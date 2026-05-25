Adela Popescu, noi detalii despre revenirea în actorie și provocările din noul serial „Trafic”: „Știu că e atipic ce spun”

La jumătatea lunii martie, PRO TV anunța debutul filmărilor pentru serialul „Trafic”. Protagoniștii serialului sunt doi actori îndrăgiți, a căror revenire în seriale a fost mult așteptată de fanii producțiilor de ficțiune. Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, un curier obișnuit a cărui viață se schimbă complet când fiul său ajunge implicat în periculoasa lume a crimei organizate. Tudor Chirilă este Laurențiu Crețu, un procuror determinat, al cărui scop este să prindă o familie de criminali temută în întreg Bucureștiul, în timp ce se străduie să-și protejeze fiica adolescentă.

Adela Popescu, noi detalii despre rolul ei

Alături de ei, Adela Popescu, Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar vor portretiza personaje feminine puternice, a căror prezență va adăuga profunzime poveștii.

Adela Popescu revine în producțiile de televiziune după o pauză de peste zece ani, acceptând un rol în „Trafic”, noul serial realizat pentru PRO TV de Anghel Damian. Actrița a vorbit recent despre motivele pentru care a decis să se alăture proiectului, relația dintre personajul său și cel interpretat de Tudor Chirilă, dar și despre provocările emoționale pe care le-a întâmpinat în timpul filmărilor.

Vedeta a mărturisit că decizia de a reveni în zona serialelor a venit firesc, fără prea multe ezitări, însă a avut un criteriu important atunci când a analizat propunerea.

„Lucrurile au mers foarte natural și fără prea mult timp de gândire. Pur și simplu am primit propunerea. Știu că e atipic ce spun acum, dar mi-am dorit să nu fie un rol mare, pentru că am făcut multe seriale în trecut și știu ce înseamnă un angajament pe termen lung, iar eu nu puteam, în această perioadă, să fac asta.”, a spus Adela Popescu pentru Tvmania.

Actrița a explicat că dimensiunea rolului a contat, dar și oamenii alături de care urma să lucreze.

„Am descoperit că partitura nu e foarte lungă, ceea ce a fost un lucru bun. Mi-a plăcut foarte mult distribuția și-mi doream de asemenea să cunosc și echipa de la PRO TV, echipa lui Anghel Damian, cea care face seriale de atâta timp, alături de care îmi doream mult să lucrez. Cam așa de simplu a fost.”, a mai spus actrița.

Despre ce este serialul „Trafic”

În noua producție, Adela Popescu joacă rolul soției personajului interpretat de Tudor Chirilă. Povestea familiei lor capătă însă o turnură neașteptată din cauza fiicei adolescente.

„Personajul meu este soția lui Tudor Chirilă în serial. El are un rol extrem de important, însă, în lumea personajului pe care el îl interpretează, stabilitatea de acasă e foarte importantă. Iar eu, fiind soția lui, am cumva obligația de a menține echilibrul de acasă, astfel încât el să poată să-și facă treaba liniștit. Avem o fiică de 18 ani, care devine personaj principal și din cauza ei, sau datorită ei, viața ni se dă peste cap. Așa că, rolul meu de mamă-sprijin, e unul important.”

Tudor Chirilă și Dragoș Bucur au anunțat pe rețelele de socializare că filmările s-au terminat și au dezvăluit și un detaliu mult așteptat de fani.

Mai exact, serialul „Trafic” urmează să fie difuzat în vara acestui an la PRO TV și VOYO.

Foto: PR, Instagram

