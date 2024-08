Ce schimbare a făcut Anca Țurcașiu în viața ei după experiența Asia Express: „Nu e laudă”

Anca Țurcașiu este una dintre vedetele care au participat în noul sezon Asia Express și au acceptat să facă parte din această provocare. Artista a format o echipă cu prietena ei, actrița Andreea Samson.

Filmările de la show-ul Asia Express s-au încheiat deja de ceva timp, iar telespectatorii așteaptă cu mult entuziasm ca emisiunea să fie difuzată la televizor începând cu 1 septembrie, atunci când va avea loc premiera. Într-o postare făcută recent pe rețelele de socializare, Anca Țurcașiu a făcut o confesiune referitoare la experiența trăită de ea la Asia Express și despre schimbarea care i-a adus-o show-ul.

„Doamne, cum trece timpul…. am făcut ședința asta foto când am împlinit 50 de ani, în vara anului în care am decis, cu curaj, să-mi schimb viața. Privesc pozele și sunt foarte mândră de mine, odată pentru că nu se simte nimic din starea în care eram atunci, a doua oară pentru că am avut această inițiativă de a realiza ședința foto cu @mircea_marinescu_photography și a treia oară pentru că azi, simt că am lăsat ceva în urma mea demn de admirat!

Ha,ha, mi-a crescut mult stima de sine , mai ales după ce m-am întors din @americaexpressromania !!!

Nu e laudă, orgoliu, nicidecum. E doar STIMĂ DE SINE! Ar trebui să facem asta, ca exercițiu, cu noi în fiecare zi. Încercați și voi!

Viața este scurtă!”, a fost mesajul transmis de Anca Țurcașiu pe Instagram.