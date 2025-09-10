Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație

Cătălin Bordea i-a transmis un mesaj subtil fostei sale soții.

  Andreea Ilie
2. Livia Eftimie și Spike
Livia Eftimie și Paul Mărăcine, cunoscut publicului drept Spike, au fost în centrul unei mari controverse, fiind criticați intens pentru relația lor, mai ales că Spike era cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea.

Livia Eftimie și Spike s-au despărțit

La aproape trei ani după divorțul tumultuos de Cătălin Bordea, Livia revine în atenția publicului printr-un nou episod dificil din viața ei sentimentală. Relația sa cu rapperul Spike, una pasională dar și controversată, s-a încheiat în aprilie, marcând un moment delicat pentru ea.

În plus, după ce a pus capăt relației cu Livia Eftimie, Spike pare că și-a găsit din nou fericirea. Recent, artistul a surprins fanii cu o fotografie postată pe Instagram, în care apare alături de o tânără misterioasă, stârnind curiozitate și comentarii.

Reacția lui Cătălin Bordea după ce Spike și Livia Eftimie s-au despărțit

Cătălin Bordea vrea să șteargă orice amintire legată de Livia Eftimie, inclusiv tatuajul cu numele ei. Comediantul i-a transmis și un mesaj subtil fostei sale soții, după ce s-a aflat că relația dintre aceasta și Spike a ajuns la final și artistul are deja o relație cu altă femeie.

„Am un tatuaj cu nihil sine Livia (n.r. – nimic fără Livia). Eu când sunt prost mă duc adânc. Tatuajele au încăpățânarea de a rămâne. Dar îl voi acoperi în curând. Cu mult negru. Funingine cum rămâne pe horn după ce dai foc, o bag unde îi place ei, în întuneric. Dacă aprinde lumina poate nu se mai împiedică de oricine”, a declarat Cătălin Bordea pentru Cancan.

Și Livia Eftimie are un tatuaj care îi amintește de fostul soț, dar comediantul a declarat nu știe dacă ea și l-a sters sau nu sau l-a modificat.

„Tatuajele și bărbații le-a ales singură. Și-a făcut parcă un C. Care poate fi transformat în orice”, a adăugat acesta.

Spike, într-o nouă relație după despărțirea de Livia

După câteva luni de la despărțire, Spike pare să fi regăsit alinarea într-o nouă poveste de dragoste. Cunoscut pentru discreția cu care își gestionează viața personală, artistul a oferit fanilor o privire asupra vieții sale amoroase printr-o imagine sugestivă, dar totodată discretă.

Fotografia a atras imediat atenția internauților: tânăra apare relaxată pe pat, purtând o rochie transparentă provocatoare și savurând ceva de mâncare, în timp ce Spike, surprins în cadru, se sprijină de cârje și are o farfurie pe brațe. Momentul nu a scăpat remarcilor amuzate ale fanilor, unii făcând glume despre „blestemele” lui Bordea, întrebându-se dacă l-au afectat și pe artist. Se pare că, după despărțirea de Livia, preferințele lui Spike în materie de partenere s-au schimbat.

În paralel, viața fostei sale iubite, Livia Eftimie, a luat un alt curs. După mai bine de doi ani de la separarea de Cătălin Bordea, ea se concentrează pe alte proiecte personale și profesionale. Recent, chiar Bordea a vorbit despre activitățile Liviei:

„Oamenii trăiesc fără prea multe resurse. Face booking pentru Andia și fata aceea, Alexia”, a declarat prezentatorul de la The Ticket pentru CANCAN.RO.

