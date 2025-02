Elena Gheorghe, dezvăluiri despre cum a trecut peste momentele dificile de la început de an: „M-am învârtit pe la analize, investigații”

Elena Gheorghe, în vârstă de 39 de ani, a avut un început de an dificil, fiind nevoită să își anuleze concediul planificat alături de familie din cauza unor probleme de sănătate.

Cântăreața a ales să împărtășească situația cu fanii săi printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, unde a explicat ce a pățit și cum se simte în prezent. Deși nu a oferit prea multe detalii, artista a transmis că se concentrează pe recuperare și speră să își revină cât mai curând.

View this post on Instagram

În cadrul unui interviu acordat recent, Elena Gheorghe a dezvăluit că a decis să nu mai urmeze o dietă vegetariană. Artista a spus care este motivul pentru care a hotărât să consume din nou produse de origine animală. De asemenea, cântăreața a mărturisit că se consultă și cu un specialist în privința planului ei alimentar.

„Acum am reintrodus proteina animală în dieta mea, ca să zic așa. Pentru că am simțit nevoia. Și am zis că eu nu țin cont de părerile oamenilor, ci de corpul meu. Dacă corpul meu are nevoie de carne, îi dau carne, dacă, la un moment dat, o să simt nevoia să renunț din nou, o voi face. Îmi ascult corpul. Bineînțeles că ascult și sfaturile nutriționistului, pentru că, în urma analizelor, există carențe, atunci trebuie să facem ceva. Dar mă simt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Suntem bine, sănătoși, și facem mult sport. Cred că ăsta e medicamentul nr. 1, să faci spot. Cred eu! Am avut niște probleme de sănătate și stilul de viață, mai ales cel alimentar contează, dar, combinat cu sportul, nu există să nu se rezolve. Dacă nu se rezolvă de tot, măcar jumătate, cu siguranță se rezolvă din problema sănătății”, a declarat Elena Gheorghe pentru viva.ro.