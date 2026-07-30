Katy Perry și Justin Trudeau, mai îndrăgostiți ca niciodată! Cum au fost surprinși într-o escapadă romantică în Franța

Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși în ipostaze tandre în timpul unei plimbări cu barca în sudul Franței, la un an de la apariția primelor zvonuri despre relația lor.
Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian, în vârstă de 54 de ani, au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca.
Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să își aplice cremă de protecție solară pe umeri, decolteu și piept, iar gesturile lor afectuoase au atras imediat atenția.
Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț, pe care a asortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxați și zâmbitori, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei Franceze.
Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025. Câteva luni mai târziu, în decembrie, artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie 2026, la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Tribeca, unde au participat la premiera filmului-concert Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris. La eveniment, Perry a vorbit deschis despre schimbările din viața sa personală.
„Simt că sunt o persoană mai echilibrată în atât de multe aspecte ale vieții mele. Sunt foarte îndrăgostită. De fapt, acel spectacol a avut loc după ce am întâlnit iubirea vieții mele, așa că m-am simțit foarte stabilă datorită acestui lucru, pentru că eu sunt puțin ca un zmeu în culorile curcubeului”, a declarat ea pentru People.
Katy Perry are o fiică de cinci ani, Daisy Dove Bloom, din relația cu fostul său logodnic, Orlando Bloom, de care s-a despărțit anul trecut. La rândul său, Justin Trudeau a fost căsătorit cu Sophie Grégoire Trudeau între 2005 și 2023, iar cei doi au împreună trei copii.
Noua apariție vine într-o perioadă în care Perry a criticat administrația Trump pentru folosirea piesei sale Firework într-un videoclip publicat de contul oficial de TikTok al Casei Albe. Montajul prezenta atacuri cu rachete efectuate de Statele Unite și era însoțit de mesajul „Iranul a fost avertizat”.
„Sunt profund revoltată și furioasă să văd că ‘Firework’ a fost folosită pe contul de TikTok al Casei Albe ca fundal sonor pentru imagini cu atacuri militare”, a transmis artista. Ea a precizat că nu și-a dat acordul și că piesa a fost creată ca un mesaj despre speranță, vindecare și forță interioară, nu pentru a celebra războiul.
Ulterior, piesa a fost înlăturată de pe videoclip.
Reacția ei vine la trei ani după ce și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical publicat până în 2020, într-o tranzacție estimată la aproximativ 225 de milioane de dolari, potrivit informațiilor apărute atunci. Perry se alătură astfel artiștilor care au contestat utilizarea muzicii lor în scopuri politice. În martie, Kesha a criticat, la rândul său, folosirea unei melodii într-un videoclip despre care a spus că instiga la violență și amenința cu războiul.
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