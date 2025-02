Alina Chivulescu, confesiuni despre căsătoria cu Dan Chișu. Ce a mărturisit actrița: „Culmea este că nu ne plac aceleași lucruri”

În fiecare joi, de la 20:30, telespectatorii pot urmări la Antena 1 cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, o producţie ce aduce în plin plan o poveste emoţionantă, în care o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin.

Odată cu lansarea serialului, a revenit pe micile ecrane Alina Chivulescu, celebra actriță de teatru, film și televiziune, care îi dă naștere personajului Victoria, o femeie mândră de familia ei și de afacerea pe care o conduce. Deși pare să aibă o viață perfectă, Victoria este bântuită de un regret adânc și ascunde un secret care, odată dezvăluit, va zdruncina echilibrul familiei sale.

Alina Chivulescu și Dan Chișu formează de aproape 11 ani un cuplu discret și foarte rar fac dezvăluiri despre relația lor. Într-un interviu acordat recent, actrița a fost deschis despre căsnicia ei.

„Până să-l întâlnesc pe el, eu n-am depășit Europa, adică am călătorit foarte mult cu băiatul meu, dar cam în jur, pe aici ne învârteam. Oricum mie mi-era frică de avion, oriunde puteam să plec cu mașina, e adevărat că în vremurile alea se putea merge cu mașina, acum e mult mai comod să iei trenul decât să iei mașina.

Cred că n-ar trebui să fie foarte frig, dar acum, pentru că am mai îmbătrânit, n-ar trebui să fie nici foarte cald. Culmea este că nu ne plac aceleași lucruri. Uite, da și totuși funcționăm în continuare. Adică, de exemplu, pentru mine locul cel mai frumos pe care l-am văzut și l-am văzut pentru că toată energia mea a fost acolo este nordul Spaniei, când am făcut două treimi de Camino. Pentru mine drumul ăla și Spania și oceanul și tot ce am văzut, aș zice că e cel mai frumos loc de pe pământ. Da, să-ți bată așa Atlanticul, să te plouă, să te ardă soarele. Oamenii sunt mișto, locurile sunt frumoase și culmea eu am mers singură. De exemplu, Dan mai zice așa: hai să mergem în Asia. Pe mine numai drumul, când aud de Asia, acum n-aș mai pleca, dar așa ca loc comun, probabil că undeva prin Asia ar fi. Asia pe care eu am descoperit-o cu el”, a mărturisit Alina pentru Cancan.ro.