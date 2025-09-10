Catherine Zeta-Jones, în centrul unei controverse de proporții după un comentariu „dubios” despre un fan în vârstă de 12 ani

Declarațiile actriței Catherine Zeta-Jones la Seth Meyers, despre un fan minor, au stârnit critici în mediul online.

Catherine Zeta-Jones, în centrul unei controverse de proporții după un comentariu „dubios” despre un fan în vârstă de 12 ani

Catherine Zeta-Jones se află în centrul unei controverse după o declarație făcută în emisiunea „Late Night With Seth Meyers”, care a fost catalogată de mulți drept „dubioasă”.

Actrița în vârstă de 55 de ani, cunoscută pentru rolul Morticiei Addams în serialul Netflix „Wednesday”, a povestit cum succesul producției i-a adus „o nouă generație de fani”.

„Ce a fost cu adevărat grozav este că acum am un nou tip de generație de fani”, a spus ea.

Vedeta a relatat apoi o întâmplare recentă: „Dădeam cu mingea de golf împreună cu Michael [Douglas] zilele trecute la terenul de antrenament, mă antrenam, și a venit la mine un băiețel foarte drăguț, de 12 ani, și mi-a cerut un autograf. Era, adică, foarte drăguț. Și apoi am zis: ‘Ha ha! Când o să am 70 de ani, băiețelul acesta drăguț o să aibă 33′”.

Gazda Seth Meyers a intervenit întrebând dacă Michael Douglas, soțul actriței, își dă seama atunci când ea face astfel de calcule în minte.

„Da, de obicei crede că mă gândesc ce crosă să aleg. Dar nu, eu mă gândesc: ‘Hmm. Atunci sunt sigură că va fi în regulă'”, a glumit Zeta-Jones.

Actrița a adăugat, ca explicație, că diferența mare de vârstă dintre ea și Douglas este un precedent: „actorul din ‘Basic Instinct’ este cu 25 de ani mai în vârstă decât mine”.

Declarațiile au atras rapid critici online, unde numeroși utilizatori au condamnat felul în care vedeta a vorbit despre un minor.

„Ascultați, știu că e căsătorită cu un bărbat mult mai în vârstă, dar ea era deja adultă când a luat acea decizie. Să gândești și să vorbești așa despre un copil în adevăratul sens al cuvântului este inacceptabil și sunt absolut șocată că a crezut că asta ar fi o poveste drăguță de împărtășit lumii. Fato, oprește-te”, a scris cineva pe Reddit.

„E dubios. Cine are astfel de gânduri când interacționează cu un copil de 12 ani?”, a notat alt utilizator.

„O dovadă că și femeile pot fi pedofile. Nicio persoană ‘normală’ nu gândește așa. Deloc”, a afirmat un al treilea.

„Faptul că asta s-a spus în 2025 – nu există nicio scuză. Nu că ar exista vreodată o scuză, dar măcar dacă ar fi fost un video mai vechi ar fi fost mai puțin șocant”, a comentat un alt internaut.

Alți fani au subliniat că un actor bărbat ar fi fost „pus pe lista neagră” pentru remarci similare despre o fată minoră și au criticat faptul că Meyers „a intrat în jocul ei”.

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas s-au cunoscut în 1998, la Festivalul de Film de la Deauville. Un an mai târziu s-au logodit, iar în noiembrie 2000 s-au căsătorit. Cei doi au împreună doi copii, Dylan, 25 de ani, și Carys, 22 de ani. Douglas mai are un fiu, Cameron, 46 de ani, dintr-o căsnicie anterioară cu Diandra Luker.

În urmă cu câțiva ani, Michael Douglas a postat pe Instagram un mesaj vocal în care a povestit prima întâlnire cu Catherine. Totul a început cu vizionarea filmului „Masca lui Zorro”, unde Zeta-Jones a avut unul dintre cele mai importante roluri ale carierei.

„Mă uitam la film și mă gândeam: ‘Wow, cine e fata asta, e incredibilă.’ O lună mai târziu eram la Deauville Film Festival. M-am uitat pe program și am văzut că în ziua următoare urma să fie proiectat ‘Zorro’. Așa că am rugat-o pe asistenta mea să se intereseze dacă Catherine Zeta-Jones va fi prezentă și dacă vine singură. Și dacă este singură, dacă ar vrea să bem ceva împreună”, și-a amintit Michael Douglas.

Asistenta lui Michael Douglas a reușit să stabilească o întâlnire între cei doi: „În următoarea zi a venit alături de Antonio Banderas și Melanie Griffith, am băut ceva cu ea și apoi m-a invitat să luăm cina alături de compania ei. Mă gândeam: ‘lucrurile merg bine.'”

După cină, actrița a trebuit să plece, dar Michael Douglas i-a spus că el va fi la barul hotelului în cazul în care ar vrea să se reîntâlnească. Catherine Zeta-Jones s-a întors după el, iar Michael Douglas a venit cu o replică îndrăzneață: „Voi fi tatăl copiilor tăi.”

Actrița s-a uitat la el și i-a spus înainte să plece: „Am auzit multe despre tine, se pare că e totul adevărat. O seară bună”, așa că Douglas a crezut că a stricat totul. Cei doi s-au reîntâlnit, iar „restul e istorie”, a spus Michael Douglas.

Foto: Arhiva ELLE

Publicitate
