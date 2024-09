Rebel Wilson și partenera sa Ramona Agruma s-au căsătorit într-o ceremonie de vis în Italia

Rebel Wilson s-a căsătorit! Actrița și-a unit destinele cu partenera sa, Ramona Agruma, sâmbătă, potrivit revistei People.

Surse au dezvăluit că cele două și-au rostit jurămintele într-o ceremonie emoționantă într-o destinație de vis din Sardinia, Italia. Reprezentantul lui Wilson nu a oferit imediat un comentariu pentru Page Six. Actrița din Pitch Perfect și-a păstrat nunta extrem de privată, căsătorindu-se cu mireasa ei într-o ceremonie secretă.

Rebel Wilson, who recently wed Ramona Agruma, shared a kiss during their private Italian wedding ceremony. The couple looked joyful in matching wedding dresses, holding hands and gazing into each other's eyes. pic.twitter.com/uC5GbdBm76