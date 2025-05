10 filme de comedie care te vor face să râzi pe tot parcursul vizionării lor

Dacă erai în căutarea unor sugestii de filme care să îți alunge orice urmă de plictiseală și să te amuze, atunci aceste comedii de mai jos sunt pentru tine:

1. Shaun of the Dead

În Shaun of the Dead, filmul regizat de Edgar Wright, apocalipsa zombie transformă dramatic viețile unui vânzător de electronice din Londra și ale colegului său de muncă. În ciuda acestei povești înfricoșătoare, filmul nu e lipsit de momente amuzante.

2. Game Night

Rachel McAdams și Jason Bateman au interpretat rolurile principale în filmul Game Night, despre un cuplu care, de la un joc interesant, ajunge într-un mod întâmplător să facă parte din lumea interlopă. Iar răpirea unui apropiat de-al lor duce la și mai multe peripeții memorabile pentru toți cei implicați.

3. Bridesmaids

Bridesmaids este o comedie care se concentrează pe relația de prietenie dintre Annie și Lillian. Lillian se va căsători în curând și își întreabă cea mai bună prietenă dacă nu vrea să îi fie domnișoară de onoare. Annie acceptă asta, dar atunci când obligațiile ei sunt preluate de Helen, prietenia dintre Annie și Lillian pare pusă la încercare, iar Annie îi demonstrează de câte lucruri este în stare pentru o persoană dragă.

4. Tommy Boy

Moartea tatălui său îl determină pe Tommy Callahan să lucreze alături de contabilul său, astfel încât să nu piardă afacerea familiei, o fabrică de piese auto, și să o salveze din pragul eșecului. Însă, planul său nu este atât de simplu, având în vedere că mama lui vitregă are alte intenții cu acea afacere.

5. National Lampoon’s Vacation

Filmul National Lampoon’s Vacation regizat de Harold Ramis ne arată călătoria familiei Griswold pe parcursul unei aventuri într-un parc de distracții. Chiar dacă Clark Griswold, soția lui, Ellen, și cei doi copii, Rusty și Audrey, aveau totul organizat, vacanța lor nu decurge deloc conform planului, iar peripețiile sunt la fiecare pas.

6. There’s Something About Mary

Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller și Markie Post au jucat în filmul There’s Something About Mary. Ted are șansa să se revadă după 13 ani cu Mary, fata de care se îndrăgostise în liceu. Sentimentele pentru ea încă sunt vii, cu toate că a trecut foarte multă vreme de când nu s-au mai întâlnit. Așa că, angajează un detectiv particular pentru a o găsi și, deși speră că lucrurile vor decurge cum trebuie, adevărul este că se vor complica și mai mult.

7. Senior Year

În comedia Senior Year regizată de Alex Hardcastle, cu Rebel Wilson în rol principal, o majoretă populară are parte de admirația, dar și invidia celor din jur. În cazul ei, viața i se schimbă dramatic când o cascadorie de majorete nu merge deloc conform planului și intră în comă. 20 de ani mai târziu, este o femeie de 37 de ani care se întoarce la liceu în încercarea de a intra din nou în rolul de vedetă a școlii.

8. The Other Woman

The Other Woman este o comedie cu Leslie Mann, Cameron Diaz, Kate Upton și Nikolaj Coster-Waldau în distribuție. În film, Carly Whitten este o avocată din New York care se ghidează după reguli stricte când vine vorba de viața ei sentimentală. Se îndrăgostește de Mark King și începe o aventură cu el, însă nu durează mult până când descoperă că e căsătorit. Începe să se cunoască cu soția lui, Kate, și își dau seama că au destule lucruri în comun. Când iese la iveală o altă femeie care are o relație cu Mark, cele trei caută să se răzbune.

9. The Best Man Holiday

După 15 ani, câțiva prieteni de facultate își dau întâlnire în perioada sărbătorilor de iarnă în comedia The Best Man Holiday. Cu această ocazie, își aduc aminte de pasiunile trăite în trecut și de faptul că unele competiții între ei nu s-au sfârșit, de fapt, niciodată.

10. Death at a Funeral

În filmul Death at a Funeral, regizat de Frank Oz, moartea unui bărbat declanșează o serie de întâmplări fără precedent în familia sa. Înmormântarea acestuia devine un motiv de a scoate la iveală secrete întunecate și de a arăta adevărata față a anumitor rude.

