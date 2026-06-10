De la Beach, Please! la NIBIRU: BIG Events semnează producția celui mai ambițios proiect de entertainment din Europa de Est

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  . Actualizat 10.06.2026, 15:53,  de  Advertorial
De la Beach, Please! la NIBIRU: BIG Events semnează producția celui mai ambițios proiect de entertainment din Europa de Est

Beach, Please! și NIBIRU sunt reunite în sezonul 2026 sub expertiza de producție a BIG Events, compania care a contribuit încă de la început la dezvoltarea Beach, Please!, unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate culturii urbane din Europa.

După cinci ediții în care a asigurat producția Beach, Please!, BIG Events își extinde rolul și în cadrul NIBIRU, noua destinație de entertainment de pe litoralul românesc, unde va coordona producția zonelor de evenimente și a experiențelor live dezvoltate pe parcursul verii. 

În vara lui 2026, BIG Events va coordona producția muzicală și operațională a principalelor evenimente găzduite în NIBIRU, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem care va aduce împreună festivaluri, concerte, experiențe și comunități timp de 46 de zile.

De la producția de festivaluri la dezvoltarea unor ecosisteme de entertainment

Expertiza acumulată de BIG Events în producția unor proiecte de mare amploare este astăzi pusă în slujba unei noi generații de experiențe. NIBIRU aduce împreună muzica live, activările de brand, gastronomia, sportul, nightlife-ul și experiențele culturale într-un singur univers construit pentru publicul de astăzi.

NIBIRU – o nouă stațiune de entertainment pe litoralul românesc

NIBIRU este conceput ca o destinație sezonieră de entertainment care funcționează timp de 46 de zile și transformă fiecare seară într-o experiență diferită.

Spre deosebire de un festival tradițional, NIBIRU reunește într-un singur loc festivaluri și concerte internaționale, spectacole gratuite, gastronomie, sport, shopping, artă, experiențe interactive și activități pentru toate vârstele. Vizitatorii vor putea explora atracții precum Museum of Planets, parcul de distracții, roata panoramică, galerii de artă, terenuri sportive, zone de retail, restaurante și spații dedicate comunităților.

Proiectul este construit pentru publicuri diferite care împart aceeași experiență. În aceeași seară, copiii pot descoperi atracțiile și zonele interactive, adolescenții pot participa la activități dedicate generației lor, părinții se pot bucura de concerte, gastronomie și spectacole, iar bunicii pot explora expoziții, promenade și experiențe culturale.

NIBIRU funcționează ca o destinație completă de seară pentru turiștii aflați pe litoral, indiferent dacă sunt veniți pentru un festival, pentru vacanță sau pur și simplu pentru a petrece câteva ore într-un spațiu dedicat divertismentului și socializării.

Inspirat de noile tendințe din entertainment, turism și cultura experiențială, NIBIRU este construit pentru un public divers, reunind comunități cu interese diferite într-un singur spațiu de întâlnire, explorare și divertisment.

„În ultimii ani am observat o schimbare majoră în felul în care oamenii consumă entertainment. Publicul nu mai caută doar concerte sau evenimente punctuale, ci experiențe complete, locuri în care să petreacă timp, să descopere lucruri noi și să se conecteze cu alți oameni care împărtășesc aceleași pasiuni.

NIBIRU este răspunsul la această transformare. Este un proiect care depășește formatul clasic al unui festival și propune un ecosistem viu, activ timp de 46 de zile, în care muzica, gastronomia, sportul, arta și comunitățile coexistă într-un mod natural.

Pentru BIG Events și Urban Nights, implicarea în dezvoltarea NIBIRU reprezintă un pas firesc. Folosim experiența acumulată în producția unor evenimente de mare amploare pentru a contribui la construirea unei destinații de entertainment care poate redefini modul în care este perceput litoralul românesc și poate genera impact pe termen lung pentru industrie, parteneri și public.

Credem că viitorul entertainmentului nu înseamnă doar evenimente mai mari, ci experiențe mai relevante. Iar NIBIRU este construit exact în această direcție: ca un loc în care oamenii vin pentru un concert și descoperă mult mai mult decât atât', declară George Carabelea, Manager Urban Nights.

Activări de brand și experiențe integrate

În paralel cu activitatea de producție, BIG Events dezvoltă și implementează activări de brand pentru unele dintre cele mai importante companii prezente în România, transformând obiectivele de marketing în experiențe reale pentru public.

De la idee și concept creativ, până la producție, implementare, operaționalizare și promovare, BIG Events construiește experiențe care conectează brandurile cu oamenii. Deși multe dintre aceste proiecte sunt dezvoltate în cadrul celor mai mari festivaluri din România, expertiza companiei depășește zona muzicală, incluzând instalații, experiențe și activări dezvoltate pentru retail, centre comerciale, destinații turistice și proiecte culturale.

Calendarul NIBIRU 2026

Pe parcursul celor 46 de zile de activitate, NIBIRU va găzdui unele dintre cele mai importante evenimente muzicale ale verii 2026, fiecare adresându-se unei comunități și unei identități culturale distincte.

Programul debutează cu Beach, Please! Festival, desfășurat între 8 și 12 iulie, unul dintre cele mai importante festivaluri hip-hop din Europa și principalul eveniment dedicat culturii urbane din regiune.

Între 17 și 19 iulie are loc GALAXIA Festival, un format construit în jurul muzicii latino, pop și dance internaționale, urmat de NEBULA X Festival, programat între 23 și 26 iulie, eveniment dedicat universului muzicii electronice, de la EDM și house până la techno.

Pe 1 și 2 august, K-Pop Days aduce în prim-plan cultura și muzica K-Pop, într-un concept construit în jurul concertelor live, al comunităților de fani și al experiențelor interactive.

Seria continuă cu ROCK DAYS, programat între 7 și 8 august, care reunește artiști consacrați și reprezentanți ai noului val rock și alternativ.

Sezonul se încheie între 28 și 30 august cu RETROGRADE Festival, un eveniment dedicat hiturilor care au definit anii 2000 și artiștilor care au marcat una dintre cele mai influente perioade din cultura pop contemporană.

Pe lângă marile festivaluri și concerte ale verii, NIBIRU va găzdui zilnic spectacole, experiențe gastronomice, activități sportive, zone de shopping, instalații artistice și programe dedicate familiilor, consolidându-și poziționarea ca una dintre cele mai ample destinații de entertainment dezvoltate vreodată pe litoralul românesc.Prin NIBIRU, BIG Events contribuie la construirea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de entertainment dezvoltate până acum în România și își aduce expertiza acumulată în producția de evenimente, experiențe și activări de brand într-un format care reunește muzica, cultura și comunitățile într-un singur univers.

Foto: Beach Please

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