Răzvan Fodor, surprins într-un moment emoționant cu fiica sa. Imaginea publicată de Irina Fodor a cucerit internetul

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O fotografie publicată recent de Irina Fodor pe Instagram a stârnit numeroase reacții și a emoționat mii de urmăritori. Imaginea surprinde un moment important din viața familiei: clipa în care Răzvan Fodor își vede fiica pregătită pentru bal, purtând pentru prima dată pantofi cu toc.

Răzvan Fodor, imagine emoționantă

Imaginea nu are nevoie de prea multe explicații. Expresia lui Răzvan Fodor, surprins în timp ce își privește fiica, a fost suficientă pentru ca mulți părinți să se regăsească în emoția momentului. Între mândrie, nostalgie și uimirea că timpul a trecut atât de repede, fotografia a devenit rapid una dintre cele mai comentate postări ale cuplului.

Irina Fodor a ales să însoțească imaginea cu o descriere care a rezumat perfect situația:

„Natură vie cu tată fericit că îi pleacă fiica la bal și a văzut-o pentru prima oară pe tocuri.”

În fotografie, prezentatorul TV apare lângă mașină, ținând o umbrelă și urmărindu-și atent fiica înainte de plecarea la eveniment. Pentru mulți dintre cei care au văzut imaginea, gestul și expresia sa au transmis mai mult decât orice explicație. Postarea a strâns rapid sute de comentarii, iar printre cei care au reacționat s-au numărat și persoane cunoscute din showbiz.

„Sigur ajunge înaintea ei la bal… îl văd deja verificând tot, de la ușă până la pantofi. Tată de fată în stare pură!”, a scris Adelina Pestrițu. Și Mirela Retegan a comentat fotografia: „Iubituuuuu, e clar că nu e pregătit să o lase din priviri nici o secundă.”

Internauții au continuat șirul mesajelor, mulți remarcând cât de puternică este emoția transmisă de imagine.

„Fiert e! se vede că trăiește momentul ăla cu inima cât un purice.”, „Exact fața aia de tată care realizează că fetița lui a crescut.”, „Mi se rupe sufletul… e acel moment în care înțelegi că timpul a trecut prea repede”, „Vai, spune tot fața lui… clar nu e pregătit să o lase la bal singură.”

Irina Fodor, după ce s-a întors de la filmările Asia Express

Irina Fodor și-a ținut la curent fanii de pe Instagram cu experiențele inedite întâlnite pe parcursul filmările de la Asia Express. Păstrând totuși misterul despre noul sezon al show-ului de la Antena 1, prezentatoarea TV și-a încântat urmăritorii cu imagini spectaculoase din Uzbekistan și China.

Irina Fodor a revenit în România de la filmările de la Asia Express 2026. Prezentatoarea a preferat ca după întoarcerea în țară să stea departe de social media și să se bucure de timpul petrecut alături de soțul ei, Răzvan Fodor, și fiica lor, Diana.

„Nu mă judecați, mă cunoașteți deja!

M-am întors de o săptămână din Asia Express și… liniște pe aici, prin online. Scuze, dar am intrat direct în ritualul de readaptare la viața reală.

După două luni plecată, tot ce am vrut a fost să stau cu ai mei. Și parcă nici acum nu mă satur să îi privesc și să îi ascult. În fiecare seară am stat pe terasă, cu toate luminile aprinse în grădină, câte un pahar de vin și povești fără sfârșit. Serile alea care îți repară tot.

M-am bucurat de toate lucrurile mici:

– că l-am găsit pe Fodor la fel de îndrăgostit … Și suspectez că i-a fost și lui puțin dor de mine. Foarte puțin. Aproape insesizabil.

– că Luna era să mă spulbere când am intrat pe poartă. Ea încă are convingerea fermă că e bichon. Un bichon de peste 50 de kilograme.

– că am prins semifinala și finala @chefilacutite și că acum a început Chefi la Cuțite copii, care e efectiv o combinație între talent culinar și nivel maxim de drăgălășenie

– că am fost cu Diana la Devil Wears Prada 2 și am râs de ne-au durut fălcile. Într-o altă viață, dacă eram de aceeași vârstă, sigur făceam prostii împreună și eram exmatriculate, sau ceva. Cu ea, nimic nu e plictisitor.

– că m-am urcat iar la volan, mi-am pus muzica mea și am plecat să rezolv ‘treburi.’ Nu știu dacă aveam chiar atâtea treburi, dar voiam să conduc.

– că mi-am făcut abonament la sală și am ajuns deja la prima ședință. Uraaa! Acum mă rupe febra musculară, dar vorba lui Fodor: ‘Unde sport nu e, durere nu e!’

– că am mâncat cireșe direct din cireșul din curte și m-am simțit ca un copil de 8 ani cu zero griji

– că am trecut pe la fetele mele de la @talentivity_ și am aflat toate…informațiile importante

– că în fiecare dimineață am mirosit trandafirii din curte și bujorii primiți de la mama și tata.

– că mama-soacră m-a așteptat cu sarmale în foi de ștevie și foi de viță. Nu mă pârâți antrenorului.

Pe scurt: am lipsit de aici, dar am fost exact unde trebuia.”

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Foto: Instagram

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