Andreea Antonescu și fostul soț, Traian Spak, fotografie rară împreună. Cum au fost surprinși alături de fiicele artistei

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale, unul în care familia, chiar extinsă, ocupă un loc important. Recent, artista a fost surprinsă într-o fotografie alături de cele două fiice ale ei și de fostul soț, Traian Spak, semn că între ei relațiile au rămas amicale și constructive.

Andreea Antonescu și Traian Spak, împreună în SUA

Concret, Antonescu s-a stabilit în America împreună cu fetele sale: Sienna, adolescenta pe care o are cu Spak, și Venice Victoria, mezina familiei, din relația ei cu Victor Vrînceanu. Recent, vedeta a petrecut timp prețios în Las Vegas, unde s-a distrat alături de familie.

Artista a publicat mai multe imagini pe pagina sa de Instagram, iar în fotografii apare și fostul ei soț, Traian Spak, și cele două fiice ale Andreei. Cântăreața și-a sărbătorit și o onomastica, făcând momentul și mai special.

„La mulți ani de Sfântul Andrei!

Astăzi e ziua în care inimile noastre poartă același nume… eu și Sienna-Andreea.

Sărbătorim împreună, eu, Sienna-Andreea și micuța Venice, în atmosfera magică de iarnă de la Bellagio, în Las Vegas, prima noastră sărbătoare pe acest tărâm nou, dar purtăm mereu acasă în noi.

Vă mulțumim din inimă pentru mesajele voastre, pentru gândurile bune și pentru toată energia luminoasă cu care ne înconjurați. Mă simt binecuvântată să știu că sunteți în continuare parte din povestea mea pe drumul acesta nou.

Ați fost și ați rămas o parte din puterea mea.

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Andrei și Andreea! Să aveți o zi plină de pace, iubire și sens, iar lumina acestei sărbători să vă atingă inimile așa cum a atins-o pe a noastră.”

De ce a plecat artista din România

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale. Fata ei cea mare, Sienna, este deja acolo, iar în curând va pleca și artista împreună cu mezina familiei, Venice. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

„Același pas îl voi face și acum (n.r. se va muta în America). Sienna a plecat deja în Statele Unite, pentru că începe școala acolo. Voi pleca și eu cu Venice în câteva săptămâni. Pentru o perioadă. Ne vom întoarce, cel mai probabil, în perioada sărbătorilor de Crăciun. (…) Consider că fetițele mele merită lucrul acesta. Consider că pentru ele trebuie să fac orice și sunt capabilă să plătesc orice preț pentru binele lor, și pentru o mamă e foarte important să știe că fetițele ei sunt pe un drum corect, frumos și bun. Și asta fac pentru ele. Da, sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor. Pentru o perioadă vom merge acolo din nou. Ele sunt foarte încântate”, a spus Andreea Antonescu, în Podcastul „The News Man Podcast.”

Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

„Exact cum mi s-a zis acum câteva zile de către un prieten foarte apropiat: „nu cred că e cazul să ajungi să te neglijezi.” Nu cred că ajung să mă neglijez. Nu neapărat că mă pun pe locul doi, ci mă gândesc mai mult la binele și la viitorul lor.”

Citește și:

Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro