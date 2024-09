Livia Eftimie și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce surpriză inedită i-a pregătit partenerul ei, Spike: „Vă iubesc pe toți”

Livia Eftimie și-a aniversat ziua de naștere într-un cerc restrâns, alături de cei mai apropiați oameni din viața ei. Bineînțeles, printre aceștia s-a aflat și iubitul ei, Spike, care a făcut ca momentul surprizei să fie unul plin de emoție. Livia a primit un tort aniversar, iar prietenii săi s-au asigurat că fiecare clipă specială a fost surprinsă în fotografii. Printre cei prezenți la eveniment s-a numărat și Andia, o prietenă apropiată a Liviei.

Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, trăiește o poveste de dragoste cu artistul Spike. Deși cei doi au fost criticați pentru relația lor, ei continuă să fie fericiți împreună și își împărtășesc dragostea cu fanii. Chiar dacă a ales să sărbătorească ziua într-un cadru intim, Livia a postat pe rețelele sociale momentele surprizei pregătite de Spike și de prietenii ei apropiați, inclusiv Andia, celebra cântăreață care a contribuit la atmosfera de sărbătoare.

Acum un an, Livia Eftimie a trecut printr-o perioadă foarte grea când mariajul ei cu Cătălin Bordea s-a destrămat. Deși multe aspecte ale separării lor au rămas necunoscute publicului, Livia a început recent să vorbească despre acele momente dificile. După ce relația ei cu artistul Spike a devenit cunoscută, Livia Eftimie a fost supusă unor critici dure și atacuri. Ulterior, ea a decis să își apere punctul de vedere și să clarifice ce s-a întâmplat cu adevărat în timpul despărțirii de Cătălin Bordea.

„Vreau să fac o scurtă poveste și apoi nu o să mai zic nimic despre asta. Asta e varianta mea, cum am trăit eu, cum am văzut eu, cum m-am simțit eu. De ce zic acum? Cred că speram să se termine până acum sau mă rog, nu mă gândeam că o să capete proporțiile care le-a căpătat și atunci am ales să tac, dar nu am ales bine (…) Povestea noastră începe în 2012 când l-am cunoscut pe Cătălin. Atunci, la început, nu aveam amândoi de niciunele. Eu stăteam în chirie în Militari, el în Drumul Taberei. El avea potențial, eu speranțe și dorință de muncă cred, munceam undeva, mi-am dat demisia că nu era ok, el a avut nevoie de cineva care să se ocupe de show-uri, eu am vrut să fac asta pentru că am vrut să mai învăț lucruri. Aveam 20 și ceva de ani, am făcut asta vreo 2-3 ani, m-am ocupat de booking pentru el, apoi au plecat de unde făceau stand-up și s-au mutat undeva doar pe partea de show-uri și aveau nevoie de cineva de încredere să fie acolo. Am zis să fiu eu dacă tot mă ocupasem de spectacole până atunci (…) M-am ocupat de tot ce ține de viața lui cumva pe tot parcursul relației noastre, l-am obligat cumva să aleagă varianta care ar fi fost bună pentru el și am făcut o treabă bună, zic eu”, a spus Livia Eftimie, pe Instagram.