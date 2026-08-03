John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met

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Există designeri care schimbă felul în care ne îmbrăcăm și există designeri care schimbă felul în care privim moda. John Galliano aparține, fără îndoială, celei de-a doua categorii. În primăvara lui 2027, The Metropolitan Museum of Art din New York îi dedică prima mare expoziție muzeală din carieră, John Galliano: Horizons, un proiect care explorează unul dintre cele mai influente trasee creative ale ultimelor patru decenii și relația dintre valoarea artistică și responsabilitatea etică.

Deschisă între 9 mai 2027 și 9 ianuarie 2028, expoziția reunește piese vestimentare, accesorii, schițe, caiete de cercetare și materiale de arhivă, urmărind evoluția designer-ului de la colecția de absolvire Les Incroyables (1984), până la anii petrecuți la Givenchy, Christian Dior și Maison Margiela, încheindu-se cu apreciata colecție Artisanal Primăvară–Vară 2024.

Mai mult decât o retrospectivă, Horizons explorează mecanismul creativ al lui Galliano. Pentru designer, fiecare colecție pornește din întâlnirea unor referințe culturale diverse, istorie, artă, teatru, literatură sau memorie, pe care le transformă într-un univers vizual unic. Moda devine astfel un limbaj construit prin imaginație și conexiuni neașteptate.

Expoziția nu evită nici episodul care i-a redefinit cariera. Prima secțiune, Bearings, abordează comentariile antisemite, rasiste și discriminatorii făcute de Galliano în 2010 și 2011, concedierea sa de la Christian Dior și perioada de recuperare care a urmat. În locul unei povești despre cădere și reabilitare, The Met propune o reflecție asupra modului în care excelența artistică și responsabilitatea morală se intersectează.

Ultimele două capitole urmăresc procesul creativ al designer-ului, de la schițe și caiete de inspirație până la ținutele finale, oferind o privire rară asupra felului în care ia naștere o colecție.

După Yves Saint Laurent și Rei Kawakubo, John Galliano devine doar al treilea designer aflat în viață căruia Costume Institute îi dedică o expoziție monografică de asemenea amploare. John Galliano: Horizons se anunță deja drept unul dintre cele mai importante evenimente de modă ale anului 2027, demonstrând că moda poate fi celebrată fără a evita conversațiile dificile pe care le provoacă.

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Foto: Profimedia

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