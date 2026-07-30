Cum și-au început vacanța Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil. Imaginile publicate alături de fiul lor: „Sunt o nevastă chiar mișto”

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Familia Oțil a dat startul vacanțelor într-un mod diferit. Gabriela Prisăcariu și fiul cuplului, Tiago, au renunțat pentru moment la destinațiile de relaxare și au mers la Sibiu, unde Dani Oțil participă la una dintre cele mai solicitante competiții de enduro.

Gabriela Prisăcariu, primele imagini din vacanță alături de Tiago

Modelul a fost prezent pe marginea traseului pentru a-și susține soțul, iar apariția sa a atras atenția. Gabriela a ales o ținută confortabilă, potrivită unei zile petrecute în aer liber: un top alb, pantaloni în aceeași nuanță și o cămașă roz în carouri, legată în jurul taliei. Look-ul a fost completat de o pălărie inscripționată cu logo-ul competiției și o pereche de ochelari de soare.

Vedeta a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii realizate la eveniment. În imagini, aceasta apare zâmbitoare, cu Tiago în brațe, cei doi purtând pălării asemănătoare. Gabriela Prisăcariu a glumit pe seama felului în care familia sa a ales să înceapă sezonul vacanțelor, departe de plajă și în mijlocul unei atmosfere dominate de motoare, praf și adrenalină.

„Am început seria vacanțelor cu un concurs de enduro – Romaniacs. Mie mi se pare că sunt o nevastă chiar mișto”, a punctat ea.

Postarea a strâns rapid numeroase aprecieri și comentarii. Urmăritorii au felicitat-o pentru faptul că îl însoțește pe Dani Oțil și îl susține într-o pasiune care presupune multă pregătire și efort fizic.

Dani Oțil participă din nou la Red Bull Romaniacs

Pentru Dani Oțil, competiția de la Sibiu a devenit deja o tradiție. Prezentatorul TV revine de mulți ani la eveniment, unde îmbină rolul de prezentator cu participarea efectivă pe traseu. Înaintea concursului, acesta a publicat un mesaj despre experiențele sale anterioare și despre emoțiile revenirii la start.

„Am primit pozele de la Ditrocks Hard Enduro ca să îmi amintesc că nu mi-au trecut bătăturile și ne vedem la Red Bull Romaniacs, unde am șansa să și prezint să și particip. 15-16 ani de când am ocazia și onoarea să stau pe lângă cei mai buni din lume, iar ei sa spună pentru o zi că mă cunosc”, a adăugat vedeta Antenei 1.

Cum a fost începutul poveștii lor de dragoste

Invitată la un eveniment monden, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre primele luni ale relației cu prezentatorul TV și a explicat că, în acea perioadă, nu își făcea planuri de viitor și nu era interesată de o relație stabilă.

Întrebată cum a reușit să se adapteze stilului direct și ironic al lui Dani Oțil, aceasta a mărturisit că nu a simțit niciodată nevoia să impresioneze sau să demonstreze ceva.

„Eram într-o perioadă a vieții mele în care nu-mi păsa. Nu aveam nimic de dovedit, nu voiam o relație serioasă, deci… nu-mi păsa! Și atunci, nu am vrut niciodată să-i demonstrez ceva. Am fost, pur și simplu eu, așa cum sunt de obicei, și probabil că asta ne-a adus aici”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Spynews.ro.

Modelul spune că faptul că Dani Oțil era deja o persoană foarte cunoscută nu a influențat deloc comportamentul ei. Din contră, a preferat să rămână autentică și să nu încerce să joace vreun rol.

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Foto: Instagram

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