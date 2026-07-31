Andreea Bălan, declarații pline de sinceritate despre generația din care face parte: „Eu am crescut cu casete, nu cu stories…”

Artista și-a luat prin surprindere fanii cu un mesaj plin de nostagie legat de generația din care face parte.

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  de  Andreea Ilie
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Andreea Bălan, cântăreață și vedetă TVR, una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, cu o carieră de peste 30 de ani, activează în muzică încă din copilărie, și s-a impus ca o artistă completă, care îmbină cu lejeritate interpretarea vocală, dansul, prezența scenică și conceptul vizual al spectacolului.

Andreea Bălan, mesaj nostalgic pe social media

Cu show-uri de amploare, Andreea Bălan oferă spectacole complexe, în care muzica live, coregrafia elaborată și costumele atrag invariabil aplauzele fanilor de toate vârstele. Artista s-a remarcat prin concertele susținute pe scene prestigioase, dar și prin experiența sa vastă în televiziune (a făcut parte timp de 12 ani din juriul emisiunii Te cunosc de undeva iar acum este parte din producția Vedeta familiei, la TVR).

Andreea Bălan are o comunitate impresionantă de fani pe rețelele de socializare, cu care ține legătura constant, împărtășind cele mai importante momente din viața și cariera ei.

Artista și-a luat prin surprindere fanii cu un mesaj plin de nostagie legat de generația din care face parte, evidențiind diferențele dintre generații.

„O fată din anii 90′ știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri, Eu am crescut cu casete, nu cu stories, cu amintiri reale și fără social media
Generația Andre – Ruj lucios, blugi evazați și o atitudine de milioane #millennials
Tu cum ai crescut?”, a scris ea.

Victor Cornea, despre acuzațiile făcute la adresa soției sale

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea. 

Într-un interviu acordat recent, Victor Cornea a vorbit deschis despre acuzațiile care au apărut la adresa soției sale cu privire la faptul că aceasta nu l-ar mai lăsa să joace tenis.

„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament. Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături”, a spus Victor Cornea, la Digi Sport.

Jucătorul de tenis a mărturisit în același interviu că nu se gândește deloc la retragere, ba mai mult, își dorește să ajungă cât mai sus în clasament.

Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă la nuntă

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri și a fost creată de Oui-Da Fée. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului, semnată Bellara. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă creată de către ESA Bridal. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă, semnată tot de Bellara.

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Foto: Instagram

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