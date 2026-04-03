David Duchovny uimește cu o transformare în stil drag pe străzile din Los Angeles. Cum a fost fotografiat actorul

David Duchovny, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, și-a surprins complet fanii cu o transformare radicală pentru cel mai nou rol al său din filmul Soapbox. La 65 de ani, actorul a fost surprins pe platourile de filmare din Los Angeles într-o ipostază neașteptată: îmbrăcat în haine feminine, într-un stil drag, diferit de imaginea sa clasică de „heartthrob”.

Pentru acest rol, Duchovny a purtat o ținută provocatoare complet neagră, formată dintr-o bluză din dantelă, o fustă mini cu paiete și ciorapi, accesorizate cu o perucă blondă cu breton și ruj roșu intens. Actorul părea însă extrem de relaxat și binedispus, zâmbind larg și demonstrând că tratează rolul cu umor și profesionalism.

Pe platou s-a aflat și colega sa, Laverne Cox, care a impresionat într-un costum elegant, contrastând cu apariția excentrică a lui Duchovny. Filmul este o comedie satirică, co-scrisă chiar de actor, care explorează povestea unui star de telenovele aflat la apusul carierei, prins în absurditățile și tensiunile „războaielor culturale” din societatea contemporană.

Proiectul este regizat de Andrew Jay Cohen, cunoscut pentru comedia „Mike and Dave Need Wedding Dates”, iar scenariul a fost realizat de Duchovny împreună cu Max Barbakow. Din distribuție mai fac parte nume cunoscute precum Randall Park, Jimmi Simpson și Jennifer Grey. În film va apărea și fiica actorului, West Duchovny, deși rolul ei nu a fost încă dezvăluit.

Duchovny rămâne însă cel mai bine cunoscut pentru rolul său iconic din serialul The X-Files, creat de Chris Carter. În acest serial, difuzat inițial între 1993 și 2002, actorul l-a interpretat pe agentul FBI Fox Mulder, alături de Gillian Anderson și Mitch Pileggi. Povestea urmărea investigarea fenomenelor paranormale și a devenit rapid un reper al culturii pop, cu peste 200 de episoade și mai multe reveniri ulterioare. Serialul urmează să fie relansat într-o nouă versiune produsă de Ryan Coogler.

În plan personal, actorul trăiește o nouă etapă a vieții sale. Este căsătorit cu Monique Pendleberry, în vârstă de 32 de ani, cu care a făcut nunta în mod discret anul trecut. Relația lor a început în 2017, când s-au cunoscut la un magazin de sucuri din Malibu. Monique, fostă sportivă, a jucat fotbal la nivel universitar și conduce în prezent o afacere de design floral.

Anterior, Duchovny a fost căsătorit cu actrița Téa Leoni între 1997 și 2014. Relația lor a fost intens mediatizată, fiind considerată una dintre cele mai solide din Hollywood, în ciuda momentelor dificile. În 2008, actorul s-a internat într-o clinică pentru tratarea dependenței de sex, ceea ce a dus la o separare temporară. Cei doi s-au împăcat în 2011, însă au divorțat definitiv câțiva ani mai târziu. Au împreună doi copii: West și Kyd Miller Duchovny.

Apariția lui Duchovny în „Soapbox” demonstrează dorința actorului de a-și depăși limitele și de a experimenta roluri neconvenționale.

foto: Profimedia

