charlene de Monaco a ales și o pereche de cercei semnați de designerul danez Ole Lynggaard. Modelul „Gipsy Earrings Medium Pavé”, realizat din aur de 18 karate și decorat cu morganit, turmalină verde și diamante, are un preț de 54.500 de dolari.

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Foto: Getty

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