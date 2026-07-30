Katy Perry și Justin Trudeau, mai îndrăgostiți ca niciodată! Cum au fost surprinși într-o escapadă romantică în Franța

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Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian, în vârstă de 54 de ani, au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca.

Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să își aplice cremă de protecție solară pe umeri, decolteu și piept, iar gesturile lor afectuoase au atras imediat atenția.

Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț, pe care a asortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxați și zâmbitori, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei Franceze.

Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025. Câteva luni mai târziu, în decembrie, artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie 2026, la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Tribeca, unde au participat la premiera filmului-concert Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris. La eveniment, Perry a vorbit deschis despre schimbările din viața sa personală.

„Simt că sunt o persoană mai echilibrată în atât de multe aspecte ale vieții mele. Sunt foarte îndrăgostită. De fapt, acel spectacol a avut loc după ce am întâlnit iubirea vieții mele, așa că m-am simțit foarte stabilă datorită acestui lucru, pentru că eu sunt puțin ca un zmeu în culorile curcubeului”, a declarat ea pentru People.

Katy Perry are o fiică de cinci ani, Daisy Dove Bloom, din relația cu fostul său logodnic, Orlando Bloom, de care s-a despărțit anul trecut. La rândul său, Justin Trudeau a fost căsătorit cu Sophie Grégoire Trudeau între 2005 și 2023, iar cei doi au împreună trei copii.

Noua apariție vine într-o perioadă în care Perry a criticat administrația Trump pentru folosirea piesei sale Firework într-un videoclip publicat de contul oficial de TikTok al Casei Albe. Montajul prezenta atacuri cu rachete efectuate de Statele Unite și era însoțit de mesajul „Iranul a fost avertizat”.

„Sunt profund revoltată și furioasă să văd că ‘Firework’ a fost folosită pe contul de TikTok al Casei Albe ca fundal sonor pentru imagini cu atacuri militare”, a transmis artista. Ea a precizat că nu și-a dat acordul și că piesa a fost creată ca un mesaj despre speranță, vindecare și forță interioară, nu pentru a celebra războiul.

Ulterior, piesa a fost înlăturată de pe videoclip.

Reacția ei vine la trei ani după ce și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical publicat până în 2020, într-o tranzacție estimată la aproximativ 225 de milioane de dolari, potrivit informațiilor apărute atunci. Perry se alătură astfel artiștilor care au contestat utilizarea muzicii lor în scopuri politice. În martie, Kesha a criticat, la rândul său, folosirea unei melodii într-un videoclip despre care a spus că instiga la violență și amenința cu războiul.

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foto: Arhiva ELLE

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