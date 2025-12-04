Diana Bart, declarații sincere despre viața amoroasă după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Daniel Nuță: „Sunt într-o etapă matură și responsabilă”

Diana Bart obișnuiește să fie discretă cu viața ei personală. Recent, a făcut declarații sincere despre schimbările care au apărut în ultima vreme, dar și despre cum le-a gestionat.

Diana Bart, declarații sincere despre viața amoroasă

În luna octombrie a anului 2024, Diana Bart a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de actorul Daniel Nuță. Fanii au fost luați prin surprindere, având în vedere faptul că nu știau despre legătura lor. Atunci s-a aflat că prezentatoarea emisiunii Flash Monden de la Prima TV a divorțat în secret de soțul ei, Mihai Dumitrescu, cu care s-a căsătorit în 2017. Au împreună două fete, pe Maira și Amina. În cadrul unui interviu acordat recent, Diana Bart a vorbit deschis despre schimbările care au apărut în viața ei în ultima perioadă și despre cum a reușit să le proceseze.

„Într-adevăr, pentru mine, echilibrul acum înseamnă liniște și siguranță interioară. Am încheiat o etapă cu recunoștință și fac pasul către o nouă etapă a vieții. Îmi doresc ca totul să se așeze firesc și să conștientizăm ceea ce ne aduce cu adevărat bine în suflet. Schimbarea a venit cu responsabilități suplimentare, dar și cu libertatea de a mă regăsi, păstrând în același timp o relație frumoasă cu tatăl fetelor mele, prioritatea mea fiind binele lor”, a declarat Diana Bart pentru OK! Magazine.

Diana Bart, despre relația cu Daniel Nuță

Diana Bart a vorbit și despre imaginile care au circulat în presă, în care e surprinsă în timp ce se sărută cu Daniel Nuță. Prezentatoarea TV a ținut să menționeze că trăiește în deplină asumare cu alegerile sale.

„Da, au apărut niște fotografii, iar ele fac parte din cursul firesc al vieții mele. Sunt trăiri autentice, naturale și frumoase. Sunt într-o etapă matură și responsabilă, inclusiv față de fetițele mele, de aceea aleg în continuare discreția. Cred că lucrurile trebuie să curgă în ritmul lor, fără presiune și fără energii din exterior. Îmi asum acest moment ca femeie care trăiește sincer și echilibrat, dar fără să simt nevoia să declar ceva înainte ca viața însăși să-și spună povestea. Dacă viața mea publică de jurnalistă este una, viața mea intimă, ca femeie, aleg și este dreptul meu să o păstrez în discreție.”

Diana Bart și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în mare discreție și păstrează intimitatea celor două fiice pe care le au împreună.

„Cel mai greu a fost echilibrarea emoțiilor și protejarea stabilității fetelor mele. De ajutat, m-a ajutat să fiu sinceră cu mine însămi, să comunic deschis și să am răbdare cu fiecare etapă, dar și să păstrez respectul față de tatăl lor.”

Daniel Nuță, primele declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart

În cadrul unui interviu recent, Daniel Nuță a oferit primele declarații referitoare la imaginile în care el și Diana Bart au apărut în ipostaze pasionale. Actorul a preferat să fie rezervat, dar a ținut să menționeze că o respectă enorm pe prezentatoarea TV.

„Prefer să nu intru în detalii legate de viața mea personală. Sunt un om discret, îmi place să vorbesc cât mai puțin despre lucrurile din viața personală, romantică, dar în același timp, cât mai mult despre cariera mea, acțiunile și planurile de viitor din punct de vedere profesional. Mă interesează ca oamenii să vorbească despre mine ca actor și despre proiectele mele. Singurul lucru pe care o să-l spun în schimb, în această situație, este că am un profund respect pentru Diana, atât ca femeie, cât și ca jurnalistă. Știu că imaginile surprinse de paparazzi au stârnit curiozitate, însă tot ce pot confirma este că ea este divorțată de mai bine de șase luni, iar ceea ce s-a întâmplat ține de un moment firesc al vieții, nu de un subiect de presă. Îmi doresc ca discuțiile să rămână în zona profesională, acolo unde fiecare dintre noi se dedică proiectelor sale”, a spus Daniel Nuță pentru Click!

Foto: Arhiva ELLE

