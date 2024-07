Nelu Cortea, mesaj pentru Livia Eftimie după declarațiile despre Cătălin Bordea: "De ce nu zice de toți anii în care..."

Nelu Cortea a avut o reacție dură după ce Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a făcut publice detalii despre căsnicia și divorțul lor. Comediantul își apără prietenul apropiat, care îi este și fin, și o critică pe Livia pentru afirmațiile făcute online.

Livia Eftimie a făcut recent mărturisiri despre despărțirea de Cătălin Bordea. Pentru prima dată de la divorț, ea a vorbit deschis pe Instagram, afirmând că pe parcursul căsniciei s-a dedicat complet soțului ei, însă relația lor s-a destrămat când ea s-a confruntat cu probleme de sănătate și el nu i-a oferit sprijinul necesar. De asemenea, Livia a susținut în repetate rânduri că s-a simțit, în mare parte, singură.

Aceste declarații au ajuns la Nelu Cortea, care este un prieten apropiat al lui Cătălin Bordea și, de asemenea, parte din familie, deoarece Bordea și Livia i-au botezat copilul. Cortea a avut o reacție vehementă, acuzând-o pe Livia că omite foarte multe aspecte și susținând că Bordea a fost mereu alături de ea, făcând tot posibilul pentru a o mulțumi.

„N-ai fost lăsată singură, Livia. Toți am încercat să te ajutăm. Dar tu aveai alte planuri. E foarte interesant cum o femeie care a primit tot ce a vrut a fost lăsată să decidă felul în care să își trăiască viața și relația de cuplu, a fost iubită orbește, a fost susținută și i s-a oferit ajutorul ori de câte ori a fost nevoie, acum e victimă, pentru simplul fapt că s-a plictisit și i s-au aprins călcâiele după altul. Are impresia că dacă partenerul e plecat în turneu sau la filmări și ea are de rezolvat câteva lucruri acasă, e singură, dar băiatul ăla care stă în fața miilor de oameni, ca să îți susțină stilul de viață balenciagan, nu e tot singur pe scenă?

De ce nu zice de toți anii în care el a încercat să o ajute, a rugat-o să meargă la terapie împreună, și ea a renunțat după o singură ședință? De ce nu zice de Crăciunul în care el a stat singur cu un brăduletz în mașină, ca să meargă să o înveselească în timp ce ea era în mărăcini? De ce nu zice de momentul în care l-a făcut să se simtă ca ultimul om pentru simplul fapt că nu a vrut să meargă la o emisiune la care trebuia să fie plecat 5 luni de acasă și n-a vrut să te lase singură? Sau că a vrut să plece cu ea în America (n.r. – la emisiunea America Express), dar tot ea a refuzat și a preferat să rămână singură (multzam pentru asta)”, a transmis Nelu Cortea pe Facebook.