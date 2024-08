Noi detalii despre divorțul dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie. Ce sumă de bani ar fi primit fosta soție de la comediant

Livia Efitmie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a vorbit recent despre despărțirea dintre ei. Ea a afirmat că a plecat fără nimic din casa lui după divorț. Cu toate acestea, se pare că juratul de la iUmor i-ar fi oferit Liviei o sumă de bani, cu acte înregistrate la notariat, exact cât ar fi cerut înainte de despărțire, potrivit Cancan.

La un an de la divorț, Livia Eftimie a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre separarea de comediant, afirmând că după divorț nu s-a ales cu nimic. Ba mai mult, mașina pe care comediantul i-a lăsat-o ei inițial, i-a fost cerută ulterior înapoi, după ce au apărut imagini publice cu ea și Spike împreună.

În urma declarațiilor făcute de Livia, surse au declarat pentru Cancan că fosta soție a lui Cătălin Bordea ar fi primit suma de 20.000 de euro, atât cât ar fi cerut ea înainte de divorț.

De curând, Livia Eftimie a menționat pe Instagram că, după o relație de 11 ani, a plecat având doar hainele și câteva cărți.

„A doua zi după ce am decis să ne despărțim ne-am întâlnit la masă ca să stabilim ce facem, cum facem, moment în care am fost uimită să mi se spună că – după toți anii de muncă – să stau liniștită că o să-mi plătească el chiria pe un an și că o să rămân cu mașina, asta fiind cu tot ceea ce plecam eu după 11 ani de muncă. Nu este vorba despre partea financiară. A fost vorba despre faptul că am conștientizat că am fost acolo un stâlp atâta timp și cu atâta amar de efort. Am acceptat așa. Mi-am strâns lucrurile repede, într-o săptămâna eram deja mutată (…) Nu am plecat cu bucătăria – deși era plătită de ai mei. Nu am plecat cu nimic altceva, deși am muncit atâția ani. Am plecat doar cu hainele și câteva cărți.„