10 vedete care au recunoscut că au fost ignorate de persoanele cu care au ieșit la întâlniri

Nu e un sentiment tocmai plăcut ca persoana față de care ai sentimente să dispară subit din viața ta, fără nici măcar o explicație, iar unele staruri s-au întâlnit în viața lor amoroasă cu fenomenul de ghosting, așa cum mai este cunoscut. Sunt câteva vedete care au vorbit sincer și asumat despre aceste experiențe.

1. Lily Collins

Înainte să se căsătorească cu Charlie McDowell, Lily Collins a fost ignorată de mai mulți potențiali pretendenți, inclusiv atunci când credea că întâlnirea a decurs foarte bine și avea așteptări că lucrurile vor evolua în direcția potrivită. „Am fost ignorată de mai multe ori decât vreau să recunosc. Au fost momente în care am fost la întâlniri și am crezut că ne-am distrat de minune și după nu am mai auzit niciodată de tipul respectiv”, a declarat actrița pentru Glamour UK.

2. Nicole Kidman

Nicole Kidman a dezvăluit că, după ce l-a întâlnit pe soțul ei, Keith Urban, el a evitat-o luni de zile. Actrița nu a spus și care este motivul pentru care cântărețul nu a sunat-o atât de mult timp, însă a punctat că a depășit momentul. „Am fost atât de îndrăgostită de el și nu era interesat de mine. E adevărat! Nu m-a sunat timp de patru luni. Nu cred că ar trebui să discutăm toate aceste chestii… cred că era timid„, a povestit Nicole Kidman în emisiunea lui Ellen DeGeneres.

3. Drake

Drake a povestit că a fost ignorat de o femeie celebră, iar mulți au presupus că ar fi vorba despre Rihanna, cu care a și format un cuplu în trecut. Rapper-ul a mărturisit că a petrecut timp de calitate cu acea femeie, însă ea la un moment dat a dispărut brusc din viața lui. A adăugat că a făcut și el acest lucru și că a simțit pe pielea lui cum este să treci printr-o astfel de experiență.

4. Sean Penn

Relația dintre Charlize Theron și Sean Penn a început în 2013, iar un apropiat al celor doi a susținut că s-au despărțit în 2015. Deși cei doi nu au făcut niciodată foarte multe declarații despre separarea lor, sursele susțin că actrița a fost cea care a pus capăt relației, după ce nu a mai răspuns la apelurile și mesajele actorului. În cadrul The Howard Stern Show, Theron a negat speculațiile potrivit cărora ar fi urmat să se căsătorească cu Sean Penn. „Nu era cât pe-aci să mă căsătoresc cu Sean Penn, este o prostie. Am ieșit împreună la un moment dat, dar asta a fost tot. A fost o relație, cu siguranță, am fost exclusivi, dar asta a durat doar un an. Nu ne-am mutat împreună.”

5. Katy Perry

Katy Perry și Russell Brand s-au căsătorit în 2010, după doi ani de relație. Actorul i-a spus printr-un mesaj că vrea să divorțeze, cu câteva momente înainte ca ea să urce pe scenă. După acel mesaj, cei doi nu au mai vorbit ani de zile. La un an după finalizarea divorțului, Katy Perry a povestit pentru Vogue despre despărțire. „Este un om foarte inteligent și am fost îndrăgostită de el când ne-am căsătorit. Să spunem că nu am mai auzit de el de când mi-a dat un mesaj pe 31 decembrie 2011, spunând că vrea să divorțăm.”

6. Olivia Wilde

Olivia Wilde și Jason Sudeikis s-au despărțit în 2020, după o logodnă de 7 ani. Înainte să înceapă să iasă împreună, actrița a susținut că el a evitat-o timp de o lună. După ce i-a dat numărul ei de telefon la o petrecere, acesta nu a contactat-o mai multă vreme: „Când a primit numărul meu, nu mi-a trimis mesaje timp de o lună”, a spus Olivia la The Howard Stern Show.

7. Christian Bale

În adolescență, Christian Bale a ieșit la o întâlnire cu nimeni alta decât Drew Barrymore. După ce s-au văzut pentru a vedea un film împreună, el a spus că nu a mai auzit niciodată de ea. „Ne-am dus să vedem un film de groază și ăsta a fost sfârșitul. Nu a mai sunat niciodată”, a declarat Christian Bale pentru GQ Australia.

8. Jordin Sparks

Jordin Sparks și Jason Derulo au format un cuplu timp de câțiva ani. Au circulat mai multe zvonuri cu privire la despărțirea lor, iar cântăreața a dat de înțeles că de fapt a fost ignorată de artist. Cei doi s-au și certat și deși a crezut că lucrurile între ei s-au rezolvat și s-au împăcat, Jason Derulo a încetat să o mai contacteze.

9. Leslie Mann

În urmă cu mai bine de 25 de ani, Leslie Mann a trecut printr-o întâmplare bizară cu actorul David Duchovny. Păreau să se înțeleagă bine cât timp erau în Vancouver și lucrau la proiecte separate. După ce au mers la o petrecere alături de prietena ei cea mai bună și au decis să meargă într-un bar, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. „După petrecere, ne-am hotărât să mergem la un bar să bem ceva. Ne urcăm în taxi – David, cea mai bună prietenă a mea și cu mine – și el oprește taxiul, iese, fuge și nu mai vorbește cu mine timp de 27 de ani”, a povestit actrița în cadrul Live with Kelly and Ryan. Leslie Mann și David Duchovny s-au întâlnit la câțiva ani distanță pe platourile de filmare de la The Bubble.

10. Shawn Mendes

Shawn Mendes a fost ignorat de către Billie Eilish. În cadrul unui interviu, cântăreața a fost întrebată cine este ultima celebritate care i-a trimis un mesaj, iar răspunsul ei a fost Shawn Mendes. Câteva luni mai târziu, artistul a fost întrebat dacă Billie Eilish i-a răspuns până la urmă, iar el a spus că nu au luat legătura niciodată.

Citește și:

Actori care au reușit să își relanseze cariera după ce au trecut prin momente dificile

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro