Paul Ipate, confesiuni sincere despre relația cu Cătălina Grama. Ce îl deranjează la soția lui: „Uneori mă enervează pentru că…”

Cătălina Grama și Paul Ipate formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară. Cătălina Grama și Paul Ipate s-au căsătorit religios la sfârșitul lunii august 2023. Evenimentul a avut loc în România, după ce în urmă cu câteva săptămâni au avut parte de o cununie civilă ca în povești în Italia.

Într-un interviu acordat recent, Paul Ipate a vorbit deschis despre relația cu soția lui, Cătălina Grama. Actorul a avut numai cuvinte de laudă la adresa acesteia, recunoscând că este foarte dificil să colaboreze cu soția lui pe plan profesional.

„E foarte greu, pentru că e extrem de ambițioasă și are o doză de încăpățânare care pe mine mă enervează uneori. Dar e de admirat faptul că e extrem de muncitoare și de dedicată. Și are o capacitate de anduranță și la volum de muncă mare fantastic, lucru care, repet, pe mine uneori mă enervează pentru că eu am altă structură. Eu îmi iau uneori timpul meu, stau pe spate. Jumate de oră nu mă deranjezi, vreau să fac asta. Este ireproșabilă din punctul ăsta de vedere”, a povestit actorul pentru Cancan.ro.