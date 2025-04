Dana Rogoz, despre vacanțele cu familia și destinația care a impresionat-o: „Nu credeam că o să-mi placă”

Dana Rogoz obișnuiește să meargă des în vacanțe alături de soțul ei, Radu Dragomir, și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia. Până acum, au bifat nenumărate destinații, inclusiv exotice, și au avut parte de experiențe inedite împreună.

Dana Rogoz a povestit recent, într-un interviu, că ea este cea care se ocupă de organizarea vacanțelor. Actrița este atentă ca toate detaliile călătoriilor cu familia să fie puse la punct.

„Eu organizez totul. Probabil, ca în majoritatea familiilor. Eu am o vorbă: seara nu dorm, seara planific următoarea călătorie. Caut cazări, caut trasee interesante, destinaţii şi îmi face plăcere. Vacanţa de atunci începe. De când începi să te gândeşti la ea, s-o planifici, deja te-ai dus acolo cumva, în poveste, şi-ţi prelungeşti plăcerea. Chiar şi aşa, imaginativ, tot este un traseu”, a spus Dana Rogoz în emisiunea „Vacanță de vedetă.”

Dana Rogoz a mai recunoscut că a fost surprinsă într-un mod plăcut de vacanța din Japonia.

„În Japonia a fost superb. Neaşteptat. Nu credeam că o să-mi placă aşa mult. Am auzit tot felul de păreri. Eu m-am simţit foarte bine, parcă o cunoşteam de mult timp. Ce m-a surprins a fost că nu se aude muzică, niciun zgomot. Ei nu vorbesc, nu deranjează. Te orientezi uşor. Am făcut Tokyo, Kyoto, Osaka, am făcut un circuit şi am mers mult cu trenul.”