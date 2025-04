Romina Gingașu, dezvăluiri surprinzătoare despre Piero Ferrari. Ce spune despre admiratoarele soțului ei și copii: „Nu o să calce niciuna în vecinătatea lui”

Romina Gingașu a vorbit deschis despre viața ei personală și despre relația cu Piero Ferrari, moștenitorul unei părți din imperiul Ferrari, într-un interviu acordat emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. După mai bine de opt ani de relație, cei doi au ajuns la concluzia că nu vor avea copii, iar Romina a făcut câteva sacrificii pentru a-i sprijini soțului.

Originară dintr-o familie modestă din Călărași, Romina Gingașu a ajuns să fie în centrul atenției datorită căsătoriei cu Piero Ferrari, iar povestea lor a ajuns să fie urmărită intens de presă. Chiar dacă au o relație solidă, bazată pe încredere reciprocă, Romina știe cum să gestioneze admiratoarele soțului său, care nu se sfiesc să-l caute.

„Au fost crize de gelozie, evident, au fost discuții, însă le rezolvăm imediat în stilul nostru. Au fost femei care îl căutau și chiar dacă nu ne-am atins telefoanele am aflat, că avem și noi instincte feminine, se simte. Într-un fel am fost oarecum fericită, este un bărbat plăcut, este un bărbat care arată bine și arată bine datorită mie, în ultimii ani s-a schimbat foarte mult, a slăbit, ne-am făcut și câteva intervenții împreună la față, arată bine. Dar nu o să calce niciuna în vecinătatea lui Piero. De asta stau foarte liniștită, mai ales după căsătoria legală, sunt și mai liniștită. Da, le-am sunat și le-am spus: ‘Mâine poți să vii, eu pot să plec’. El era: ‘Nu, nu poți să faci lucrul ăsta’. Dar a fost un simplu joc în care să rezolv repede situația”, a povestit Romina.

Deși relația lor este una solidă și bazată pe încredere și armonie, cu o diferență de vârstă de 47 de ani între ei, Romina a decis să nu devină mamă. Întrebată cât de greu i-a fost să ia această decizie, Romina a explicat că a fost un proces îndelungat în care s-a gândit foarte bine la decizia ei.

Romina Gingașu a mărturisit că a purtat o discuție privată cu soțul ei și a analizat atent aceste aspecte. Cu toate că nu a fost o decizie ușoară, aceasta și-a găsit alinarea în fundația pe care a creat-o.

„Da, pentru mine a fost foarte grea și cred că m-am obișnuit cu acest gând cam în trei ani. Au fost discuții între noi, iar într-o zi am zis ok, închidem aceste discuții, ne-am explicat. O discuție privată între mine și el de ce nu se poate, e diferența de vârstă, clar, într-adevăr am grijă de copii orfani și în momentul de față am grijă de șapte copii, sunt foarte mândră de fetele care sunt la Facultatea de Medicină și reușesc să le fiu aproape, ele mă sună pe mine și dacă au o problemă intimă, ca femei. Decizia asta e foarte grea pentru o femeie. Să trăiesc cu gândul că eu poate niciodată nu o să am copii m-a făcut pe mine să înființez această fundație și să pot să am activitate de acest gen, cumva, în societatea românească și nu numai”.