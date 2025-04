Andreea Bălan, confesiuni oneste despre eșecurile din viața amoroasă. Ce a mărturisit artista: „Repet aceleași greșeli…”

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cu o carieră de succes în muzică și dans, vedeta este și o mamă devotată a două fetițe și se pregătește pentru un nou capitol în viața personală, după ce a fost cerută în căsătorie de Victor Cornea.

Printre cele mai mediatizate relații ale artistei se numără cea cu Keo și căsătoria cu George Burcea, alături de care are și cele două fetițe: Ella și Clara.

Prezentă la o conferință deschisă cu victimele abuzului psihologic, intitulată „Recâștigă-ți demnitatea și respectul de sine”, artista a vorbit deschis despre eșecul relațiilor sale sentimentale, dând vina pe pe „copilăria foarte grea avută cu tatăl său”.

„Am avut o copilărie foarte grea. Dar am reușit când am văzut la un moment dat în viață că trăiesc cu invidie și cu mai puțină iubire, că mi se repetă anumite paternuri, anumite lucruri din copilărie pe care nu mi le doresc. Atunci am zis stop, că trebuie să mă conectez cu mine și să văd de ce repet aceleași greșeli, de ce nu atrag oameni potriviți. De ce erau similitudini între acești bărbați, unul, doi, trei, cu tatăl meu. Înseamnă că eu retrăiesc ceva… Și am folosit social-media ca să învăț. Am căutat în mine și am lucrat”, a mărturisit Andreea Bălan.