Justin Baldoni și soția sa, Emily, rup tăcerea după încheierea disputei legale cu Blake Lively: „Recunoștința ne-a salvat”

Justin Baldoni a vorbit pentru prima dată despre conflictul juridic dintre el și actrița Blake Lively.

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  de  ELLE
Justin Baldoni și soția sa, Emily, rup tăcerea după încheierea disputei legale cu Blake Lively: "Recunoștința ne-a salvat"

La câteva luni după încheierea conflictului juridic dintre Justin Baldoni și Blake Lively, actorul a ales să vorbească public pentru prima dată despre perioada pe care el și familia sa au traversat-o. Baldoni a publicat pe 8 iulie un videoclip pe Instagram, în care apare alături de soția sa, Emily Baldoni, și explică de ce au preferat să păstreze tăcerea în ultimii aproape doi ani.

„Nu am vorbit public în cea mai mare parte a ultimilor doi ani și nu pentru că nu am fi avut nimic de spus”, afirmă Justin Baldoni la începutul înregistrării.

Actorul spune că, deși atât el, cât și Emily au simțit în repetate rânduri nevoia de a răspunde public, au considerat că nu era momentul potrivit.

„Dumnezeu știe că aveam multe de spus, însă de fiecare dată când voiam să facem un videoclip ca acesta și să vorbim, simțeam că ceva ne spune să nu o facem. Pur și simplu nu părea momentul potrivit. Am discutat despre asta, ne-am gândit mult și ne-am rugat. Acum simțim că acesta este momentul. Sunt atât de multe lucruri de spus.”

Declarațiile lor vin la aproape doi ani după izbucnirea conflictului juridic legat de filmul It Ends with Us. În decembrie 2024, Blake Lively a intentat un proces împotriva lui Justin Baldoni și a altor persoane implicate în producția filmului, acuzând hărțuire sexuală și represalii. Baldoni a respins acuzațiile și a depus o contracerere în valoare de 400 de milioane de dolari împotriva actriței, a soțului acesteia, Ryan Reynolds, a publicistei Leslie Sloane și a agenției sale de PR, invocând defăimare și încălcarea contractului. Ulterior, această acțiune a fost respinsă.

Potrivit People, înainte ca procesul să înceapă, litigiul fusese deja restrâns considerabil, rămânând în discuție doar un număr limitat de acuzații privind presupusele represalii. Blake Lively urma să depună mărturie înainte ca părțile să ajungă la un acord.

Luna trecută, un judecător federal a decis că Blake Lively poate recupera onorariile avocaților și costurile legale generate de contracererea depusă de Justin Baldoni. Judecătorul a precizat însă că orice solicitare privind acordarea unor despăgubiri punitive sau suplimentare va trebui formulată într-un proces separat. Aproape trei săptămâni mai târziu, pe 30 iunie, avocații actriței au anunțat că aceasta solicită peste 8 milioane de dolari reprezentând cheltuieli de judecată.

„Datorită acestei decizii istorice, cei care iau în calcul folosirea proceselor ca instrument de intimidare au fost avertizați că există consecințe pentru astfel de acțiuni”, au declarat atunci avocații lui Blake Lively, Michael Gottlieb și Esra Hudson.

„Valoarea acestei hotărâri constă în precedentul pe care îl creează, responsabilitatea pe care o impune și protecția pe care o oferă celor care s-ar putea confrunta într-o zi cu represalii pentru că au spus adevărul”.

În videoclipul publicat pe Instagram, Justin Baldoni nu îi menționează numele lui Blake Lively și precizează că nu intenționează să vorbească despre toate aspectele cazului. Emily Baldoni spune că simte „o imensă recunoștință pentru atât de mulți oameni și pentru atât de multe lucruri care ni s-au întâmplat”.

„Recunoștința ne-a salvat”, completează Justin.

În același timp, Emily spune că această recunoștință nu șterge suferința prin care au trecut.

„Recunoștința nu anulează nedreptatea și durerea pe care le-am simțit în ultimii ani. A trebuit să ne confruntăm cu atât de multe lucruri și să încercăm să înțelegem cum a fost posibil să se întâmple așa ceva. Cu atât mai mult cu cât totul era prezentat ca o luptă pentru drepturile femeilor. Sunt atât de multe de analizat”.

Ea mărturisește că experiența a fost profund traumatizantă pentru amândoi.

„Am trecut prin foarte multă traumă”, spune Emily, explicând că acesta este și motivul pentru care le este încă dificil să vorbească deschis despre ceea ce s-a întâmplat.

Justin Baldoni recunoaște că nici acum nu este convins că acesta este momentul ideal pentru a face declarații publice.

„Nici măcar nu știm dacă acesta este lucrul potrivit de spus. Știm doar că simțim nevoia să împărtășim ceva. În ultimii doi ani s-au spus atât de multe lucruri dureroase, care au creat foarte mult zgomot. Nu am vrut să contribuim și noi la acel zgomot, așa că am preferat să lăsăm justiția să își urmeze cursul”.

Emily este convinsă că „adevărul și faptele au vorbit de la sine”.

Vorbind despre prezent, actorul spune că el și familia sa încearcă să se vindece după această perioadă dificilă.

„Ne vindecăm. Dacă ai trecut vreodată printr-o experiență traumatizantă, știi că vindecarea nu este liniară. Arată diferit în fiecare zi. A trebuit să ne redefinim ce este real și ce contează cu adevărat. Familia noastră, prietenii noștri, comunitatea care ne-a fost alături și credința noastră sunt cele mai importante”.

Justin spune că relația cu Emily, alături de care este căsătorit din iulie 2013, a devenit mai puternică în urma acestor încercări.

„Suntem mai apropiați, mai devotați unul altuia și mai puternici în credința noastră decât am fost vreodată”.

Emily lasă să se înțeleagă că cei doi vor reveni asupra subiectului la momentul potrivit.

„Sunt atât de multe de spus. Va veni și acel moment. Dar, deocamdată, ne vom concentra pe vindecare, pe timpul petrecut alături de copiii noștri și pe bucuria de a trăi”.

Potrivit People, disputa juridică s-a încheiat oficial pe 4 mai, când avocații ambelor părți au anunțat că au ajuns la o înțelegere de ultim moment, evitând astfel procesul programat să înceapă la New York pe 18 mai.

În declarația comună transmisă atunci, reprezentanții celor două tabere au subliniat că filmul It Ends with Us rămâne cel mai important rezultat al colaborării lor.

„Rezultatul final, filmul It Ends with Us, reprezintă un motiv de mândrie pentru toți cei care au contribuit la realizarea lui. Creșterea gradului de conștientizare și producerea unui impact real în viața supraviețuitorilor violenței domestice și a tuturor victimelor reprezintă un obiectiv pe care îl susținem. Recunoaștem că procesul a fost dificil și că preocupările exprimate de doamna Lively meritau să fie ascultate. Rămânem ferm dedicați promovării unor locuri de muncă lipsite de comportamente nepotrivite și de medii toxice. Sperăm sincer că acest acord va aduce încheierea acestui capitol și le va permite tuturor celor implicați să meargă mai departe într-un mod constructiv și în liniște, inclusiv într-un climat de respect în mediul online”.

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Foto: Profimedia

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