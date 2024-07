Livia Eftimie, primele declarații despre divorțul de Cătălin Bordea: „Nu m-am așteptat la toate lucrurile astea”

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a confirmat faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a făcut primele declarații pe marginea acestui subiect. Juratul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 a cunoscut-o pe Livia în anul 2012. Cei doi s-au căsătorit civil în 2014, iar în 2019 a avut loc cununia religioasă.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Călălin Bordea, este acum într-o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement.

După ce zvonurile despre presupusa infidelitate au circulat, Livia Eftimie a decis să rupă tăcerea. Într-o postare pe Instagram, ea a vorbit despre relația lor, începută în 2012. Livia a povestit că amândoi erau oameni simpli, iar ea a ales să-l susțină pe Cătălin nu doar în carieră, ci și în viața personală. Au fost împreună timp de 11 ani, perioadă în care Livia s-a ocupat de organizarea vieții lor în cele mai mici detalii.

„Vreau să fac o scurtă poveste și apoi nu o să mai zic nimic despre asta. Asta e varianta mea, cum am trăit eu, cum am văzut eu, cum m-am simțit eu. De ce zic acum? Cred că speram să se termine până acum sau mă rog, nu mă gândeam că o să capete proporțiile care le-a căpătat și atunci am ales să tac, dar nu am ales bine (…) Povestea noastră începe în 2012 când l-am cunoscut pe Cătălin. Atunci, la început, nu aveam amândoi de niciunele. Eu stăteam în chirie în Militari, el în Drumul Taberei. El avea potențial, eu speranțe și dorință de muncă cred, munceam undeva, mi-am dat demisia că nu era ok, el a avut nevoie de cineva care să se ocupe de show-uri, eu am vrut să fac asta pentru că am vrut să mai învăț lucruri. Aveam 20 și ceva de ani, am făcut asta vreo 2-3 ani, m-am ocupat de booking pentru el, apoi au plecat de unde făceau stand-up și s-au mutat undeva doar pe partea de show-uri și aveau nevoie de cineva de încredere să fie acolo. Am zis să fiu eu dacă tot mă ocupasem de spectacole până atunci (…) M-am ocupat de tot ce ține de viața lui cumva pe tot parcursul relației noastre, l-am obligat cumva să aleagă varianta care ar fi fost bună pentru el și am făcut o treabă bună, zic eu”, a spus Livia Eftimie, pe Instagram.

Livia Eftimie a mărturisit că, pe parcursul celor 11 ani de relație, a preluat numeroase responsabilități, străduindu-se să le gestioneze cât mai bine. Cu toate acestea, eforturile ei au rămas adesea neapreciate și neascultate, ceea ce a dus la o profundă epuizare. În plus, odată cu nemulțumirea constantă, au apărut și probleme de sănătate. Livia a menționat că fostul ei soț nu a manifestat prea mult interes față de starea ei de sănătate, chiar și atunci când medicii au avertizat că situația este gravă.

„Nu cred că a avut vreo grijă până în 2023. Nu e ușor să te ocupi de două vieți, motiv pentru care am lăsat-o pe a mea și m-am ocupat de a lui, tot (…) Am ținut, efectiv, două vieți și am lăsat-o pe a mea deoparte pentru că consideram că e mai importantă a lui pentru că ce face el are însemnate și pentru că cine sunt eu sau ce fac eu nu (…) Doar că, la un moment dat, așa cum nu mă gândeam, am obosit. Am început să am probleme de sănătate, veștile de la medici nu erau deloc bune. În momentul în care am avut un șoc care m-a transformat și m-a îndepărtat foarte tare cred că a fost începutul sfârșitului cumva, în 2021 sau 2020 (…) Problemele lui, din nou, erau mai importante decât ce aș fi putut eu să am. Mi se vorbea de atacuri cerebrale, de cancer, de alte alea”, a mai spus fosta soție a lui Cătălin Bordea.

„Depresie constantă și alte lucruri pe care le-am dus tot singură în ăștia 11 ani. Și repet, am cerut ajutorul constant, poate nu în fiecare zi, dar l-am cerut, spunând că am nevoie de un om pe care să mă pot baza (…) În vară în 2022 cred, am vorbit pentru prima dată despre despărțire. În toamnă, am plecat de acasă vreo trei luni, el începuse deja terapia, dar din ce vorbeam, părea că tot nu înțelege cine știe ce și nu e vina terapeutului, trebuie să fii și dispus să vezi în tine cumva”, a mai declarat Livia.