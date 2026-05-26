Dana Rogoz, mărturisiri sincere despre agresiunile trăite în copilărie. Cum răspunde mesajelor de hate pe care le primește: „Sunteți mândră de ce mi-ați făcut?”

Dana Rogoz a vorbit deschis despre agresiunile prin care a trecut în copilărie, după ce comentariile primite recent în mediul online i-au readus în atenție experiențe dureroase din trecut.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 26.05.2026, 11:13,  de  ELLE.ro
WhatsApp Image 2026-05-26 at 10.15.43 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

Dana Rogoz a vorbit public despre experiențe dificile prin care a trecut în copilărie și adolescență, după ce a observat că, la ani distanță, încă există oameni care tratează cu superficialitate sau chiar validează comportamente agresive.

Dana Rogoz și-a amintit despre agresiunea suferită în copilărie

Actrița a mărturisit că reacția sa a fost una puternică atunci când a văzut în mediul online comentarii care i-au amintit de experiențe dureroase din trecut.

Cunoscută încă din copilărie pentru rolul Abramburica, Dana Rogoz spune că popularitatea a venit și cu momente greu de gestionat pentru un copil. Potrivit declarațiilor sale, au existat situații în care era recunoscută pe stradă sau în mijloacele de transport și devenea ținta unor gesturi agresive și umilitoare.

În urmă cu opt ani, Dana Rogoz a răspuns public unui mesaj postat de o femeie care relata un comportament agresiv avut față de ea în perioada în care era copil.

„A înnebunit asta cu perfectu’ ei… doamneee… mi-aduc aminte că în urmă cu ani când venea la ProTV… am bătut-o pe stradă… pur și simplu vorbea îngâmfat… noi de vârsta ei… eu și o prietenă am intrat în vorbă cu ea… sincer o admiram… nah… erau alte vremuri… ea înfumurată a zis ceva în sictir… era o proaspătă vedetă ea cică… apoi i-am tras un scuipat plus o palmă… rușine oricum… e rușine să te porți urât în sictir cu oamenii care te plac…”, a scis persoana respectivă în secțiunea de comentarii în urmă cu mai mulți ani.

Atunci, vedeta a răspuns pe blogul său, iar reacția ei a fost readusă în discuție recent.

„Acum 8 ani primeam acest mesaj… Și tot acum 8 ani îi răspundeam pe blog așa:

Tocmai am citit pe Instagram acest mesaj. Inițial m-am blocat. Mi s-a oprit respirația. Probabil m-am blocat la fel ca Dana-copil în momentul respectiv.

Eram Abramburica, un copil cu o stea norocoasă, un copil iubit de mulți alți copii. Tocmai de aceea nu m-am plâns niciodată când eram victima a bullying-ului. Și alți colegi de școală erau agresați, doar că din alte motive. La mine, ‘problema’ era că sunt ‘vedetă’. Atât. Era suficient pentru unii. Uneori mă recunoșteau pe stradă, alteori în autobuz, și ‘admirația’ lor se manifesta în felul descris mai sus. Mă scuipau chiar înainte de a se închide ușile de la troleul aglomerat și rămâneam să mă șterg pe scări, neputincioasă. Aveam vreo 9–10 ani. Pe la 12 trebuia să suport deja mâinile băieților care voiau cu orice preț să ridice fusta Abramburicăi pe stradă. Dar le treceam pe toate la ‘riscurile meseriei’ și mergeam mai departe.

Doar că azi, în urma acestui mesaj, aș vrea să mă întorc la Dana-copil lovită și scuipată de aceste fete și să îi spun că nu e vina ei, că nu a greșit cu nimic. Dana-adult vrea să îi șteargă scuipatul, să o strângă în brațe pe Dana-copil și să o felicite pentru instinctul bun pe care l-a avut încercând să evite astfel de oameni. Și să o las-o să îmi plângă în brațe.

Și tot Dana-adult vrea să îi răspundă femeii care se laudă acum cu acest comportament. Rușinea e a dumneavoastră, doamnă. Rușinea că anii au trecut și că ați rămas la fel. Îmi pare rău pentru proasta educație pe care ați primit-o când erați copil, dar nu pot să vă acuz pentru adultul care ați devenit. Pare că sunteți la rândul dumneavoastră mamă. Cum ați reacționa când copilul ar veni acasă bătut și scuipat de altcineva? Îmi imaginez, cu tristețe, că încurajați genul acesta de comportament. Îmi imaginez că ați fi fericită știind că v-a moștenit și că tradiția merge mai departe. Pentru copilul meu și pentru alți copii sunt furioasă acum.

Sunteți mândră de ce mi-ați făcut împreună cu prietena dvs încât aveți curajul să vă lăudați pe contul meu? Să vă fie rușine. Nu ați înțeles nimic din viața asta.”

Actrița reacționează în fața hate-ului

Recent, Dana Rogoz a mai făcut public un mesaj umilitor și plin de injurii la adresa ei. Un bărbat a comentat la o postare făcută de actriță legată de fiica ei, iar experiența i-a adus aminte de experiența trăită în urmă cu 8 ani. Dana Rogoz a constatat că nu există diferențe de atitudine, chiar și după o perioadă îndelungată.

„Nu mai posta c**** ăsta, sunt copii care nu au ce mânca. Este clișeu știu, da’ du-te tare. E ziua copilului, foarte frumos să îți trăiască și să fie sănătoasă, dar nu toate fetițele sunt fata lu’ Dana Rogoz. Când a zis femeia aia că te-a scuipat și te-a luat la palme, o înțeleg.”

Dana Rogoz nu a lăsat acest comportament să treacă fără reacție și i-a răspuns:

„Aș vrea să vadă cât mai multă lume mesajul tău, ca să știe exact ce fel de om ești și să se poată feri. Să validezi un gest de agresivitate de acest gen, adult fiind, este extrem de problematic. Mi-e teamă pentru toate femeile din viața ta. Ziua Liei a fost doar un pretext, tu nu știai cum să îți descarci furia și invidia. Faptul că o sărbătorim și că ne bucurăm alături de ea nu e nimic de ascuns…”

Citește și:
Vedete la ELLE New Media Awards 2026 (II)

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Maurice Munteanu, primele declarații despre experiența Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: "M-a pus foarte mult pe gânduri" (EXCLUSIV)
People
Maurice Munteanu, primele declarații despre experiența Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: "M-a pus foarte mult pe gânduri" (EXCLUSIV)
Alexandra Căpitănescu, primul concert după Eurovision, pentru ELLE România. Cum i s-a schimbat viața după succesul de la Viena: "A trebuit să ne mișcăm foarte repede" (EXCLUSIV)
People
Alexandra Căpitănescu, primul concert după Eurovision, pentru ELLE România. Cum i s-a schimbat viața după succesul de la Viena: "A trebuit să ne mișcăm foarte repede" (EXCLUSIV)
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei, Valeriu Gheorghiță. Imagini speciale cu cei doi: "Bărbatul minunat care ești"
People
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei, Valeriu Gheorghiță. Imagini speciale cu cei doi: "Bărbatul minunat care ești"
Raluca Bădulescu, mesaj neașteptat pentru fostul soț. Ce i-a transmis public lui Florin Stamin: "Iubirea vieții mele"
People
Raluca Bădulescu, mesaj neașteptat pentru fostul soț. Ce i-a transmis public lui Florin Stamin: "Iubirea vieții mele"
Anunțul special făcut de Laura Cosoi despre relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean: "Tot sensul din lume..."
People
Anunțul special făcut de Laura Cosoi despre relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean: "Tot sensul din lume..."
Săndel Bălan, dezvăluiri după ce fiica lui, Andreea Bălan, ar fi pus punct colaborării de 20 de ani cu Petrișor Ruge: "Eu țin legătura cu Petrișor"
People
Săndel Bălan, dezvăluiri după ce fiica lui, Andreea Bălan, ar fi pus punct colaborării de 20 de ani cu Petrișor Ruge: "Eu țin legătura cu Petrișor"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Imagini rare cu fiica Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani: „Ești frumoasă ca o floare albă de zăpadă”
Imagini rare cu fiica Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani: „Ești frumoasă ca o floare albă de zăpadă”
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
ELLE NEW MEDIA AWARDS 2026 – Best people, best crowd
ELLE NEW MEDIA AWARDS 2026 – Best people, best crowd
People

Gala ELLE New Media Awards s-a desfășurat pe 25 mai 2026.

+ Mai multe
Vedete la ELLE New Media Awards 2026 (II)
Vedete la ELLE New Media Awards 2026 (II)
People

Iată ce celebrități și-au făcut apariția la ELLE New Media Awards 2026!

+ Mai multe
Vedete la ELLE New Media Awards 2026
Vedete la ELLE New Media Awards 2026
People

Iată care sunt vedetele care au fost prezente la ELLE New Media Awards 2026!

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC