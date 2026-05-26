Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, dezvăluiri despre regulile din relația lor: „Este un parteneriat” (EXCLUSIV)

Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au fost printre invitații care au atras toate privirile la ELLE New Media Awards 2026. Cei doi au avut o apariție elegantă și extrem de rafinată în cadrul evenimentului, unde Evelyne s-a aflat și printre nominalizările categoriei Lifestyle.

Dincolo de apariția impecabilă, cei doi ne-au vorbit deschis despre relația lor, despre modul în care funcționează ca echipă, dar și despre regulile pe care le respectă atunci când apar momente tensionate.

Întrebați cum se completează unul pe celălalt, Evelyne Vîlcu ne-a mărturisit că relația lor a venit cu schimbări importante pentru amândoi.

„Din toate punctele de vedere (se completează n.red.). Nu știu să dau exemple acum, dar cred că întâlnirea dintre noi doi ne-a ridicat pe amândoi. Cu siguranță, eu simt asta, deci pentru mine este un fapt.”, a declarat Evelyne Vîlcu.

Alexandru Ion spune că relația lor depășește cu mult zona romantică și funcționează și ca un parteneriat construit pe comunicare și implicare reciprocă.

„Este un parteneriat care funcționează foarte bine dincolo de zona romantică și cred că sunt foarte importante și relevante discuțiile pe care le avem și debriefing-ul pe care îl facem în legătură cu orice. Realitatea este că, până la urmă, majoritatea proiectelor personale sunt, de fapt, și proiecte de cuplu. Există, evident, o împărțire a sarcinilor, mai oficială sau mai puțin oficială, dar cam tot ce lucrăm, lucrăm împreună.”, ne-a mai spus actorul.

Pentru Evelyne Vîlcu, unul dintre cele mai importante lucruri este faptul că viața personală și responsabilitățile profesionale merg în aceeași direcție.

„Și suntem norocoși că discuțiile pe care le avem în casă și activitatea noastră coincid cu lucrurile care ne interesează, care ne pasionează. Cred că suntem amândoi norocoși să putem face asta zi de zi.”, a completat soția lui.

Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, ne-au vorbit și despre felul în care gestionează momentele tensionate și despre regulile pe care și le-au construit în timp.

„Eu sunt mai încăpățânată, dar avem reguli. De exemplu, încercăm seara, când suntem amândoi foarte obosiți, să nu atingem subiecte mai sensibile și să le discutăm când suntem odihniți.”, a recunoscut Evelyne.

Alexandru Ion spune că tensiunile sunt firești în orice relație, însă diferența este făcută de modul în care acestea sunt gestionate.

„E o nuanță aici pentru că eu nu pot să zic că nu sunt deloc încăpățânat. Până la urmă, e un soi de ping-pong, așa, și, din fericire, avem conflict resolution techniques. Nu mi-a venit în română și poate o să sune pretențios, dar cred că e nenatural să te gândești, în orice fel de interacțiune și în orice fel de relație, indiferent că e romantică sau nu, că nu vor exista momente de tensiune. Ele vor exista. E foarte relevant cum le depășești, cum faci reparația de după. Și, la capitolul ăsta, cred că stăm foarte bine. Și atunci orice tensiune care apare în mod natural este traversată la fel de natural.”, a concluzionat Alexandru Ion.

Foto: Dumitru Anghelescu

