Dana Rogoz s-a apucat de dans la bară. Ce a dezvăluit actrița despre această experiență: „Mi-a plăcut din prima”

Dana Rogoz le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că are o nouă activitate. Actrița s-a apucat de dans la bară și a împărtășit din impresiile sale despre acest sport.

Pe Instagram, Dana Rogoz a recunoscut că s-a apucat de dans la bară fiind inspirată de prietena și colega ei de breaslă, actrița Mădălina Craiu. Actrița a mai încercat și în trecut acest sport, însă nu a continuat cu el. Acum, a decis să reia antrenamentele de dans la bară. Cu toate că este solicitant, vedeta a recunoscut că îi aduce o foarte mare împlinire din mai multe puncte de vedere.

„Mărturisire: m-am apucat de pole dance [aka „dans la bară”]. Acum ceva timp, prietena mea, actrița Mădălina Craiu, m-a ademenit să încerc această experiență. Ea se antrena pe atunci pentru un rol într-un lungmetraj. Mi-a plăcut din prima, dar nu m-am ținut de treabă. Recent, în schimb, am vrut să îi fac cadou unei alte prietene ceva care să o mai scoată puțin din responsabilitățile de mamă și nu numai. Așa că am făcut un abonament pentru amândouă cât să tragem una de alta și să ajungem la ședințe conform planului. E solicitant din punct de vedere fizic, dar e foarte fun, mai ales că suntem doar noi două și antrenoarea. Și mai are un mare avantaj pentru mine: mă obligă să mă privesc mai des în oglindă, să îmi privesc corpul. Și, nu știu cum, că nu sunt eu vreun talent la sportul ăsta, dar parcă îmi place mai mult de el, adică de felul în care arăt, de când fac pole dance. Deci lucrează bine de tot nu numai mușchii, cât și încrederea de sine. #Recomand 🙂 Și trec în jurnalul recunoștinței ședința de pole dance de ieri”, a transmis Dana Rogoz pe Instagram.