Meghan Markle dezvăluie motivul pentru care nu a filmat emisiunea de pe Netflix în casa ei din Montecito

Meghan Markle a explicat, în sfârșit, după un val de critici online, de ce nu a filmat emisiunea sa de pe Netflix în reședința de 14,65 milioane de dolari din Montecito, California. Ducesa de Sussex s-a confruntat cu reacții dure din partea internauților, după ce s-a aflat că bucătăria chic și utilată complet din emisiune nu era, de fapt, a ei.

De ce Meghan Markle nu a filmat emisiunea în propria casă

„Am copii care vin acasă pentru somnul de prânz, iar 80 de oameni în bucătărie nu este tocmai amintirea din copilărie pe care mi-aș dori ca ei să o aibă”, a declarat Ducesa de Sussex în cadrul summitului Time100 de la New York, referindu-se la echipa numeroasă din spatele serialului „With Love, Meghan”.

Meghan, care are doi copii împreună cu Prințul Harry — pe Archie, de 5 ani, și Lilibet, de 3 ani — i-a spus CEO-ului Time, Jessica Sibley, că a fost „cu adevărat norocoasă” să găsească o altă locuință „foarte aproape”. Potrivit The Post, ea a filmat emisiunea într-o fermă elegantă din Montecito, evaluată la 8 milioane de dolari, aflată în proprietatea filantropilor Tom și Sherrie Cipolla.

Serialul With Love, Meghan a avut premiera în luna martie și a fost rapid reînnoit pentru un al doilea sezon.

Următorul sezon a fost deja filmat și este așteptat să apară în toamnă. Deși show-ul a fost primit cu entuziasm în Statele Unite, în Marea Britanie criticii l-au descris drept „oribil, inutil și disperat” — reacții influențate de retragerea controversată a cuplului din familia regală, în 2020.

Actrița devenită celebră prin rolul din Suits nu s-a lăsat însă afectată de comentariile negative. După ce „With Love, Meghan” a ajuns în Top 10 emisiuni Netflix la doar 24 de ore de la lansare, Meghan a transmis pe Instagram: „Vă mulțumesc tuturor celor din întreaga lume care urmăriți emisiunea!”

Markle Markle și-a făcut astfel revenirea în televiziune în paralel cu lansarea noului ei brand de lifestyle, As Ever, care a trecut printr-o schimbare în februarie. Inițial, compania fusese înregistrată sub numele American Riviera Orchard, dar aceasta s-a confruntat cu mai multe probleme legate de înregistrarea mărcii comerciale. Totuși, Meghan susține că acestea nu au fost motivul real al schimbării numelui.

„American Riviera Orchard a devenit un fel de amestec haotic de cuvinte”, a explicat ea. „Și nu m-am mai regăsit în el.”

Prințul Harry, mândru de soția lui

Între timp, Prințul Harry este mândru de succesul soției sale, Meghan Markle, în noile sale inițiative în afaceri.

Ducele de Sussex i-a fost un sprijin constant și dedicat soției sale, care a revenit în atenția publică în această primăvară odată cu lansarea serialului său Netflix, With Love, Meghan, în luna martie, și a brandului de lifestyle As Ever, ale cărui produse s-au epuizat în mai puțin de o oră.

„Sunt atât de fericit pentru soția mea și o susțin cu totul în tot ceea ce face și continuă să facă. Sunt incredibil de mândru”, a declarat Prințul Harry pentru revista PEOPLE, într-un interviu exclusiv.

Prințul Harry a apărut scurt în ultimul episod al serialului soției sale, la un brunch festiv dedicat lansării afacerii ei. La sosire, cei doi s-au apropiat și au făcut schimb de un sărut rapid, iar Harry i-a spus: „Ai făcut o treabă excelentă. Îmi place foarte mult.”

Pe lângă emisiune și linia de produse de lifestyle, Meghan a lansat recent și un nou podcast realizat în colaborare cu Lemonada Media, intitulat Confessions of a Female Founder, difuzat începând cu 8 aprilie.

Afecțiunea lui Harry pentru familia sa îl motivează și în lupta pe care o duce pentru redobândirea protecției oficiale în Regatul Unit, într-un proces care a ajuns într-un punct critic. Ducele de Sussex a devenit o prezență constantă în instanțele britanice, opunându-se cu fermitate tabloidelor, dar lupta pentru a-și recăpăta protecția finanțată de stat — retrasă în 2020, după ce el și Meghan s-au retras din îndatoririle regale — „a fost mereu cea mai importantă”, a declarat el pentru PEOPLE, în fața Curții Regale de Justiție din Londra, pe 9 aprilie.

Foto: Arhiva ELLE

