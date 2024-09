Alex Bogdan și Cătălina Mihai, noi fotografii fabuloase de la nunta lor atipică: „Ziua-n care ne-a durut la banană”

Alex Bogdan și Cătălina Mihai s-au căsătorit religios pe 13 iulie. Actorul și-a cerut partenera în căsătorie la scurt timp după ce acesta a participat în emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” de la PRO TV.

Alex Bogdan și Cătălina Mihai au ales să se căsătorească religios la malul mării. Cei doi s-au distrat extrem de bine în compania invitaților săi, printre aceștia numărându-se și Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Elvira Deatcu, Medeea Marinescu, Mirela Oprișor, Mihai Bobonete și nu numai. Nașii lor au fost actorul Mihai Rait, cunoscut pentru rolul interpretat în serialul „Las Fierbinți”, și soția lui, Ana Maria. Alex Bogdan chiar s-a costumat în timpul petrecerii în Elvis Presley și le-a oferit invitaților un show de excepție. De asemenea, și soția lui, Cătălina Mihai, a cântat și i-a impresionat pe cei prezenți.

Recent, Cătălina Mihai a publicat noi fotografii de la nunta cu Alex Bogdan. Imaginile au fost însoțite și de un mesaj special.

„ziua-n care ne-a durut la banană cel mai tare, petrecerea la care-am dansat pe cel mai mult rock din lume, familia mea lungă, lată, uriașă, infinită, suport de iubire și răbdare, bulgărele Steph, prietenii cei mai prieteni din lume, sprițul cel mai rece într-o zi de vară cu patruj de grade, kissing my Elvis pentru toate viețile, naşii cei mai cool, etc. etc., mi-au venit pozele de la nuntă, spam”, a scris Cătălina Mihai pe Instagram.

Alex Bogdan și Cătălina Mihai formează un cuplu de cinci ani. Pe 19 iunie s-au căsătorit civil, în ziua în care actrița a împlinit 27 de ani. Ea a împărtășit o serie de imagini de la cununia civilă pe rețelele de socializare. Cei doi au ales o ceremonie discretă și simplă.

Cătălina Mihai este și ea actriță, colaborează cu Teatrul de Stat Constanța, dar și cu alte teatre din București. În 2020, a fost răsplătită cu un premiu Gopo la categoria „Tânără speranţă” pentru prestația din filmul „Heidi”, regizat de Cătălin Mitulescu, unde a jucat alături de Gheorghe Visu.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Alex Bogdan a vorbit despre cum a cerut-o în căsătorie pe Cătălina Mihai și cum a pregătit întregul momentul.

„Nu a găsit inelul înainte, noi ne-am dus la fermă, tatăl ei are o fermă în Hârșova. Ne-am dus acolo, toată familia știa că urmează să o cer, ea nu știa nimic. Mi-am pus la șosetă inelul, să îl am aici, ne-am dus acolo în compartimentul pentru oi, oile pășteau, mieii se bucurau, un cioban tundea o oaie în dreapta, picau așa niște raze de lumină prin tavan. M-am făcut că nu știu ce, că mi-a intrat o pietricică la papuc, m-am lăsat în genunchi, am zis dacă vrei să fii soția mea, ea a zis că nu cred, nu cred, deci nu a zis da și am ieșit și ne-am continuat băutura. După ce am ieșit de acolo, când am ajuns înapoi în București și am anunțat pe toată lumea cum se face că ne-am logodit, arată inelul, toată lumea zice: arată filmarea! Ce să arăt? Noi nu suntem genul de persoane care filmăm chestiile astea. Noi le avem frumos în căpățâna noastră și acolo vor muri cu noi. Pentru mine este un moment intim”, a declarat Alex Bogdan pentru unica.ro.