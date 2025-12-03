Andreea Antonescu și fostul soț, Traian Spak, fotografie rară împreună. Cum au fost surprinși alături de fiicele artistei

Andreea Antonescu a publicat imagini de familie din SUA, alături de fostul ei soț, Traian Spak.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Antonescu familie
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale, unul în care familia, chiar extinsă, ocupă un loc important. Recent, artista a fost surprinsă într-o fotografie alături de cele două fiice ale ei și de fostul soț, Traian Spak, semn că între ei relațiile au rămas amicale și constructive.

Andreea Antonescu și Traian Spak, împreună în SUA

Concret, Antonescu s-a stabilit în America împreună cu fetele sale: Sienna, adolescenta pe care o are cu Spak, și Venice Victoria, mezina familiei, din relația ei cu Victor Vrînceanu. Recent, vedeta a petrecut timp prețios în Las Vegas, unde s-a distrat alături de familie.

Artista a publicat mai multe imagini pe pagina sa de Instagram, iar în fotografii apare și fostul ei soț, Traian Spak, și cele două fiice ale Andreei. Cântăreața și-a sărbătorit și o onomastica, făcând momentul și mai special.

„La mulți ani de Sfântul Andrei!
Astăzi e ziua în care inimile noastre poartă același nume… eu și Sienna-Andreea.
Sărbătorim împreună, eu, Sienna-Andreea și micuța Venice, în atmosfera magică de iarnă de la Bellagio, în Las Vegas, prima noastră sărbătoare pe acest tărâm nou, dar purtăm mereu acasă în noi.
Vă mulțumim din inimă pentru mesajele voastre, pentru gândurile bune și pentru toată energia luminoasă cu care ne înconjurați. Mă simt binecuvântată să știu că sunteți în continuare parte din povestea mea pe drumul acesta nou.
Ați fost și ați rămas o parte din puterea mea.
La mulți ani tuturor celor care poartă numele Andrei și Andreea! Să aveți o zi plină de pace, iubire și sens, iar lumina acestei sărbători să vă atingă inimile așa cum a atins-o pe a noastră.”

De ce a plecat artista din România

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale. Fata ei cea mare, Sienna, este deja acolo, iar în curând va pleca și artista împreună cu mezina familiei, Venice. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru. 

„Același pas îl voi face și acum (n.r. se va muta în America). Sienna a plecat deja în Statele Unite, pentru că începe școala acolo. Voi pleca și eu cu Venice în câteva săptămâni. Pentru o perioadă. Ne vom întoarce, cel mai probabil, în perioada sărbătorilor de Crăciun. (…) Consider că fetițele mele merită lucrul acesta. Consider că pentru ele trebuie să fac orice și sunt capabilă să plătesc orice preț pentru binele lor, și pentru o mamă e foarte important să știe că fetițele ei sunt pe un drum corect, frumos și bun. Și asta fac pentru ele. Da, sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor. Pentru o perioadă vom merge acolo din nou. Ele sunt foarte încântate”, a spus Andreea Antonescu, în Podcastul „The News Man Podcast.”

Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

„Exact cum mi s-a zis acum câteva zile de către un prieten foarte apropiat: „nu cred că e cazul să ajungi să te neglijezi.” Nu cred că ajung să mă neglijez. Nu neapărat că mă pun pe locul doi, ci mă gândesc mai mult la binele și la viitorul lor.”

Citește și:
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cum arată spectaculosul inel de logodnă al artistei
People
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cum arată spectaculosul inel de logodnă al artistei
Care este acum relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea după revederea de la Asia Express: "Nu mi se pare corect. Sunt genul de om..."
People
Care este acum relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea după revederea de la Asia Express: "Nu mi se pare corect. Sunt genul de om..."
Octavia Geamănu, prezentă la un nou termen în procesul pe care îl are cu Antena 1: "O instanță n-a înțeles că a fost concediere abuzivă"
People
Octavia Geamănu, prezentă la un nou termen în procesul pe care îl are cu Antena 1: "O instanță n-a înțeles că a fost concediere abuzivă"
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: "Te iubim"
People
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: "Te iubim"
Adrian Pleșca, alias Artanu, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani. Care ar fi cauza decesului
People
Adrian Pleșca, alias Artanu, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani. Care ar fi cauza decesului
Alexandra Stan, dezvăluiri dureroase despre abuzurile pe care le-a suferit într-o fostă relație: "M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme"
People
Alexandra Stan, dezvăluiri dureroase despre abuzurile pe care le-a suferit într-o fostă relație: "M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme"
Libertatea
Paula Seling, o mamă exigentă. Cât se implică Radu Bucura, fostul soț, în creșterea fetiței lor: „Nu știu dacă își pune vreodată problema”
Paula Seling, o mamă exigentă. Cât se implică Radu Bucura, fostul soț, în creșterea fetiței lor: „Nu știu dacă își pune vreodată problema”
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Boala de care suferea Roxana Moise, concurenta de la „Exatlon”. Cum a reacționat Giani Kiriță atunci când a aflat de moartea fostei colege
Boala de care suferea Roxana Moise, concurenta de la „Exatlon”. Cum a reacționat Giani Kiriță atunci când a aflat de moartea fostei colege
Primele imagini cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Cum a apărut alături de Dorin Enache
Primele imagini cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Cum a apărut alături de Dorin Enache
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Cauza decesului și ultimele imagini cu el! Cum s-a filmat
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Cauza decesului și ultimele imagini cu el! Cum s-a filmat
Simona Halep a vorbit despre operația pe care a suferit-o la sâni în urmă cu 16 ani. Ce a spus abia acum
Simona Halep a vorbit despre operația pe care a suferit-o la sâni în urmă cu 16 ani. Ce a spus abia acum
Cine e Adi Vasile, noul prezentator Survivor România 2026. Celebrul antrenor, gata să dea start show-ului în Republica Dominicană
Cine e Adi Vasile, noul prezentator Survivor România 2026. Celebrul antrenor, gata să dea start show-ului în Republica Dominicană
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
catine.ro
Trei zodii intră într-o perioadă norocoasă începând cu 4 decembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Trei zodii intră într-o perioadă norocoasă începând cu 4 decembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ciocolată caldă albă cu mentă și bezele. O variantă inedită de băutură caldă, pe placul copiilor și adulților deopotrivă
Ciocolată caldă albă cu mentă și bezele. O variantă inedită de băutură caldă, pe placul copiilor și adulților deopotrivă
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Mai multe din people
Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Adela Popescu alături de cei trei copii: "Nu am mai putut aștepta"
Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Adela Popescu alături de cei trei copii: "Nu am mai putut aștepta"
People

Adela Popescu și cei trei băieți ai ei au împodobit împreună bradul de Crăciun.

+ Mai multe
Simona Halep, criticată dur pe internet după ce s-a aflat ce prețuri există la hotelul sportivei pentru pachetele de Revelion: "La banii ăștia petrec în Elveția"
Simona Halep, criticată dur pe internet după ce s-a aflat ce prețuri există la hotelul sportivei pentru pachetele de Revelion: "La banii ăștia petrec în Elveția"
People

Simona Halep atrage atenția și în afaceri, nu doar pe terenul de tenis. Hotelul său din Poiana Brașov, cu facilități de lux, a stârnit reacții intense după ce s-au făcut publice prețurile pentru sejurul de Revelion.

+ Mai multe
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista, apariție surpriză pe covorul roșu
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista, apariție surpriză pe covorul roșu
People

Ellie Goulding a avut o apariție inedită pe covorul roșu, dezvăluindu-și cea de-a doua sarcină.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC