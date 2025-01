Brooklyn Beckham, o nouă carieră sportivă care nu are nimic de-a face cu fotbalul. Ce părere are tatăl lui, David Beckham

Brooklyn Beckham s-a îndepărtat de terenurile de fotbal – lucru pe care tatăl său, David Beckham, și l-ar fi dorit – pentru a se dedica unei activități care, deși nu îi încântă pe toți membrii familiei, cel puțin fostului fotbalist nu îi displace ideea.

Se pare că Brooklyn, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, a ales la vârsta de 25 de ani să renunțe la oscilațiile între diferite activități și să trăiască pentru viteză, sau cel puțin așa le-a prezentat părinților săi faptul că va urca la volanul unui monopost de Formula E, fiind invitat de organizatori ca parte a unui grup de influenceri care, prin prezența lor, vor încerca să popularizeze această competiție.

Brooklyn Beckham is set for an influencers Formula E race, but there are some people he should maybe inform first!#BBCSport pic.twitter.com/RemoZ5L2sZ