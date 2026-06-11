În culisele noii colecții IKEA PS 2026: despre joacă, design accesibil și obiecte create pentru viața reală

La aproape 30 de ani de la lansarea colecției IKEA PS, brand-ul suedez revine cu o ediție care vorbește despre joacă, imperfecțiune și felul în care trăim astăzi.

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  de  Calitoiu Gabriela
În culisele noii colecții IKEA PS 2026: despre joacă, design accesibil și obiecte create pentru viața reală

 

În anul 1995, IKEA a început să privească altfel designul scandinav. În timp ce tot mai multe brand-uri transformau simplitatea nordică într-un lux rezervat unei nișe foarte mici, IKEA încerca să răspundă unei întrebări mult mai simple: de ce ar trebui ca designul bun să fie inaccesibil? Așa a apărut prima colecție IKEA PS, lansată chiar la Milan Furniture Fair, unul dintre cele mai importante și exclusiviste evenimente din industria designului. Era modul prin care brand-ul încerca să recupereze ideea că designul scandinav nu ar trebui să existe doar în casele unei elite preocupate de estetică.

Încă de atunci, IKEA PS a funcționat aproape ca un spațiu de joacă în interiorul brand-ului, în care designerii puteau experimenta mai mult, testa idei neobișnuite și împinge designul scandinav într-o direcție mai curajoasă și mai puțin rigidă, fără să piardă însă din vedere ideea de accesibilitate. În aceeași perioadă, IKEA începea să vorbească tot mai clar despre conceptul de Democratic Design, filosofia prin care piesele sale de mobilier îmbinau forma, funcționalitatea, calitatea, sustenabilitatea și prețul accesibil.

Noua ediție IKEA PS 2026, a zecea din istoria acestei colecții, continuă exact în această direcție. Gândită în jurul conceptului de „playful functionality”, colecția reunește 44 de obiecte care demonstrează că funcționalitatea nu înseamnă obiecte reci, rigide sau lipsite de personalitate. IKEA PS 2026 vine cu piese jucăușe, care se rotesc, se pliază, se agață pe pereți, se transformă sau provoacă instinctiv interacțiunea. Printre acestea, o lampă care își schimbă complet forma și lumina în funcție de cum este rotită, un fotoliu gonflabil, o bancă-balansoar și un scaun care poate deveni aproape un obiect decorativ atunci când este agățat pe perete.

Am avut ocazia să merg la Älmhult, alături de jurnaliști și creatori de conținut din întreaga lume, pentru a vedea colecția înainte de lansarea oficială în magazine. Dincolo de obiectele în sine, experiența a însemnat și acces la tot ceea ce nu ajunge, de obicei, să fie văzut: schițe, prototipuri, produse abandonate pe parcurs, laboratoarele în care mobilierul IKEA trece prin multiple teste de rezistență, și discuții foarte sincere cu designerii care au construit colecția. Unul dintre cele mai interesante lucruri a fost că aproape nimeni nu vorbea despre aceste piese într-un mod rece sau strict tehnic. Conversațiile au fost despre emoție, joacă, frustrare, greșeli, provocarea apartamentelor mici, nevoia de flexibilitate și chiar despre cât de obositor poate deveni designul atunci când începe să se ia prea mult în serios.

De altfel, exact asta pare să stea la baza întregii colecții. Maria OBrian, Creative Leader la IKEA of Sweden și coordonatorul proiectui, spune că IKEA PS 2026 a pornit de la dorința de a demonstra că „simplitatea nu trebuie să fie plictisitoare”. Brief-ul oferit designerilor a fost intenționat foarte deschis. Au existat câteva direcții legate de funcționalitate, dar, în rest, echipa a fost încurajată să vină cu propriile idei, chiar și atunci când acestea nu se aflau neapărat pe lista inițială. Selecția finală nu a fost făcută exclusiv după criterii comerciale, spune ea, ci mult mai instinctiv, în jurul emoției și designului.

„Suntem foarte puțin motivați de cifre în proiectul acesta”, spune Maria. „Ne-am permis să fim puțin mai deschiși în ceea ce privește alegerile și cred că ai nevoie de asta dacă vrei să experimentezi lucruri noi”.

Libertatea aceasta creativă a făcut însă întregul proces mult mai complex decât în cazul unei colecții IKEA obișnuite și mult mai dificil de coordonat. Unii designeri au venit cu zeci de propuneri, iar echipa a trebuit să găsească, în timp, o formă coerentă pentru a integra toate ideile. „Au existat multe momente în care mă întrebam cum vom reuși să punem totul cap la cap.”, povestește ea.

Un spațiu creativ care permite greșelii să se întâmple

Exact tensiunea dintre libertate și funcționalitate se simte în toate obiectele din colecție. Aproape niciunul nu pare construit doar pentru a arăta bine într-un showroom. Fiecare piesă încearcă să provoace o reacție, să invite la interacțiune sau să rezolve o problemă reală, fără să devină însă rigidă sau excesiv de serioasă. Iar pentru mulți dintre designerii implicați, punctul de plecare a fost chiar felul în care trăim astăzi: apartamente tot mai mici, obiecte care trebuie să își justifice spațiul și nevoia de flexibilitate într-o casă care trebuie să funcționeze în foarte multe moduri diferite.

Ellen Hallström, unul dintre cei mai tineri designeri implicați în proiect, spune că propria experiență de a locui într-un apartament foarte mic împreună cu sora ei a influențat foarte mult obiectele pe care le-a creat pentru colecție. „Aveam un câine, iubiți care nu puteau veni pe la noi și foarte puțin spațiu”, spune ea râzând. „Așa că am început să mă gândesc constant la cum poți muta lucrurile de pe podea pe pereți și cum poți elibera spațiu fără ca obiectele să pară pur și simplu utilitare”.

Așa au apărut scaunele pliabile care pot fi agățate pe perete și transformate aproape într-o compoziție grafică. Și, poate cel mai interesant, exact obiectele acestea aparent foarte simple sunt cele care arată cât de puțin liniar este, de fapt, procesul creativ din spatele unei colecții ca IKEA PS.

Hallström povestește că una dintre piesele ei, oglinda metalică asimetrică, a apărut aproape accidental. Obiectul trebuia inițial să fie realizat din lemn, însă schița a ajuns la furnizor, iar acesta a interpretat-o diferit și a produs primul prototip din metal. În mod normal, o astfel de greșeală ar fi fost corectată imediat. Dar exact genul acesta de accident pare să definească foarte mult din energia colecției.

„Cred că se întâmplă destul de des ca cele mai bune idei să apară din accidente”, spune Hallström. „Multe idei vin din alte proiecte sau din momente în care încerci ceva și nu iese exact cum trebuie, dar apoi te uiți la rezultat și îți spui: Hm, e destul de interesant. Sau pur și simplu intuiția îți spune să continui în direcția aia”.

În cazul oglinzii, spune ea, reacția ar fi putut foarte ușor să fie: „Nu aceasta era intenția”. Sau chiar: „Doamne, ce jenant”. În schimb, echipa a decis să lase loc pentru interpretare și improvizație. „Cred că a fost foarte important să permitem acel spațiu creativ și să putem privi greșeala cu mai multă deschidere”.

Designerul Lukas Bazle crede că genul acesta de accidente apare mult mai greu într-un proces complet digitalizat. „Dacă lucrezi doar pe computer și în software-uri, nu prea există spațiu pentru astfel de întâmplări”, spune el. „Dar când mergi în prototype shop sau direct la furnizori, apar mult mai multe finaluri deschise. E un mod mult mai analog și mai creativ de a lucra”.

Bazle vorbește foarte mult și despre importanța limitărilor în procesul creativ și despre faptul că, uneori, exact constrângerile sunt cele care generează ideile cele mai interesante. Dacă poți face absolut orice, spune el, devine imposibil să creezi ceva cu adevărat bun. Piesa lui pentru IKEA PS 2026, o lampă din hârtie de orez inspirată de clasicele globuri japoneze suspendate, a pornit tocmai dintr-o limitare foarte practică: majoritatea oamenilor nu au tavane suficient de înalte pentru astfel de corpuri de iluminat. Soluția a fost să ia forma clasică a globului și să o „taie”, reconstruind-o într-o variantă mai joasă și mai lată. Bazle spune că, pentru el, joaca și umorul trebuie să existe inclusiv în timpul procesului de lucru. Dacă echipa nu se distrează în timp ce dezvoltă obiectele se vede inevitabil și în rezultat.

Și poate tocmai asta face colecția să pară atât de vie. Aproape niciun designer nu vorbește despre proces ca despre ceva perfect controlat. Dimpotrivă. Discuțiile cu ei sunt și despre dezamăgiri, obiecte abandonate, produse care nu trec testele sau idei pe care ajungi să le păstrezi ani întregi fără să știi dacă vor deveni vreodată realitate.

Ideile din sertar, parte din procesul creativ

Maria OBrian spune că genul acesta de rollercoaster emoțional face parte din orice proces creativ. „Uneori vezi un obiect și îl iubești imediat, alteori ideea îți place foarte mult, dar prototipul este atât de departe de ceea ce îți imaginai încât trebuie să renunți complet la el. Atunci îl pui deoparte și speri că poate, la un moment dat, ceva din ce ai învățat din proiectul acela va duce la altă idee”, spune ea.

Iar uneori, obiectele care ajung în colecția finală sunt chiar proiectele pe care designerii le-au păstrat ani întregi „în sertar”. Lukas râde și îl dă imediat exemplu pe Mikael Axelsson, designerul fotoliului gonflabil devenit deja una dintre piesele-vedetă ale colecției. „Mikael și-a păstrat scaunul gonflabil timp de zece ani în sertarul cu schițe”.

IKEA încercase încă din anii 90 să producă mobilier gonflabil, fără prea mult succes, iar ideea devenise aproape un mic coșmar intern. Maria OBrian povestește că reacția multora din companie atunci când proiectul a fost readus în discuție a fost aproape una de panică. Mulți lucraseră deja la variantele anterioare și nu voiau să repete experiența de teama unui nou eșec. Totuși, Axelsson a continuat să lucreze cu determinare la idee. Rezultatul final a necesitat aproximativ 20 de prototipuri și combină două camere de aer cu un cadru tubular metalic care elimină senzația instabilă asociată de obicei mobilierului gonflabil.

Rolul designului: fun sau funcțional?

Lex Pott este, la rândul său, unul dintre designerii care au contribuit cu cele mai multe piese în noua colecție IKEA PS 2026, iar obiectele create de el au în centru ideea de mișcare. „Atât lampa, cât și căruciorul au pornit de la felul în care le-aș folosi eu în viața mea personală.”, spune el.

În cazul căruciorului, punctul de plecare a fost faptul că aproape toate obiectele dintr-o casă sunt dreptunghiulare și foarte clar orientate în spațiu. „Foarte multe lucruri sunt aliniate și rectangulare”, explică Lex Pott. Dar pentru că un cărucior este un obiect care se mișcă permanent prin încăpere, a decis să îl facă rotund, tocmai pentru a elimina ideea aceasta de orientare fixă. „Devine un companion pe care nu îl poți așeza greșit”, spune el.

Și lampa a apărut dintr-un proces la fel de intuitiv. Lex spune că a început să experimenteze cu forme cilindrice tăiate în unghi și a ajuns la trei profile diferite. La început existau separat, ca trei forme fixe, iar apoi a apărut întrebarea dacă toate ar putea fi combinate într-un singur obiect.

Pentru el, exact aici intervine rolul interesant al designului. „Când un obiect este doar fun, riscă să devină un simplu artificiu. Iar când este doar funcțional, poate elimina complet bucuria”, spune el. „Dar atunci când combini funcționalitatea și joaca, designul devine cu adevărat interesant”.

Abia mai târziu și-a dat seama cât de mult se leagă toate acestea de tema colecției și de ideea de obiecte mobile sau transformabile. „Joaca este acțiune”, spune el. „Joaca este ceva ce faci. Nu este ceva static”.

Frumusețea vine din detalii și imperfecțiuni

În paralel însă, colecția vorbește foarte mult și despre meșteșug și imperfecțiune. Designerul Friso Wiersma a creat un dulap cu uși împletite manual din lemn masiv de pin și o etajeră inspirată de un model IKEA din anii 80. Vorbește despre lemn într-un mod aproape emoțional și spune că îi place faptul că în împletitură poți vedea efectiv mișcarea mâinii care a construit obiectul. Într-un moment în care atât de multe produse par uniforme și impersonale, colecția IKEA PS 2026 readuce în atenție frumusețea meșteșugului autentic.

Friso a dezvoltat metoda folosită pentru împletirea manuală a ușilor acestui dulap pe baza tehnicilor învățate pe când era constructor de bărci. Lemnul masiv de pin a fost lăsat netratat, astfel încât fiecare obiect să îmbătrânească natural și să capete în timp un aspect unic. „Este o celebrare a meșterilor din fabricile noastre și a muncii lor, transformând meșteșugul în elementul central al designului”.

Aceeași fascinație pentru materiale, texturi și imperfecțiuni o regăsim și în piesele create de Maria Vinka – trei vaze din sticlă suflată manual. Pasiunea ei pentru sticlă colorată a început încă din copilărie, când mergea cu tatăl ei la licitații și cumpăra mici obiecte vintage portocalii, verzi sau albastre. Vinka vorbește foarte mult despre culori și despre efectul pe care acestea îl pot avea asupra oamenilor, mai ales într-o țară ca Suedia, unde lunile de iarnă sunt lungi. Vazele create pentru IKEA PS 2026 au forme inspirate de personaje și sunt gândite să arate bine chiar și fără flori. „E ca și cum niște mici prieteni te așteaptă acasă”, spune ea râzând.

La rândul ei, artista americană Michelle Armas a creat pentru colecție o serie de textile cu forme și culori suprapuse, inspirate de conexiunile dintre oameni. Pentru ea, imperfecțiunea și comunitatea sunt două idei care merg împreună. Michelle spune că întotdeauna a găsit pictura mult mai frumoasă atunci când lucrurile nu sunt perfect controlate: când vopseaua trece puțin peste margini, când proporțiile sunt ușor dezechilibrate sau când formele nu sunt complet simetrice.

Textilele create pentru IKEA PS 2026 au pornit de la fascinația ei pentru sculpturile totemice și pentru ideea că anumite forme pot deveni simboluri pentru valori, emoții sau comunități. Michelle povestește că, atunci când călătorește, ceea ce o emoționează cel mai mult sunt aproape întotdeauna relațiile umane. „Îmi place să vorbesc cu oamenii, să îi cunosc”, spune ea. Așa au apărut formele suprapuse din textilele ei, construite aproape ca niște siluete abstracte între care culoarea curge liber, ca o metaforă pentru felul în care oamenii se influențează reciproc.

Pentru Michelle, faptul că astfel de obiecte și forme artistice pot ajunge într-o casă fără să fie inaccesibile financiar este una dintre cele mai frumoase idei din spatele colaborării cu IKEA. „Arta frumoasă ar trebui să fie accesibilă pentru toată lumea”, spune ea. „Și mi se pare minunat că poți veni la IKEA și poți avea obiecte frumoase în casa ta fără să cheltuiești o avere”.

Și poate tocmai asta rămâne cel mai interesant la IKEA PS 2026: faptul că, dincolo de piesele sale, colecția vorbește foarte mult despre felul în care trăim astăzi, despre flexibilitate, imperfecțiune, joacă și nevoia de a face spațiile în care locuim să pară puțin mai vii. Iar faptul că toate ideile acestea sunt transpuse în obiecte accesibile, gândite pentru case reale, pare să fie exact esența colecției IKEA PS încă de la începuturile ei.

Noua colecție IKEA PS 2026 este deja disponibilă online și în magazinele IKEA din România.

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