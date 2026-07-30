Cum și-au început vacanța Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil. Imaginile publicate alături de fiul lor: „Sunt o nevastă chiar mișto”

Gabriela Prisăcariu și fiul ei, Tiago, au mers la Sibiu pentru a-l susține pe Dani Oțil la una dintre cele mai dificile competiții de enduro.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Familia Oțil
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Familia Oțil a dat startul vacanțelor într-un mod diferit. Gabriela Prisăcariu și fiul cuplului, Tiago, au renunțat pentru moment la destinațiile de relaxare și au mers la Sibiu, unde Dani Oțil participă la una dintre cele mai solicitante competiții de enduro.

Gabriela Prisăcariu, primele imagini din vacanță alături de Tiago

Modelul a fost prezent pe marginea traseului pentru a-și susține soțul, iar apariția sa a atras atenția. Gabriela a ales o ținută confortabilă, potrivită unei zile petrecute în aer liber: un top alb, pantaloni în aceeași nuanță și o cămașă roz în carouri, legată în jurul taliei. Look-ul a fost completat de o pălărie inscripționată cu logo-ul competiției și o pereche de ochelari de soare.

Vedeta a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii realizate la eveniment. În imagini, aceasta apare zâmbitoare, cu Tiago în brațe, cei doi purtând pălării asemănătoare. Gabriela Prisăcariu a glumit pe seama felului în care familia sa a ales să înceapă sezonul vacanțelor, departe de plajă și în mijlocul unei atmosfere dominate de motoare, praf și adrenalină.

„Am început seria vacanțelor cu un concurs de enduro – Romaniacs. Mie mi se pare că sunt o nevastă chiar mișto”, a punctat ea.

Postarea a strâns rapid numeroase aprecieri și comentarii. Urmăritorii au felicitat-o pentru faptul că îl însoțește pe Dani Oțil și îl susține într-o pasiune care presupune multă pregătire și efort fizic.

Dani Oțil participă din nou la Red Bull Romaniacs

Pentru Dani Oțil, competiția de la Sibiu a devenit deja o tradiție. Prezentatorul TV revine de mulți ani la eveniment, unde îmbină rolul de prezentator cu participarea efectivă pe traseu. Înaintea concursului, acesta a publicat un mesaj despre experiențele sale anterioare și despre emoțiile revenirii la start.

„Am primit pozele de la Ditrocks Hard Enduro ca să îmi amintesc că nu mi-au trecut bătăturile și ne vedem la Red Bull Romaniacs, unde am șansa să și prezint să și particip. 15-16 ani de când am ocazia și onoarea să stau pe lângă cei mai buni din lume, iar ei sa spună pentru o zi că mă cunosc”, a adăugat vedeta Antenei 1.

Cum a fost începutul poveștii lor de dragoste

Invitată la un eveniment monden, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre primele luni ale relației cu prezentatorul TV și a explicat că, în acea perioadă, nu își făcea planuri de viitor și nu era interesată de o relație stabilă.

Întrebată cum a reușit să se adapteze stilului direct și ironic al lui Dani Oțil, aceasta a mărturisit că nu a simțit niciodată nevoia să impresioneze sau să demonstreze ceva.

„Eram într-o perioadă a vieții mele în care nu-mi păsa. Nu aveam nimic de dovedit, nu voiam o relație serioasă, deci… nu-mi păsa! Și atunci, nu am vrut niciodată să-i demonstrez ceva. Am fost, pur și simplu eu, așa cum sunt de obicei, și probabil că asta ne-a adus aici”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Spynews.ro.

Modelul spune că faptul că Dani Oțil era deja o persoană foarte cunoscută nu a influențat deloc comportamentul ei. Din contră, a preferat să rămână autentică și să nu încerce să joace vreun rol.

Citește și:
Imagini rare de la nunta din 2012 a Danei Rogoz. Ce mesaj special a transmis actrița: „Ne simțeam iubiți și iubeam, nu ne tulbura nimeni și nimic…’

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Laura Cosoi a născut al cincilea copil și a dezvăluit prima poză cu fetița ei. Ce nume a ales pentru micuță: "Acest miracol"
People
Laura Cosoi a născut al cincilea copil și a dezvăluit prima poză cu fetița ei. Ce nume a ales pentru micuță: "Acest miracol"
Katy Perry și Justin Trudeau, mai îndrăgostiți ca niciodată! Cum au fost surprinși într-o escapadă romantică în Franța
People
Katy Perry și Justin Trudeau, mai îndrăgostiți ca niciodată! Cum au fost surprinși într-o escapadă romantică în Franța
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra a plecat de acasă: "Dacă nu îmi răspunde..."
People
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra a plecat de acasă: "Dacă nu îmi răspunde..."
Ben Affleck a câștigat un milion de dolari în cadrul emisiunii Who Wants to Be a Millionaire. Ce va face cu premiul
People
Ben Affleck a câștigat un milion de dolari în cadrul emisiunii Who Wants to Be a Millionaire. Ce va face cu premiul
Elena Gheorghe a împlinit 41 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Cornel: "A pus la cale totul în cel mai frumos mod, iar eu am rămas fără cuvinte"
People
Elena Gheorghe a împlinit 41 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Cornel: "A pus la cale totul în cel mai frumos mod, iar eu am rămas fără cuvinte"
Bianca Censori a atras din nou toate privirile cu o ținută complet transparentă. Cum a apărut într-un club din Ibiza
People
Bianca Censori a atras din nou toate privirile cu o ținută complet transparentă. Cum a apărut într-un club din Ibiza
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Laura Cosoi a născut cea de-a 5-a fetiță! Ce nume vechi și frumos a ales vedeta pentru micuță
Laura Cosoi a născut cea de-a 5-a fetiță! Ce nume vechi și frumos a ales vedeta pentru micuță
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit!! Nu au vrut să se știe, dar tot s-a aflat
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit!! Nu au vrut să se știe, dar tot s-a aflat
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Roxana Hulpe, schimbare inedită de look. Imaginile cu care prezentatoarea PRO TV și-a surprins fanii
Roxana Hulpe, schimbare inedită de look. Imaginile cu care prezentatoarea PRO TV și-a surprins fanii
People

Roxana Hulpe și-a surprins recent comunitatea de fani cu două imagini inedite.

+ Mai multe
Jared Leto, acuzat că ar fi condus un "cult", cu ani înaintea acuzațiilor de agresiune sexuală care au ieșit acum la iveală
Jared Leto, acuzat că ar fi condus un "cult", cu ani înaintea acuzațiilor de agresiune sexuală care au ieșit acum la iveală
People

Jared Leto a fost acuzat că ar fi creat în jurul său un presupus "cult", după ce imaginile din taberele organizate pentru fanii Thirty Seconds to Mars au reapărut în contextul noilor acuzații de comportament sexual neadecvat.

+ Mai multe
Maria Popovici, confesiuni despre lupta cu kilogramele în plus. Cum a reușit să slăbească peste 15 kilograme: "De la problemele hormonale sau mentale cu care te lupți, mănânci..."
Maria Popovici, confesiuni despre lupta cu kilogramele în plus. Cum a reușit să slăbească peste 15 kilograme: "De la problemele hormonale sau mentale cu care te lupți, mănânci..."
People

Actrița Maria Popovici a trecut în ultimii ani printr-o transformare fizică spectaculoasă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC