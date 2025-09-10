Prințesa Charlene și Prințul Albert de Monaco, imagini emoționante cu copiii lor în prima zi de școală. Ce detaliu a atras atenția la uniforma lor

Copiii familiilor regale sunt obișnuiți cu cele mai rafinate jucării și cele mai exclusiviste privilegii, dar gemenii Prințului și Prințesei de Monaco au arătat că pot fi asemenea oricăror alți copii. La începutul noului an școlar, ei au ales să poarte accesorii inspirate din universurile Labubu și Roblox.

Copiii familiei regale s-au întors la școală

În vârstă de zece ani, elevii au fost surprinși în fotografii publicate pe rețelele sociale, zâmbind larg și dând o notă personală uniformelor școlare. Cei doi au început un nou an la prestigioasa instituție François d’Assise–Nicolas Barré. Ținându-se de mână, au pozat pentru portretul oficial de început de an școlar.

Într-una dintre imagini, Prințesa Gabriella poartă un ghiozdan bleu, decorat cu personajul Cinnamoroll, celebrul cățeluș creat de compania japoneză Sanrio, cea care a dat-o lumii și pe Hello Kitty. Rucsacul, plin de ilustrații și buzunare, era accesorizat și cu un breloc Labubu – o jucărie de colecție produsă de compania chineză Pop Mart, devenită un adevărat fenomen printre cumpărători, inclusiv vedete de talie internațională.

Aceste figurine de pluș, originare din Hong Kong, descrise drept „creaturi elfice” cu dinți mari și urechi ascuțite, pot ajunge să coste până la 94 de lire sterline pe site-ul oficial, în timp ce edițiile speciale ating sute de lire. În această vară, o versiune de mărime naturală s-a vândut la licitație cu impresionanta sumă de 127.000 de lire sterline.

La rândul său, Prințul Jacques a optat pentru un ghiozdan mai simplu, cu două compartimente și model geometric, marcat însă de logo-ul Roblox, platformă considerată cea mai populară în rândul copiilor britanici între 8 și 12 ani.

Pe Instagram, familia princiară a transmis un mesaj de felicitare:

„Un nou an școlar plin de descoperiri, prietenii și aventuri îi așteaptă. Familia urează tuturor elevilor din Principat un început de an minunat!”

Cei doi copii frecventează școala încă din 2021, potrivit publicației Monaco Life.

În iunie, Prințesa Charlene și gemenii nu au participat la o vizită oficială în Japonia, invocând „evenimentele curente” din Orientul Mijlociu. Charlene, de 47 de ani, Gabriella și Jacques, ambii de 10 ani, urmau să participe la pregătirile pentru World Expo 2025 Osaka Kansai, dedicat tehnologiilor pentru societatea viitorului. Palatul a transmis atunci, prin revista Hola:

„Având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu, s-a decis ca A.S.S. Prințesa Charlene și copiii princiari să nu participe la această deplasare.”

Prințul Albert, 67 de ani, a onorat totuși angajamentele programate, fiind însoțit de sora sa mai mică, Prințesa Stéphanie, și de copiii acesteia — Louis, Pauline și Camille Gottlieb — precum și de nora sa, Marie Ducruet.

Într-o declarație, Prințesa Charlene și-a exprimat recunoștința: „A.S.S. Prințesa Charlene dorește să mulțumească echipei Pavilionului Monaco, precum și partenerilor și gazdelor din Japonia, pentru înțelegerea și sprijinul lor constant.”

Pe timpul verii, Charlene a avut o prezență publică discretă, participând doar la câteva evenimente alături de soțul ei.

În ultimele luni, surse de la palat au afirmat că Prințesa a găsit sprijin în Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, în urma dezvăluirilor controversate făcute de Claude Palmero, fost consilier financiar al palatului.

Ziarul Le Monde a publicat extrase dintr-un interogatoriu al lui Palmero, care a pretins că în 2012 a fost însărcinat să găsească pentru Prințul Albert o „locuință discretă”, la scurt timp după căsătoria cu Charlene. În 2017, susține el, a fost chemat din nou să pregătească proprietatea. Palmero a administrat averea familiei princiare între 2001 și 2023, asemenea tatălui său care lucrase pentru Rainier al III-lea.

În 2023, Palmero a fost demis, după ce a devenit ținta unui site anonim anti-corupție. Ulterior, Le Monde a publicat așa-numitele „caiete secrete” ale acestuia, care detaliau cheltuieli considerate excesive ale familiei regale, în special ale Prințesei Charlene.

