Dana Rogoz, mărturisiri sincere despre agresiunile trăite în copilărie. Cum răspunde mesajelor de hate pe care le primește: „Sunteți mândră de ce mi-ați făcut?”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Dana Rogoz a vorbit public despre experiențe dificile prin care a trecut în copilărie și adolescență, după ce a observat că, la ani distanță, încă există oameni care tratează cu superficialitate sau chiar validează comportamente agresive.

Dana Rogoz și-a amintit despre agresiunea suferită în copilărie

Actrița a mărturisit că reacția sa a fost una puternică atunci când a văzut în mediul online comentarii care i-au amintit de experiențe dureroase din trecut.

Cunoscută încă din copilărie pentru rolul Abramburica , Dana Rogoz spune că popularitatea a venit și cu momente greu de gestionat pentru un copil. Potrivit declarațiilor sale, au existat situații în care era recunoscută pe stradă sau în mijloacele de transport și devenea ținta unor gesturi agresive și umilitoare.

În urmă cu opt ani, Dana Rogoz a răspuns public unui mesaj postat de o femeie care relata un comportament agresiv avut față de ea în perioada în care era copil.

„A înnebunit asta cu perfectu’ ei… doamneee… mi-aduc aminte că în urmă cu ani când venea la ProTV… am bătut-o pe stradă… pur și simplu vorbea îngâmfat… noi de vârsta ei… eu și o prietenă am intrat în vorbă cu ea… sincer o admiram… nah… erau alte vremuri… ea înfumurată a zis ceva în sictir… era o proaspătă vedetă ea cică… apoi i-am tras un scuipat plus o palmă… rușine oricum… e rușine să te porți urât în sictir cu oamenii care te plac…”, a scis persoana respectivă în secțiunea de comentarii în urmă cu mai mulți ani.

Atunci, vedeta a răspuns pe blogul său, iar reacția ei a fost readusă în discuție recent.

„Acum 8 ani primeam acest mesaj… Și tot acum 8 ani îi răspundeam pe blog așa: Tocmai am citit pe Instagram acest mesaj. Inițial m-am blocat. Mi s-a oprit respirația. Probabil m-am blocat la fel ca Dana-copil în momentul respectiv. Eram Abramburica, un copil cu o stea norocoasă, un copil iubit de mulți alți copii. Tocmai de aceea nu m-am plâns niciodată când eram victima a bullying-ului. Și alți colegi de școală erau agresați, doar că din alte motive. La mine, ‘problema’ era că sunt ‘vedetă’. Atât. Era suficient pentru unii. Uneori mă recunoșteau pe stradă, alteori în autobuz, și ‘admirația’ lor se manifesta în felul descris mai sus. Mă scuipau chiar înainte de a se închide ușile de la troleul aglomerat și rămâneam să mă șterg pe scări, neputincioasă. Aveam vreo 9–10 ani. Pe la 12 trebuia să suport deja mâinile băieților care voiau cu orice preț să ridice fusta Abramburicăi pe stradă. Dar le treceam pe toate la ‘riscurile meseriei’ și mergeam mai departe. Doar că azi, în urma acestui mesaj, aș vrea să mă întorc la Dana-copil lovită și scuipată de aceste fete și să îi spun că nu e vina ei, că nu a greșit cu nimic. Dana-adult vrea să îi șteargă scuipatul, să o strângă în brațe pe Dana-copil și să o felicite pentru instinctul bun pe care l-a avut încercând să evite astfel de oameni. Și să o las-o să îmi plângă în brațe. Și tot Dana-adult vrea să îi răspundă femeii care se laudă acum cu acest comportament. Rușinea e a dumneavoastră, doamnă. Rușinea că anii au trecut și că ați rămas la fel. Îmi pare rău pentru proasta educație pe care ați primit-o când erați copil, dar nu pot să vă acuz pentru adultul care ați devenit. Pare că sunteți la rândul dumneavoastră mamă. Cum ați reacționa când copilul ar veni acasă bătut și scuipat de altcineva? Îmi imaginez, cu tristețe, că încurajați genul acesta de comportament. Îmi imaginez că ați fi fericită știind că v-a moștenit și că tradiția merge mai departe. Pentru copilul meu și pentru alți copii sunt furioasă acum. Sunteți mândră de ce mi-ați făcut împreună cu prietena dvs încât aveți curajul să vă lăudați pe contul meu? Să vă fie rușine. Nu ați înțeles nimic din viața asta.”

Actrița reacționează în fața hate-ului

Recent, Dana Rogoz a mai făcut public un mesaj umilitor și plin de injurii la adresa ei. Un bărbat a comentat la o postare făcută de actriță legată de fiica ei, iar experiența i-a adus aminte de experiența trăită în urmă cu 8 ani. Dana Rogoz a constatat că nu există diferențe de atitudine, chiar și după o perioadă îndelungată.

„Nu mai posta c**** ăsta, sunt copii care nu au ce mânca. Este clișeu știu, da’ du-te tare. E ziua copilului, foarte frumos să îți trăiască și să fie sănătoasă, dar nu toate fetițele sunt fata lu’ Dana Rogoz. Când a zis femeia aia că te-a scuipat și te-a luat la palme, o înțeleg.”

Dana Rogoz nu a lăsat acest comportament să treacă fără reacție și i-a răspuns:

„Aș vrea să vadă cât mai multă lume mesajul tău, ca să știe exact ce fel de om ești și să se poată feri. Să validezi un gest de agresivitate de acest gen, adult fiind, este extrem de problematic. Mi-e teamă pentru toate femeile din viața ta. Ziua Liei a fost doar un pretext, tu nu știai cum să îți descarci furia și invidia. Faptul că o sărbătorim și că ne bucurăm alături de ea nu e nimic de ascuns…”

Citește și:

Vedete la ELLE New Media Awards 2026 (II)

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro