Ce părere are, de fapt, Katie Holmes despre decizia fiicei sale, Suri, de a renunța la numele de familie al lui Tom Cruise: "A fost în totalitate..."

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Katie Holmes susține pe deplin decizia fiicei ei, Suri, de a renunța în mod legal la numele de familie al tatălui său, Tom Cruise. O sursă apropiată actriței a declarat pentru Page Six că hotărârea tinerei nu a fost una impulsivă și că Holmes i-a respectat alegerea pe tot parcursul acestui proces.

Potrivit publicației, Katie Holmes nu a fost surprinsă de decizia fiicei sale în vârstă de 20 de ani.

„Katie nu a fost surprinsă de decizia lui Suri de a elimina în mod legal ‘Cruise’ din numele său de familie, pentru că asta o caracterizează pe Suri”, a declarat sursa pentru Page Six. „A fost întotdeauna extrem de independentă și încrezătoare în propriile alegeri. De asemenea, nu a fost o decizie luată peste noapte. A fost o hotărâre care s-a conturat în timp, iar Katie i-a respectat procesul la fiecare pas”.

Potrivit Page Six, actrița din Dawsons Creek, în vârstă de 47 de ani, consideră că Suri poate lua propriile decizii.

„Este suficient de matură pentru a lua propriile decizii și o susține pe deplin în orice consideră că este potrivit pentru ea”, a declarat sursa despre atitudinea lui Katie Holmes.

Totodată, aceasta a subliniat că actrița nu a influențat în niciun fel alegerea fiicei sale.

„Nu a fost ceva ce Katie a împins de la spate sau a încurajat. A fost în totalitate decizia lui Suri”.

Sursa a mai precizat că Holmes și-a dorit întotdeauna ca fiica ei să gândească independent și să își urmeze propriul drum.

„Katie și-a petrecut ani întregi crescând-o pe Suri astfel încât să gândească pentru ea însăși și să devină propria persoană, iar acum este extrem de mândră de tânăra încrezătoare și independentă în care s-a transformat”, a spus aceasta. „Este adultă acum, iar Katie a crezut întotdeauna că astfel de decizii personale îi aparțin. Mai presus de orice, Katie își dorește doar ca Suri să fie fericită și să își trăiască viața după propriile reguli”.

Detalii despre schimbarea numelui

În urmă cu câteva zile, Page Six a dezvăluit că Suri Cruise și-a schimbat oficial numele și că, din punct de vedere legal, se numește acum Suri Noelle.

Conform documentelor publice consultate de publicație, Suri s-a înregistrat pentru a vota în statul Pennsylvania, unde locuiește în prezent, în octombrie 2024, în primul său an de studii la Carnegie Mellon University. Înregistrarea a fost făcută în comitatul Allegheny folosind numele Suri Noelle, ceea ce confirmă că acesta este numele său legal. Instanțele din Pennsylvania au confirmat pentru Page Six că persoanele care se înregistrează pentru vot trebuie să utilizeze numele lor legal.

Publicația precizează că Suri nu a depus o cerere de schimbare a numelui în comitatul Allegheny, ceea ce sugerează că demersul a fost făcut anterior, în statul New York, unde tânăra a locuit împreună cu mama sa, Katie Holmes, în vârstă de 47 de ani.

Nu este cunoscut momentul exact în care Suri Noelle a devenit numele său legal, însă fiica actorilor îl folosește public de câțiva ani. Potrivit Page Six, unul dintre primele momente în care acest lucru a atras atenția a fost ceremonia de absolvire a liceului LaGuardia High School, în iunie 2024. În programul evenimentului, Suri nu a mai folosit numele de familie Cruise.

La acel moment, o sursă declara pentru Page Six că alegerea numelui Noelle, al doilea prenume al lui Katie Holmes, reprezenta o modalitate prin care Suri își exprima aprecierea față de mama sa. Aceeași sursă susținea că adolescenta își dorea să „evite paparazzi”, să își construiască „propria identitate” și să „înceapă un nou capitol la facultate”.

Tom Cruise și Katie Holmes au devenit părinții lui Suri în aprilie 2006 și s-au căsătorit șapte luni mai târziu. Cei doi au divorțat în august 2012, iar Suri a rămas în grija mamei sale. În ultimii ani, Katie Holmes a declarat că ea și fiica sa „au crescut, într-un fel, împreună”.

Relația dintre Tom Cruise și Suri a fost intens comentată de-a lungul timpului, actorul fiind înstrăinat de fiica sa de mai mulți ani.

„Suri nu-și mai cunoaște tatăl și nu a mai petrecut timp cu el de un deceniu. Ea nu merge să-i vadă filmele, iar el nu are niciun rol în viața ei”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

În timpul unei depoziții susținute în cadrul procesului de defăimare intentat în 2012 împotriva Bauer Media, soluționat ulterior pe cale amiabilă, actorul din „Top Gun” a recunoscut că apartenența sa la Biserica Scientologică a avut un rol în distanțarea de fiica sa. Întrebat dacă Holmes a pus capăt relației lor „în parte pentru a o proteja pe Suri de scientologie”, Tom Cruise a răspuns: „Aceasta a fost una dintre afirmații, da”.

Înainte de căsătoria cu Katie Holmes, Tom Cruise a fost căsătorit cu Nicole Kidman, alături de care are doi copii adoptați. Relația dintre cei doi actori s-a încheiat, potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, pe fondul implicării lui Tom Cruise în Biserica Scientologică. Atât Nicole Kidman, cât și Katie Holmes ar fi fost considerate persoane indezirabile de conducerea organizației religioase din care actorul face parte de mulți ani.

Foto: Getty

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