Cum reușește Cătălina Grama să se mențină în formă. Actrița și-a dezvăluit secretele: „Încerc să păstrez un echilibru”

Cătălina Grama a vorbit recent despre stilul ei de viață și despre principiile pe care le aplică pentru a menține un echilibru în alimentația ei.

Cătălina Grama a recunoscut faptul că nu are tot timpul o alimentație sănătoasă, explicând că atunci când este în vacanțe, se răsfață cu diverse preparate. Însă, ulterior, încearcă să revină la un plan alimentar mult mai echilibrat.

„Trișez în vacanțe mai ales, mănânc pizza, mănânc paste, dar după, încerc să păstrez un echilibru. Dacă am mâncat ceva mai mult, nu știu, 2-3 zile, apoi încerc să mănânc ceva mai puțin în următoarea zi. Nu neapărat mâncare de regim sau dietă, dar cantități mai mici. Cred foarte mult în cantitățile mici, mai ales după vârsta de 40 de ani când se schimbă metabolismul și când nu toate dietele funcționează”, a spus Cătălina Grama pentru cancan.ro .

De asemenea, pe lângă alimentație, Cătălina Grama este atentă să facă și sport.

Cătălina Grama și Paul Ipate formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară. Cătălina Grama și Paul Ipate s-au căsătorit religios la sfârșitul lunii august 2023. Evenimentul a avut loc în România, după ce cu câteva săptămâni înainte au avut parte de o cununie civilă ca în povești în Italia.

Într-un interviu acordat recent, Cătălina Grama a vorbit despre căsnicia cu Paul Ipate și cum este relația lor în intimitate.

„Eu încerc să fiu foarte caldă și drăguță, dacă se poate. Dacă am loc, sunt tare drăguță. Dacă nu, aia e, îi dau spațiu. Cu toții mai avem momente mai puțin faste, să spunem, iar atunci fiecare are nevoie de o gură de aer și cred că e important să ne simțim partenerul și să îl lăsăm în pace dacă are o zi mai proastă”, a povestit actrița pentru Ego.ro.