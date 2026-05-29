Carys, fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, calcă pe urmele celebrilor săi părinți. Ce decizie a luat tânăra

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Fiica lui Michael Douglas și a lui Catherine Zeta-Jones pare pregătită să calce pe urmele celebrilor săi părinți. Carys Douglas, în vârstă de 23 de ani, își va face debutul pe scenă într-o producție din New York a piesei „Pescărușul” („The Seagull”), scrisă de Anton Cehov.

Carys Douglas își face debutul în teatru

Spectacolul, descris drept o „experiență teatrală multispațială și specifică locației”, este realizat de compania de teatru Solid Flesh și va avea un număr limitat de reprezentații, între 20 și 27 iunie, la St. Lydia’s, un spațiu cultural din Brooklyn.

Michael Douglas, în vârstă de 81 de ani, și Catherine Zeta-Jones, de 56 de ani, sunt căsătoriți din anul 2000 și au împreună doi copii: Carys și Dylan, în vârstă de 25 de ani. Actorul mai are un fiu, Cameron, în vârstă de 47 de ani, din fosta căsătorie cu Diandra Luker.

Carys Douglas a vorbit în trecut despre dorința sa de a urma o carieră în industria divertismentului, asemenea părinților săi, ambii câștigători ai premiului Oscar. În octombrie 2025, la gala PAC NYC Icons of Culture, tânăra a oferit detalii despre planurile sale după absolvirea Universității Brown, unde a studiat film și relații internaționale.

„Am crescut făcând teatru și nu am studiat actoria în timpul facultății, dar tocmai de aceea mă bucur că mă aflu într-un mediu artistic atât de valoros, așa că sper să urmeze și mai mult de atât”, declara ea atunci.

În mai 2025, Catherine Zeta-Jones a marcat absolvirea fiicei sale printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița a publicat o fotografie în care ea și Michael Douglas o sărută pe Carys pe obraji.

„Suntem amândoi niște părinți extrem de mândri în acest moment!! Abia acum începe totul!!”, a scris Catherine Zeta-Jones în descrierea imaginilor.

Și fratele lui Carys, Dylan Douglas, este implicat în industria cinematografică. Acesta și-a făcut debutul ca actor și producător în scurtmetrajul „I Will Come to You”, unde joacă alături de Peter Facinelli.

Producția „Pescărușul” va putea fi văzută între 20 și 27 iunie la St. Lydia’s. Drama clasică semnată de Anton Cehov a fost scrisă în 1895 și a ajuns pentru prima dată pe Broadway în 1916. Cea mai recentă montare importantă, din 2008, i-a avut în distribuție pe Carey Mulligan, Peter Sarsgaard și Kristin Scott Thomas.

Cum s-au cunosc cei doi actori

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones s-au întâlnit pentru prima dată la Festivalul de Film de la Deauville, în 1998. Într-o apariție din 2016 la The Jonathan Ross Show, starul din Fatal Attraction a povestit că o văzuse pe actriță în The Mask of Zorro și îi ceruse publicistului său să aranjeze o întâlnire. Cei doi s-au întâlnit într-un bar pentru un ultim pahar, iar Douglas i-a spus atunci:

„Știi, eu o să fiu tatăl copiilor tăi.” Potrivit actorului, ea i-a răspuns: „Știi, am auzit multe despre tine și am văzut multe despre tine, și cred că este momentul să spun noapte bună.”

Rememorând momentul, Zeta-Jones a glumit în 2019, într-un interviu pentru Access: „Știi care e partea cea mai rea? Că avea dreptate!”. Cuplul s-a logodit într-o excursie de Anul Nou la Aspen, Colorado, în 1999. În august anul următor, li s-a născut primul copil, fiul lor, Dylan.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2000 la Plaza Hotel din New York, în cadrul unei ceremonii fastuoase, cu invitați celebri precum Tom Hanks, Whoopi Goldberg, Anthony Hopkins, Brad Pitt și Goldie Hawn.

Citește și:

ELLE NEW MEDIA AWARDS 2026 – Best people, best crowd

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro