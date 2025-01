Nicola Peltz a împlinit 30 de ani. Ce mesaj special i-a transmis soacra sa, Victoria Beckham

Nicola Peltz a împlinit 30 de ani pe 9 ianuarie. Cu această ocazie, soacra sa, Victoria Beckham, i-a transmis un mesaj special, în care și-a exprimat dragostea pentru ea. Fosta membră a formației Spice Girls a împărtășit pe contul său de Instagram un videoclip mai vechi în care apare alături de Nicola dansând pe o plajă din Bahamas.

Această postare vine la scurt timp după ce fiul ei, Brooklyn, soțul Nicolei, a publicat o imagine cu incendiile din Los Angeles, unde locuiesc. Încă nu este clar dacă cei doi au fost nevoiți să își părăsească locuința.

În videoclipul publicat de Victoria Beckham, Nicola și-a arătat mișcările impresionante de dans, reușind să se miște cu grație pe nisip, deși purta o pereche de sandale cu platformă înaltă. Creatoarea de modă, în schimb, a preferat să danseze desculță, purtând o rochie mini neagră. Cele două s-au ținut de mână în timp ce se distrau la apus, punând capăt zvonurilor despre vreun conflict între ele.

Tensiunile dintre Victoria Beckham si Nicola Peltz ar fi apărut în preajma nunții tinerei actrițe cu Brooklyn Beckham, și ar fi escaladat în momentul în care aceasta a decis să nu poarte o rochie de mireasă creată de soacra sa. Într-un interviu acordat publicației The Times, Nicola a negat faptul că între ea și mama lui Brooklyn ar exista o „dispută.”

„Nu este o dispută! Văd peste tot cuvântul ăsta: dispută, dispută, dispută. Cred că totul a început, și am mai spus asta înainte, pentru că nu am ajuns să port rochia de mireasă creată de Victoria, dar adevărul este că mi-am dorit foarte, foarte mult să o port și mi s-a părut atât de frumos că mama lui Brooklyn a vrut să o facă pentru mine! Și am fost foarte încântată să o port! Și nu am ajuns să o port”, a declarat Nicola Peltz.